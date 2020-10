Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

À l’approche de l’hiver, le Royaume-Uni entre dans la période de l’année où le rhume et la grippe se propagent largement.

Mais cette année, les Britanniques sont également confrontés au danger supplémentaire de la pandémie de Covid-19 en cours, avec les symptômes du virus largement similaires à ceux ressentis par les personnes qui ont contracté la grippe ou un rhume.

Les similitudes signifient que les gens peuvent avoir du mal à juger laquelle des trois maladies dont ils souffrent, le cas échéant, s’ils commencent à se sentir mal dans les mois à venir.

Alors, voici un guide des différents symptômes généralement associés à chacun:

Toute personne présentant des symptômes de coronavirus est exhortée par le NHS à passer un test le plus tôt possible

Coronavirus

Les personnes atteintes de coronavirus peuvent présenter un large éventail de symptômes, allant de légers à graves.

Les symptômes les plus courants sont une fièvre – classée comme une température de 37,8 ° C (100 ° F) ou plus – une nouvelle toux continue et généralement sèche ainsi qu’une perte de goût et, ou, d’odeur.

Les personnes infectées par Covid-19 peuvent également souffrir de courbatures, de maux de gorge, de maux de tête, d’essoufflement et de fatigue.

Les symptômes se présentent généralement environ cinq jours après l’exposition au coronavirus, mais peuvent ne pas apparaître avant deux semaines dans certains cas.

Cependant, certaines personnes ne présenteront aucun symptôme – ce sont des cas asymptomatiques. Les personnes de cette catégorie peuvent toujours transmettre le virus.

Toute personne présentant des symptômes de coronavirus devrait passer un test, et ceux qui présentent des symptômes ou dont le test est positif doivent ensuite s’auto-isoler pendant une période de 10 jours.

Selon les règles du gouvernement, les personnes qui s’isolent ne peuvent pas quitter leur maison – même pour acheter de la nourriture ou d’autres produits de première nécessité, ou pour faire de l’exercice.

Les membres de leur foyer ou les personnes contactées par le service NHS Test and Trace doivent entre-temps mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Grippe

La grippe se manifeste généralement par de la fièvre, de la fatigue, une toux sèche, des courbatures et des maux de tête.

Les symptômes peuvent également inclure un nez qui coule ou bouché et, ou, un mal de gorge. Les enfants qui contractent la grippe peuvent aussi parfois souffrir de diarrhée.

La grippe survient généralement soudainement et se sent pire qu’un gros rhume.

En juillet, le gouvernement a annoncé son intention de doubler son programme de vaccination contre la grippe hivernale en Angleterre à 30 millions de personnes, y compris des injections gratuites pour toute personne âgée de 50 ans et plus.

La campagne intervient après qu’une étude a montré que pendant le premier pic de la pandémie de coronavirus, les personnes infectées à la fois par le nouveau coronavirus et la grippe avaient un risque de décès significativement plus élevé.

L’analyse de Public Health England de près de 20000 personnes testées à la fois pour le Covid-19 et la grippe entre le 20 janvier et le 25 avril a révélé que le risque de décès était près de six fois plus élevé chez les personnes co-infectées que dans la population générale.

Le risque de décès était également plus élevé que celui d’être infecté par Covid-19 seul, a conclu l’étude PHE.

Rhumes

Les symptômes les plus courants d’un rhume sont les éternuements, les courbatures et les douleurs, un nez qui coule ou bouché et un mal de gorge.

Une toux légère peut être ressentie ainsi qu’un certain degré de fatigue, mais il est rare que les personnes ayant un rhume souffrent de fièvre, de frissons, de douleurs musculaires ou de maux de tête. Les rhumes ne provoquent pas non plus de diarrhée.

Par rapport à la grippe, les rhumes ont tendance à se développer plus progressivement et sont moins sévères.

