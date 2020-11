W

Bien que tout le monde se penche sur l’examen des dépenses de Rishi Sunak, les plus exigeants d’entre nous sont préoccupés par les détails les plus fins – ce que révèle le dernier portrait de travail du chancelier. Il est magnifiquement éclairé et le montre au travail acharné portant … un sweat à capuche sur une chemise et une cravate. Est-ce acceptable? Et le sweat à capuche est en cachemire?

La photo a de fortes vibrations de chef-garçon faisant ses devoirs, mais cela fonctionne d’une manière ou d’une autre. En fait, Sunak est un homme qui sait parfaitement s’habiller. Des pulls de luxe à la coupe parfaitement sur-point, sa garde-robe est un exercice tranquillement confiant dans une élégance discrète.

Mais est-ce important qu’un politicien soit bien habillé? Non, dans le sens où un politicien mal habillé peut faire du très bon travail, ce n’est pas le cas.

Et pourtant, les costumes puissants de Margaret Thatcher, la veste d’âne de Michael Foot, la casquette de Jeremy Corbyn et les talons chaton à imprimé léopard de Theresa May sont autant de preuves que nous remarquons que nos dirigeants politiques peuvent travailler une garde-robe. Et Sunak est exceptionnellement bien habillée.

Commençons par la couture. Sunak a pris l’humble costume bleu marine, l’uniforme quotidien des hommes du monde entier, et l’a imprégné d’une telle finesse qu’il en a fait une pièce maîtresse politique, exsudant la force, la stabilité et le style. Combinée à son uniforme inébranlable de chemises blanches impeccables et ajustées (toujours blanches) et à l’armée de cravates minces pastel, sa tenue d’affaires dégage un savoir-faire vestimentaire rafraîchissant tout à fait en contradiction avec le reste de Westminster, et qui le place dans un canon, du moins sur le plan artistique, avec Macron, Trudeau et Obama.

«Rishi me frappe toujours comme un homme de détails dans ses interviews et je pense que cela se reflète dans ce qu’il porte», note la journaliste politique du Standard, Sophia Sleigh. C’est un homme qui connaît ses revers crantés depuis ses sommets; ce n’est pas une mauvaise chose pour quelqu’un qui dépense 55 milliards de livres sterling avant le petit déjeuner.

Comme le dit Jonathan Heaf, Chief Content Officer de GQ: «Sunak est un homme en charge des choses qui doivent être soignées – feuilles de calcul, longues équations, camemberts – et son souci du détail donne une certaine confiance qu’il pourrait être un coup de main dans la longue division . »

Mais c’est sans doute dans le département des vêtements décontractés que Sunak excelle vraiment, avec une garde-robe décontractée composée de basiques élégants et chers qui témoignent discrètement d’une appréciation de la qualité.

L’image publiée en mars le représentant WFH portant un sweat à capuche de sport gris était la photo qui a engendré un millier de mèmes «Dishi Rishi». Cela a marqué le début d’une série de vêtements décontractés pour politiciens (appelons ça chancelier chic?) Sur Instagram mettant en vedette Sunak dans une garde-robe luxueuse de pulls ras du cou gris ultrafin, de sweats à capuche en cachemire bleu marine et de bas de survêtement gris (bas de survêtement! Sur un chancelier! !), culminant avec la dernière image de cette semaine publiée mardi par le Trésor public de Sunak en train de s’éloigner dans son bureau vêtu d’un autre sweat à capuche gris (peut-être Loro Piana ou Brunello Cucinelli) jeté sur sa chemise et sa cravate. Une image artificielle? Presque certainement. Et pourtant, étrangement sympathique.

«C’est le look chic et décontracté qui est toujours la partie la plus difficile de la garde-robe. Il est facile de porter un costume et il est facile de faire un t-shirt en vacances, mais c’est ce look intermédiaire qui est difficile », explique Isabel Spearman, styliste et ancienne conseillère de Samantha Cameron. «Il a cloué l’esthétique que chaque politicien veut clouer. Il a toujours l’air élégant et présentable.

Mais malgré ces deux choses, Sunak a fait de grands efforts pour ne pas paraître trop lisse. Il est un amoureux de Star Wars avec des bracelets en cuir de l’année sabbatique qui sortent des poignets de sa chemise. Il boit du café dans une «tasse intelligente» et possède un vélo Peloton. Sunak est un geek cool, et il veut que nous le sachions.

Comme le note Sleigh: «C’était une communication intelligente du Trésor de partager des photos de Sunak portant un sweat à capuche tout en préparant son examen des dépenses. Le fait était que nous partagions tous les images. Tout cela ajoute à son facteur de sympathie. Et c’est juste ça. Alors que ceux qui l’entourent ont tous les cheveux en désordre, des gilets douteux et des costumes mal ajustés, la maîtrise tranquillement confiante de Sunak de sa garde-robe communique une assurance plus large que le pays a désespérément besoin d’un leader en ce moment.

«Si vous vous rapprochez encore vaguement de la confiance de la nation, alors regarder ensemble et se soucier de ce qui se trouve à l’extérieur est aussi important que la façon dont votre cerveau fonctionne», déclare Daniel Marks, co-fondateur de la mode agence de communication Sciencemagic.inc. «Et je pense que c’est souvent quelque chose qui manque dans la politique britannique.»

On parle de la chancelière comme d’un futur dirigeant conservateur potentiel. Reste à savoir s’il est à la hauteur du travail, mais il a certainement l’air de la partie – sweat à capuche et tout.