Le verrouillage national est sur le point de se détendre pour beaucoup d’entre nous, et les nouvelles du vaccin, Noël en famille et les discussions sur la normalité d’ici Pâques nous donnent de nombreuses raisons d’être provisoirement optimistes, mais quelqu’un d’autre se sent encore un peu, eh bien, bas?

Après huit longs mois, les hauts et les bas du coronacoaster émotionnel nous ont laissés, franchement, épuisés. L’idée de niveaux renforcés et potentiellement d’un troisième verrouillage en janvier, le mois le plus déprimant de l’année, se profile toujours et, comme si les choses n’étaient pas assez difficiles, nous nous inquiétons tous de ce que pourrait signifier un mélange festif en termes de taux d’infection. venez la nouvelle année. Pendant ce temps, la saison des fêtes est hors de propos, et personne n’a même mentionné le réveillon du Nouvel An.

Oui, il faisait plus froid et plus sombre dehors, en contraste frappant avec le soleil radieux que nous avons eu en avril et mai, mais c’est plus que cela. Le facteur de nouveauté de Lockdown 1.0, alors que nous avions tous naïvement la vision de devenir des coureurs de fond, des boulangers superstars et des linguistes, s’est bel et bien dissipé. Le sens de la camaraderie a également changé, nous ne tapons plus de casseroles tous les jeudis pour nos merveilleux employés du NHS. Nous sommes agités et avons désespérément besoin de vacances, mais nous ne pouvons toujours rien planifier.

Parfois, lorsque vous savez que vous êtes plus près de la ligne d’arrivée, l’attente peut sembler encore plus longue.

Envie de tomber dans un peu de funk? Vous n’êtes certainement pas seul – perdre de l’énergie et de la motivation est tout à fait compréhensible et normal dans ces circonstances. Mais il y a de simples ajustements que vous pouvez apporter à votre routine (ou à votre absence) pour nous aider à traverser les prochains mois avant que la normalité (espérons-le) ne reprenne.

«Aucun de nous ne sait quelle sera la situation dans les prochains mois, la seule certitude qui existe pour le moment est l’incertitude, donc la clé est de tolérer cette incertitude. Lorsque nous essayons de contrôler une situation que nous ne pouvons pas contrôler, cela ne fait qu’augmenter notre détresse », explique la psychologue clinicienne Dr Julie Smith.

«Lorsque nous nous inquiétons, nos pensées sont tournées vers l’avenir, alors essayez de vous concentrer sur le présent. J’aime considérer notre attention comme un projecteur, le choix de l’endroit où vous concentrez votre attention fait essentiellement partie du processus de pleine conscience. Donc, si c’est mettre vos décorations de Noël au début de cette année (comme tout le monde sur Instagram), faites-le.

Bien qu’il soit utile de se souvenir d’essayer de vivre dans le présent autant que possible, le Dr Shadi Shahnavaz, thérapeute familial en chef chez The Soke, dit que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous voulez faire avec vos amis et votre famille. quand tout est fini. Qu’il s’agisse d’un nouveau restaurant que vous avez hâte de découvrir avec un ami ou de vous engager enfin à réserver cette villa pour 20 à Ibiza, dresser une liste de choses que vous avez hâte de faire en 2021 vous donnera quelque chose à espérer à.

En attendant, si vous faites partie des millions de personnes qui se sentent seules en ce moment, vous devez résoudre ce problème avec l’urgence que vous auriez pour tout autre problème de santé, prévient le Dr Smith. «La solitude est un problème de santé vraiment grave et préjudiciable, un remède simple pour cela est de faire de la connexion humaine une priorité absolue chaque jour.»

Se sentir seul ne signifie pas nécessairement que vous êtes complètement isolé, ajoute le Dr Becky Spelman, psychologue et directrice clinique de la clinique privée de thérapie: «Les gens peuvent se sentir seuls quand ils ont beaucoup de monde autour d’eux, mais cela signifie que nous ne nous sentons pas. connecté avec les gens autour de nous. Il est important de se rappeler de continuer à interagir (que ce soit virtuellement ou en personne) avec des personnes extérieures à votre foyer également. «Les doses de chacun quant au temps qu’il souhaite passer avec les gens sont différentes, mais si vous vous sentez déconnecté, cela signifie probablement que vous n’avez pas le bon équilibre.»

Lockdown vous a peut-être sorti de la boucle de la socialisation, mais donnez-vous le coup de pouce pour le faire. «Les gens peuvent redouter de faire des choses sociales, mais lorsqu’ils l’ont fait, ils ressentent souvent un énorme sentiment de satisfaction», ajoute le Dr Spelman.

Après avoir travaillé à domicile depuis mars, un ami dit qu’il escalade littéralement les murs. Il a soif de bavarder sans réfléchir sur la fontaine d’eau au travail et rate même son long trajet. Ainsi, alors que vous êtes probablement déjà en contact avec des collègues lors de réunions Zoom interminables, le Dr Shahnavaz recommande de prendre du temps pour des rattrapages courts mais réguliers non liés au travail – les ragots Slack ne suffiront plus. «La satisfaction au travail contribue également à votre santé mentale», reconnaît le Dr Smith. Pour éviter l’épuisement total de la FHM avant la fin de l’année, elle suggère de commencer votre journée en «marchant pour aller au travail», pour vous assurer de voir un peu de soleil dans les jours les plus sombres. «Même juste 5 à 10 minutes de marche autour du pâté de maisons, commencer votre journée avec un peu d’exercice et de l’air frais est génial et cela vous aide également à compartimenter la journée, cela vous incitera à commencer à vous préparer pour le travail.» Faites une petite promenade à l’heure du déjeuner et terminez la journée avec un autre, «ces choses semblent insignifiantes, mais elles vous aident à maintenir vos rythmes circadiens pour favoriser le sommeil.

Le Dr Smith poursuit: «Si vous savez que sortir et faire de l’exercice ou appeler quelqu’un améliore votre santé mentale, n’attendez pas d’avoir envie de le faire, faites-le quand même, tout comme vous vous brosseriez les dents, votre santé est aussi importante maintenant. comme il le sera toujours.

Si votre programme de remise en forme est tombé dans un désarroi complet, qui ne l’a pas fait? – L’entraîneur personnel Aimee Long (@aimeevictorialong) vous exhorte à essayer quelque chose de complètement nouveau pour mélanger les choses. «Si vous couriez plus tôt dans l’année, essayez cette fois le Pilates ou un cours de danse, quelque chose de amusant et différent. Réservez pour faire une séance d’entraînement avec un ami et mettez-le dans le journal comme vous le feriez si vous alliez à un cours et à un rendez-vous au brunch en temps normal, vous les verrez toujours à l’écran et cela vous donnera un sentiment de responsabilité . » Il semble que vous pourrez même bientôt faire une classe IRL. Offrez-vous une séance de sueur dans un studio chic comme un cadeau de Noël anticipé, un entraînement calorique blitz et les DOM qui s’ensuivent sont ce que vous avez manqué.

Tout ce temps à la maison vous faisant manger et boire des choses que vous souhaiteriez ne pas être? Nous aussi. La thérapeute nutritionnelle Eve Kalinik suggère d’utiliser les heures de repas pour aider à façonner votre routine et apporter une certaine cohérence au milieu de toute l’ambiguïté. «La rédaction d’un plan de repas pour la semaine à venir garantit non seulement de meilleurs choix alimentaires, mais aussi une économie de temps et d’argent. Dans ce cadre, faites un plan approximatif pour la journée à venir qui donne la priorité aux heures de repas, cela vous donnera des poches dédiées de récupération tout au long de la journée qui sont bonnes pour le corps et l’esprit. Si vous finissez souvent par grignoter sans réfléchir lorsque vous vous ennuyez, Kalinik vous recommande de réfléchir au moment où vous avez tendance à plonger dans l’énergie ou l’humeur à un certain moment de la journée et à utiliser ce temps pour vous promener, écouter un podcast ou vous connecter avec amis à la place.

Enfin, si vous êtes fatigué de la monotonie de votre répertoire de cuisine verrouillée, essayez de susciter de la joie à chaque repas. «Même le plus simple des repas peut être transformé en rituel simplement en le cadrant plus consciemment; choisir une belle assiette pour présenter votre nourriture, plutôt que de manger directement du réfrigérateur, choisir une belle serviette; et assis dans un endroit éloigné des autres distractions afin que vous puissiez être pleinement concentré et conscient de votre nourriture. Cela peut totalement changer l’ambiance et la façon dont vous vous engagez avec les repas.

L’esprit «de temps de guerre» du premier lockdown est peut-être sur la glace pour le moment, mais nous devons encore nous unir pour passer de l’autre côté. Nourrissez votre santé mentale et physique avec des interactions sociales, de l’exercice et un semblant de routine pour vous laisser dans le meilleur état possible.

Sortir de votre funk de verrouillage

Bien qu’il ne soit pas encore trop glacial, faites vos entraînements à l’extérieur – faire de l’exercice dans le froid vous fera travailler plus fort, vous donnant une plus grande poussée d’endorphine en retour, et vous absorberez un peu de vitamine D pendant que vous y êtes.

Nourrissez-vous de l’intérieur

Mangez l’arc-en-ciel et faites un rituel des repas, cuisiner à partir de zéro est méditatif et nourrira votre âme.

Rappelez-vous de socialiser

Même si le canapé est vraiment tentant, Netflix peut attendre. Réservez cette promenade à distance ou à vélo avec un ami que vous n’avez pas vu depuis des lustres, cela vous fera vous sentir instantanément mieux.

Commencez à penser à toutes les choses que vous aimeriez réaliser l’année prochaine et pourquoi, cela fera un bon point de discussion avec vos amis et votre famille, lorsque vous en avez assez du chat Covid.