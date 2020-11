À la suite du décès d’Alex Trebek dimanche, les fans se souviennent de lui non seulement pour Jeopardy !, mais pour ses autres apparitions à la télévision au fil des ans. Trebek était une icône de la culture pop, avec près de cinq décennies dans le monde de la diffusion derrière lui. À l’ère du streaming, il est possible de revisiter tous les endroits où il a touché le monde en dehors de son jeu télévisé.

Trebek est décédé paisiblement chez lui, entouré d’amis et de sa famille dimanche matin, selon l’annonce officielle de Jeopardy! Il avait 80 ans et luttait contre un cancer du pancréas de stade 4 depuis environ un an et demi. Trebek était ouvert et franc au sujet de sa maladie, devenant un phare pour les autres luttant contre le cancer. Son statut de mastodonte de la culture pop a contribué au confort qu’il a apporté à tant de personnes.

Au fil des ans, Trebek est apparu dans plusieurs autres émissions de télévision populaires en dehors de Jeopardy! Il a souvent joué des versions fictives de lui-même dans des séries narratives, ou un type similaire de personne intellectuelle réservée. Sa stature dans ces mondes fictifs a grandi au fur et à mesure de son mandat sur Jeopardy! dans le monde réel s’est allongé, de sorte que son temps sur Les Simpsons est très différent de son temps sur How I Met Your Mother, par exemple.

Trebek a également fait des apparitions en tant que lui-même dans des émissions de non-fiction au fil des ans – y compris des interviews sur Jimmy Kimmel Live, Good Morning America et The Colbert Report, entre autres. Cependant, pour la plupart des fans qui cherchent à revisiter la carrière de Trebek, les apparitions fictives sont plus intemporelles et intéressantes. Voici un aperçu de son temps à la télévision en plus de Jeopardy! au cours des années.

‘À votre santé’

(Photo: Aaron Rapoport / Corbis / .)

Cheers avait naturellement besoin de Trebek pour la saison 8, épisode 14, “Qu’est-ce que … Cliff Clavin?”, Dans lequel Cliff (John Ratzenberger) est en compétition sur Jeopardy! C’était l’un des favoris des fans lors de sa diffusion en 1990, car c’était l’une des premières fois que Trebek jouait une parodie de lui-même. Péril! lui-même n’a été créé qu’en 1984, donc le spectacle n’avait pas encore été fait sous tant d’autres formes.

Vous pouvez regarder “Qu’est-ce que … Cliff Clavin?” avec le reste de Cheers avec un abonnement à Peacock, CBS All Access ou Hulu. Il est également disponible à la location ou à l’achat numériquement dans des magasins comme Amazon Prime Video, iTunes, YouTube, Vudu ou Google Play.

prevnext

‘Les filles d’or’

(Photo: Télévision Touchstone)

Trebek est ensuite apparu sur The Golden Girls en 1992, sur la saison 7, épisode 17: «Questions et réponses». Encore une fois, il a présenté un membre principal de la distribution, Rose (Betty White) essayant pour Jeopardy !, avec Trebek jouant lui-même en tant qu’hôte. Cet épisode, ainsi que le reste de la série, est diffusé sur Hulu. Il peut également être trouvé via «Comedy Extra» de Sling TV, un module complémentaire qui coûte 5 $ par mois. Sinon, retrouvez-le dans les magasins numériques mentionnés ci-dessus.

prevnext

“ Le spectacle de Larry Sanders ”

L’une des premières utilisations créatives de Trebek en tant qu’icône de la culture pop à la télévision a eu lieu en 1993 dans The Larry Sanders Show Saison 2, épisode 15, «Hank’s Wedding». Étant donné que la sitcom portait sur un talk-show fictif de fin de soirée, il était logique que le co-animateur fictif Hank (Jeffrey Tambor) connaisse Trebek et lui demande d’officier son mariage.

Le Larry Sanders Show est diffusé sur HBO Max, HBO Now et HBO à la demande pour les abonnés au câble. Il est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Video et iTunes.

prevnext

‘Razmoket’

(Photo: Nickelodeon)

Trebek a prêté sa voix à Rugrats Season 2, Episode 24, “Game Show Didi”, où la matriarche de la famille Pickles apparaît dans un jeu télévisé. Toute la série est diffusée sur Hulu et sur CBS All Access. Il peut également être loué ou acheté dans la plupart des magasins numériques.

prevnext

«Beverly Hills, 90210»

(Photo: mikel roberts / Sygma via .)

Trebek est ensuite apparu à Beverly Hills, 90210 en 1995. La saison 5, l’épisode 25 était intitulé “Double Jeopardy”, et dans celui-ci, Brandon et Clare ont fait des cauchemars où ils se sont affrontés pour une place sur le Jeopardy! tournoi universitaire.

90210 est diffusé gratuitement sur l’application CW Seed avec des publicités et sur Hulu avec un abonnement. Sinon, c’est difficile à trouver.

prevnext

‘Les X-Files’

(Photo: FOX / Frank Ockenfels)

Trebek était sur un épisode bien-aimé de The X-Files: Saison 3, épisode 20, “Jose Chung’s Doomsday Defense.” Ici, au lieu de jouer lui-même ou un animateur de jeu télévisé similaire, il a en fait joué un personnage mystérieux qui a kidnappé l’agent Scully (Gillian Anderson.) La série est en streaming sur Hulu et est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Video, YouTube, iTunes ou Vudu.

prevnext

«Seinfeld»

(Photo: Photo de Joey Delvalle / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via ., .)

Trebek fait une apparition rapide dans Seinfeld Saison 8, épisode 9, “The Abstinence”, dans lequel George (Jason Alexander) pense qu’il gagne en intelligence en s’abstenant de relations sexuelles. Pour preuve, il répond à toutes les questions sur un épisode de Jeopardy!

Seinfeld diffuse sur Hulu et sur l’application TBS avec un abonnement. Il est également disponible à la location ou à l’achat.

prevnext

‘Le bus scolaire magique’

(Photo: PBS)

Trebek a encouragé la connaissance et les anecdotes parmi les plus jeunes fans de télévision sur la saison 3, épisode 6 de The Magic School Bus, “Shows and Tells”. Là, Trebek joue l’hôte d’un jeu télévisé fictif pour les enfants avec une version à enjeux élevés du spectacle classique en classe et raconter. Cette série animée éducative bien-aimée est maintenant diffusée en totalité sur Netflix, alors que le géant du streaming produit de nouveaux épisodes pour l’ère moderne.

prevnext

‘Les Simpsons’

(Photo: FOX)

Les Simpsons Saison 9, épisode 10 trouve Marge en compétition sur Jeopardy !, avec la voix authentique de Trebek jouant lui-même. Cet épisode a été diffusé en 1997, et à l’époque Trebek était déjà une icône de la télévision, bien qu’il continuerait à animer l’émission pendant 23 ans de plus. Les Simpsons est en streaming sur Disney +.

prevnext

‘Family Guy’

(Photo: YouTube / Animation sur Fox)

Neuf ans plus tard, Trebek se jouerait à nouveau dans un autre dessin animé irrévérencieux pour adultes: Family Guy Saison 4, épisode 21, “I Take Thee Quagmire.” Dans celui-ci, Peter joue en tant que concurrent sur Wheel of Fortune, tandis que le maire West est sur Jeopardy! West prononce le nom de Trebek à l’envers, “Kebert Xela”, le bannissant d’une manière ou d’une autre par magie dans une autre dimension.

Family Guy est en streaming sur Hulu, avec certaines saisons disponibles ailleurs. La plupart des magasins numériques proposent également le dessin animé.

prevnext

‘Comment j’ai rencontré votre mère’

(Photo: Anne Cusack / Los Angeles Times via .)

Trebek est apparu deux fois dans How I Met Your Mother – une fois dans la saison 6 de 2010, épisode 12, “False Positive”, et de nouveau dans la saison 8, épisode 15, “PS I Love You”. Dans les deux cas, Trebek a joué la même version fictive de lui-même. Lors de la première apparition, il a animé un jeu télévisé fictif intitulé Million Dollar Heads or Tails, tandis que dans la seconde, il est l’une des nombreuses célébrités canadiennes à commenter la carrière musicale fictive de “Robin Sparkles” dans une parodie de style VH1 documentaire.

How I Met Your Mother est diffusé sur Hulu et peut être loué ou acheté dans la plupart des magasins numériques.

prevnext

‘Chaud à Cleveland’

Trebek est apparu sur Hot à Cleveland dans la saison 5, épisode 1, «Stayin ‘Alive». Dans cette émission, il raconte un épisode complet plein de blagues autoréférentielles, avant de révéler ensuite qu’il travaille le week-end en tant que Park Ranger. Hot in Cleveland est diffusé sur CBS All Access et via le module complémentaire Comedy Central pour Amazon Prime Video. Il est également disponible à la location ou à l’achat sur la plupart des magasins numériques.

prevnext

‘Orange est le nouveau noir’

Enfin, la dernière apparition de Trebek dans une émission de télévision narrative a eu lieu dans la saison 6, épisode 1 d’Orange Is the New Black: “Who Knows Better Than I.” Trebek s’est de nouveau moqué de lui-même dans cette apparition, prouvant qu’il a toujours maintenu un bon sens de l’humour sur sa place dans le canon de la culture pop. OITNB est une série originale de Netflix et diffuse uniquement là-bas.

prev