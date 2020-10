Après une victoire acharnée contre l’équipe coréenne Gen.G, les cinq membres du G2 Esports européen se sont tenus au bord d’une piscine d’eau claire et scintillante pour s’incliner et célébrer leur victoire. Deux membres ont ensuite pris leur coéquipier vedette, Rasmus «Caps» Borregaard Winther, et l’ont tenu au-dessus de l’eau, comme pour le jeter par-dessus bord. C’est une bonne chose qu’ils ne l’ont pas fait – malgré la réalité de l’eau aux yeux des téléspectateurs, ce n’était que des pixels.

Le championnat du monde annuel de League of Legends est actuellement en cours à Shanghai, et comme la plupart des événements majeurs, il a dû être repensé pour être possible dans notre nouvelle réalité dominée par la pandémie. En règle générale, les premières étapes du tournoi sont en quelque sorte un road show itinérant, avec différentes parties se déroulant dans différentes villes. En 2020, les choses devaient changer.

Avec les restrictions de voyage en place et les fans ne pouvant plus assister aux matchs, l’équipe du développeur de la Ligue Riot a essayé quelque chose de différent. Ils ont construit un ensemble composé d’écrans LED massifs dans une configuration technologique similaire à celle utilisée par Disney pour créer les paysages de science-fiction de The Mandalorian. Il a été utilisé avec un effet surprenant. Les matchs semblent avoir eu lieu dans une ligne d’horizon nuageuse et cyberpunk de Shanghai ou au milieu d’un paysage inondé. Ce qui aurait pu être une compétition terne en l’absence de fans est peut-être devenu le Mondial le plus impressionnant de mémoire récente.

«Il y a un certain nombre de jours où nous venons sur le plateau et disons ‘Attendez, je ne pense pas que cela ait jamais été fait auparavant.’ On s’y habitue au bout d’un moment », déclare Michael Figge, directeur créatif chez Possible Productions, qui s’est associé à Riot sur l’événement.

L’exploit est d’autant plus impressionnant si l’on considère le calendrier compressé. En règle générale, les producteurs de Riot et Possible passent bien plus d’un an à planifier les Mondiaux, mais cela n’a tout simplement pas été possible cette année. Ce n’est qu’en mai que la décision a été prise d’utiliser cette technologie dans un studio sans fans.

La configuration est une centrale électrique, et Riot dit que les écrans LED – il y a plus de 900 tuiles LED au total – affichent des visuels à une résolution de 32K et à 60 images par seconde. Ces visuels ont été réalisés à l’aide d’une version modifiée de l’Unreal Engine, et au total, l’équipe est composée de 40 artistes et techniciens. Nick Troop, producteur exécutif du Mondial 2020 à Riot, le décrit comme «un outil créatif qui nous donne effectivement un pouvoir infini pour manifester tout ce que notre imagination collective met en avant. Et il dit que l’un des éléments les plus importants de toute la configuration est la façon dont les choses sont filmées, alimentées par quatre caméras de réalité croisée spécialisées.

«Plutôt que d’avoir une seule perspective de caméra projetée, nous en avons en fait deux fonctionnant simultanément, effectivement tout le temps», explique-t-il. Cela permet à l’équipe de diffusion de travailler de manière plus traditionnelle; ils peuvent basculer entre les deux perspectives simulées à volonté, en utilisant quatre caméras pour filmer l’action sur le plateau. «Cela signifie que l’équipe de diffusion peut faire ce qui lui semble ce qui ressemble à une« émission de télévision normale », mais dans cette belle série d’environnements organisée», déclare Troop.

Pour les téléspectateurs qui regardent sur Twitch ou YouTube, la scène sonore LED est transformée en un monde fantastique et tentaculaire, avec la technologie AR utilisée pour faire en sorte que les images s’étendent au-delà des écrans. Vous voyez toujours des joueurs assis à un bureau et jouer, mais leur environnement est assez élaboré. Dans un clin d’œil à l’état actuel de League of Legends, où quatre dragons élémentaires sont d’une importance cruciale dans un jeu, chacun des quatre tours préliminaires de Worlds a été conçu avec un élément différent.

Au départ, il y avait beaucoup de rochers et de montagnes en ruine pour représenter le dragon de terre; cela a été suivi par l’horizon nuageux de Shanghai pour les dragons de l’air; plus tard, l’ensemble a semblé être inondé d’eau qui s’étirait pour toujours. Ce week-end, lors des deux matchs de demi-finales, les choses vont passer au feu.

Bien que cette technologie ait été utilisée auparavant, notamment sur The Mandalorian, c’est la première fois qu’elle est réalisée en direct. «Presque tous [cross-reality] l’expression qui a été diffusée jusqu’à présent n’a pas été en direct », explique Figge de Possible, dont la société a travaillé sur tout, des spectacles de mi-temps du Super Bowl aux concerts de Justin Bieber. «Il a été pré-tourné, comme beaucoup de trucs de RA pour des récompenses en Amérique du Nord. C’est risqué de faire vivre. Nous faisons jusqu’à 10 heures par jour de télévision en direct sur cette scène. Il n’y a pas de seconde chance.

L’un des défis consistait à équilibrer le désir de rendre les choses cool sans interférer avec les joueurs. Tout le monde sur scène – équipes, entraîneurs et personnel de soutien – a une expérience visuelle quelque peu différente de celle des spectateurs à la maison, car les éléments RA n’apparaissent que pour les spectateurs à la maison. Cela s’est transformé en un avantage pour l’équipe de diffusion.

«Quand nous faisons ces matchs, il est vraiment important pour l’intégrité compétitive du sport que les joueurs ne puissent pas voir le match sur le Jumbotron ou quelque chose comme ça. C’est un problème de conception vraiment difficile », déclare Figge. «Avec cette scène, tout ce qui dépasse un certain niveau de hauteur sur la scène est complètement virtuel. C’est la réalité augmentée. Nous avons donc le jeu en arrière-plan et les joueurs ne peuvent pas le voir. »

Une comparaison montrant à quoi ressemble la scène pour les joueurs (à gauche) et les spectateurs (à droite). Photo: Riot Games

Cela dit, bien que les joueurs n’obtiennent pas l’expérience complète des téléspectateurs, il était toujours important que le fait d’être sur scène se sente spécial. C’est le championnat du monde, après tout, quelque chose que les équipes du monde entier se battent depuis toute l’année. Sans le rugissement d’une foule pour exagérer les joueurs, le spectacle d’une toile de fond fantastique et vibrante est une seconde option solide. Ceux sur scène ne peuvent pas voir les éléments AR, mais ils peuvent voir les graphiques sur les écrans qui les entourent. «Cela aide à ancrer le joueur», déclare Troop. «Ils peuvent encore avoir une idée de la [game] monde réagit, d’une manière qui, je pense, aide avec leur expérience des mondes. Il y a un certain état d’esprit qui vient d’être sur scène, et nous voulions le préserver.

La plupart des années, la vitrine technique des Mondiaux est réservée aux cérémonies d’ouverture des finales. Dans le passé, cela comprenait un concert AR K-pop et une performance hip-hop holographique. On ne sait toujours pas à quoi ressemblera le grand spectacle de cette année (bien que cela impliquera probablement à nouveau la K-pop), mais vous pourriez dire que les premiers tours ont déjà volé la vedette grâce à cette nouvelle technologie. Chaque tour s’est même ouvert avec sa propre mini cérémonie, mettant en vedette des danses chorégraphiées se déroulant dans le royaume fantastique; les artistes ont sauté à travers des ponts de pierre en ruine et ont tournoyé avec des sorts magiques. Malgré les circonstances, Riot a transformé ce qui aurait pu être une édition discrète de Worlds en une édition étonnamment mémorable.

«Cela a été plus éducatif que frustrant», déclare Troop à propos de l’expérience jusqu’à présent.