Comment supprimer définitivement votre compte WhatsApp? | Pixabay

L’une des questions les plus courantes ces dernières semaines est de savoir comment supprimer votre compte de WhatsApp, donc si vous ne savez toujours pas comment le faire, cela vous intéressera certainement, alors continuez à lire et prenez note de ce que vous devez faire.

Malheureusement, l’application WhatsApp a perdu des milliers d’utilisateurs après avoir annoncé des changements majeurs à ses politiques de confidentialité en 2021.

Et l’application souhaite partager vos coordonnées avec Facebook pour améliorer des aspects tels que la publicité personnalisée.

C’est ainsi que de nombreux utilisateurs de l’application ont commencé à chercher des alternatives telles que Signal ou Telegram, qui sont moins intrusives par rapport aux informations qu’ils prennent sur votre compte.

Donc si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte WhatsApp, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour ne laisser aucune trace dans l’application de communication.

Cependant, avant de le faire, vous devez garder à l’esprit que toutes les données stockées que vous aviez précédemment seront effacées.

De plus, il convient de mentionner que vous perdrez tout le contenu de vos conversations, les autocollants et le multimédia qui ont été partagés dans vos chats.

Donc, malgré cet avertissement, vous souhaitez toujours poursuivre la suppression de votre compte en suivant ces étapes.

Entrez dans l’application WhatsApp. Appuyez sur le bouton Menu en haut. Aller aux paramètres’. Une fois sur place, un autre menu s’ouvrira avec les détails de votre profil. Appuyez là sur l’option ‘Compte. En bas, vous verrez l’option “ Supprimer le compte ”

C’est aussi simple que cela, acceptez simplement l’avertissement et votre compte sera définitivement supprimé, mais n’oubliez pas que l’historique des messages, tous les groupes que vous avez créés et la sauvegarde Google Drive seront supprimés.

D’autre part, l’application de WhatsApp Il ne vous permettra de supprimer le compte que si vous entrez votre numéro de téléphone et le code de pays respectif.

Il est à noter que depuis 2014, l’application de messagerie WhatsApp jouit d’une grande popularité et est même devenue la meilleure application de chat.

Et c’est grâce à lui que nous pouvons passer des appels vidéo et des appels à l’étranger sans frais, communiquer avec nos plus proches ou coordonner un type d’événement ou de réunion de travail.

Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, malheureusement, tout s’est effondré du jour au lendemain en raison de l’arrivée de ses nouvelles politiques 2021, car plusieurs personnes ont décidé de supprimer l’application et d’installer Télégramme.

Eh bien, dans la politique la plus controversée des nouvelles politiques WhatsApp 2021, il y a le fait que l’application pourrait partager des informations personnelles, telles que vos données, votre numéro de téléphone portable ou votre nom, avec Facebook et ses entreprises, ce qui n’était finalement pas aimé par les personnes qui utilisent l’application.

Et bien qu’il ait été annoncé qu’ils n’auraient pas toujours lieu en février, l’ultimatum est toujours en vigueur, avec une nouvelle date pour le 15 mai prochain.

Cependant, ce report n’est pas dû à une fuite massive d’utilisateurs, mais à la reconnaissance d’une erreur de communication de WhatsApp au moment de l’annonce du nouvel avis de confidentialité.

Et c’est que comme vous pouvez le constater, cette annonce qui est apparue au début de cette année, a fait peur aux utilisateurs et a provoqué une vague de rumeurs et de désinformation.

En fait, comme conséquence catastrophique, 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp en dehors de l’Union européenne, les 25 millions qui ont fui vers d’autres fournisseurs de messagerie instantanée, tels que Telegram ou Signal, donc avec cette décision, ils cherchent à donner aux gens plus de temps pour prenez connaissance de vos nouvelles politiques.

