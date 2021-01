T

il ne fait aucun doute que l’univers cinématographique Marvel est complexe. Avec 23 films, quatre phases, plus de 40 super-héros et plus de 3000 minutes d’action spectaculaire et de lutte contre le crime, suivre toutes les singeries peut sembler une tâche ardue, même pour les fans de bandes dessinées les plus chevronnés.

À la suite des retards causés par la pandémie, le public pourra à nouveau visiter la franchise de super-héros lorsque WandaVision arrivera à Disney + cette semaine. L’émission, qui devait sortir l’année dernière mais a été repoussée, verra le retour de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans une série inspirée de la sitcom.

La pause de 18 mois de Marvel et la bande-annonce hallucinante de la série ont laissé beaucoup de gens se demander où cette série s’inscrit dans le MCU, ou simplement essayer de déchiffrer ce qu’est WandaVision. Voici un aperçu de tout ce que vous devez savoir avant de plonger.

Où puis-je regarder WandaVision et quand?

WandaVision sortira avec deux épisodes le vendredi 15 janvier, exclusivement sur Disney +. Les nouveaux épisodes tomberont tous les vendredis après cela. La série compte neuf épisodes, dont ce qui semble être une finale spectaculaire début mars.

Ce sera la première série de la phase quatre du MCU, et la première de toute une gamme de Marvel Studios montre que Disney a en préparation pour son service de streaming. Parmi les autres en préparation, citons The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Ms. Marvel et She-Hulk, pour n’en nommer que quelques-uns.

Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlet Witch, est entrée dans le MCU avec son frère Pietro (Aaron Taylor Johnson) dans Captain America: The Winter Soldier. Les jumeaux sont taquinés à la fin du film, lorsque le méchant scientifique Wolfgang von Strucker proclame que ses «expériences» ont acquis des super pouvoirs. Wanda était douée pour la télékinésie, la télépathie et la manipulation de l’énergie.

Dans le prochain film des Avengers, Age of Ultron, les frères et sœurs ont mené la guerre contre les Avengers aux côtés du supervillain de l’IA Ultron. Lorsque les deux hommes ont appris les mauvaises intentions du robot, ils ont abandonné Ultron pour rejoindre les Avengers. Leur trahison a conduit à la mort de Pietro aux mains d’Ultron.

Dans le cadre des Avengers, Wanda a accidentellement endommagé un bâtiment, tuant des centaines d’innocents. Son erreur a conduit aux accords de Sokovie, à un examen plus minutieux des super-héros par des représentants du gouvernement et à la dissolution temporaire des Avengers. Dépourvue et honteuse, Wanda a trouvé du réconfort dans Vision …

Créé après que Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Bruce Banner (Mark Ruffalo) aient placé un assistant personnel IA dans un corps synthétique, Vision a rejoint les Avengers pour combattre Ultron.

Après avoir vaincu le robot maléfique, Vision a eu du mal à prendre pied dans le monde humain et à accepter ses pouvoirs surhumains de manipulation et d’intelligence. Croyant à la supervision du gouvernement, l’androïde au visage bordeaux s’est rangé du côté d’Iron Man en signant les accords de Sokovie, le plaçant contre Wanda, qu’il aimait de plus en plus.

Quelle est la relation de Wanda avec Vision?

Malgré leurs différences sur les accords de Sokovie, Wanda et Vision se sont réconciliés et sont devenus la première relation homme-androïde de l’univers cinématographique.

Au début de Avengers: guerre à l’infini, le couple se retrouve à Édimbourg où s’épanouit leur amour. Mais le véritable amour est détruit par l’arrivée du supervillain Thanos (Josh Brolin) et de son équipage hétéroclite.

Dans Avengers: Fin de partie, Wanda est obligé de détruire la Mind Stone, une pierre d’infini jaune située dans la tête de Vision, pour empêcher Thanos de l’acquérir pour sa vision génocidaire d’un meilleur univers. Wanda tue Vision pour sauver l’humanité.

Mais, dans une tournure dramatique des événements, Thanos utilise la pierre du temps pour inverser ses actions, prenant la pierre mentale pour lui-même et tuant à nouveau Vision. Wanda, cherchant une rétribution personnelle, aide ensuite les Avengers à vaincre Thanos.