L’acteur Sean Penn a travaillé dur pour lutter contre la pandémie de coronavirus cette année par le biais de son organisation à but non lucratif, Community Organized Relief Effort, ou CORE Penn a fondé CORE il y a plus de dix ans pour aider à faire face aux catastrophes internationales, mais cette année, ils ont pu contribuer à la Réponse COVID-19 à Los Angeles, Californie. Maintenant, Penn appelle les Américains à participer également.

Penn a fondé CORE avant le tremblement de terre de 2010 en Haïti, où l’organisation a pu offrir une aide sur le terrain. Le groupe a également contribué à la réponse à l’ouragan Matthew, selon un rapport de l’Associated Press, avant de se concentrer sur la pandémie de coronavirus ici aux États-Unis cette année. CORE s’est associé au bureau du maire de LA, Eric Garcetti, pour offrir au printemps des tests au volant gratuits pour COVID-19. Penn lui-même était en première ligne pour contribuer à cet effort.

Penn a déclaré aux journalistes qu’il espérait que CORE “sauverait des vies et allégerait l’épuisement des ressources”, ajoutant: “Nous avons une infrastructure en place pour répondre, et nous avons donc décidé que nous le ferions si nous pouvions apporter une valeur ajoutée. C’est quelque chose auquel nous pouvons nous adapter. très rapidement avec la formation initiale des pompiers de Los Angeles. Et ensuite, nous sommes en mesure de prendre tous ces pompiers et de les remettre au service des gens comme nous en avons besoin. “

Penn et son travail avec CORE ont fait la une des journaux cette semaine, lorsque Penn a ouvertement approuvé l’ancien vice-président Joe Biden pour l’élection présidentielle de 2020. Penn a tweeté qu’il était «ambivalent» à propos de Biden jusqu’à cette semaine, lorsqu’il a entendu Biden parler de la façon dont il réagirait au virus, s’il était élu.

“Je travaille sur des sites de test depuis le premier jour. Parler à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques. C’est TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et s’épanouira”, a-t-il poursuivi. “J’avais été ambivalente à propos de Biden. Mon ambivalence a disparu. Biden pour l’Amérique.”

Dans des tweets ultérieurs, Penn a plus tard fait remarquer les conflits en Arménie, la polarisation politique et la politisation des mesures de sécurité contre les coronavirus, qui, selon lui, avaient contribué à son approbation de Biden. Ces remarques correspondaient également aux opinions exprimées par Penn dans un éditorial pour CNN, co-écrit par le fondateur de World Central Kitchen, José Andrés. Dans ce document, les deux hommes ont appelé Trump à «assumer son devoir de« président de guerre ».» Les fans ont applaudi Penn pour son service à sa communauté et pour avoir étayé ses paroles par des actions.