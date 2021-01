Où sont les petites choses disponibles en streaming

À partir du vendredi 29 janvier, tous les détenteurs d’un abonnement HBO Max pourront suivre le shérif adjoint du comté de Kern, Joe «Dek» Deacon (Denzel Washington) et le détective du département de police de Los Angeles, Jim «Jimmy» Baxter (Rami Malek), tenter de cerner les crimes de tueur en série vicieux s’attaquant aux habitants de la région métropolitaine du Grand Los Angeles sur Albert Sparma (Jared Leto), un homme étrange qui semble être le match parfait pour l’objectif de la chasse à l’homme.

Si vous avez un compte HBO Max actif, tout ce que vous aurez à faire est de vous connecter, puis de cliquer sur la bannière The Little Things et avant de le savoir, vous suivrez deux détectives obstinés, dont l’un a un passé mouvementé, comme ils vont au fond du mystère à portée de main, même si les résultats vont bouleverser leur vie et leur réputation. Mais ne perdez pas de temps car The Little Things ne sera diffusé sur HBO Max que pendant 30 jours. Regardez la bande-annonce ici.

