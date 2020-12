Comment Travis Scott et Kylie Jenner se sont-ils rencontrés? Ils disent tout! | Instagram

Le plus jeune du clan Kardashian-Jenner, Kylie JennerÀ travers une interview, elle a révélé les détails de sa relation avec le père de sa fille Stormi, Travis Scott et comment l’un des couples les plus épiques et controversés du show business s’est rencontré.

Le rappeur Travis Scott et Kylie Jenner, la plus jeune femme d’affaires du clan Kardashian, faisaient partie des couples du showbiz qui étaient restés à l’écart des projecteurs et sont même devenus très réservés lorsqu’ils ont partagé une photo sur leurs réseaux sociaux. .

Cependant, il y a quelques années, ils ont posé dans le magazine GQ et pas seulement, ils ont parlé en détail de leur vie de couple et de famille à cette époque.

Dans cette publication, le couple a été complètement sincère et a ouvert son cœur pour ne laisser aucun doute sur la solidité de leur relation et j’explique pourquoi ils préfèrent ne pas garder leur vie privée aux yeux du public.

Je sais que Travis n’aime pas être le centre d’attention, c’est pourquoi nous sommes toujours restés en couple à l’écart du public. En fait, s’il doit se rendre à un événement, je ne l’accompagne jamais. Je préfère qu’il fasse ce qu’il a à faire seul. “

En outre, dans cette interview, Kylie a également évoqué une chanson très célèbre, qui parle de la célèbre “Kardashian Curse”, qui, fondamentalement, la théorie la plus populaire indique que tout homme qui a une relation amoureuse avec les membres de cette famille est condamné à la malchance après avoir mis fin à leur relation.

Il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais aussi un troupeau qui ne nous aime pas. Je ne pense pas que ce soit une malédiction. Nous sommes simplement préparés à ce niveau de renommée et la plupart de nos partenaires ne le sont pas. “

De plus, le couple a également profité de l’occasion pour raconter comment leur relation avait commencé et tous deux ont expliqué que c’était lors d’un concert de Travis à Coachella qu’ils avaient été fléchés.

Après notre premier rendez-vous, il m’a dit que je devais retourner à sa tournée et ce que j’aimerais faire, car évidemment nous nous aimions … Je suis allé avec lui … Et en effet, à la fin, j’ai passé toute la tournée avec lui. “

Dès ce moment, le couple a entamé une relation assez stable, qui à plusieurs reprises a été remise en cause car les photographies qu’ils avaient ensemble sont comptées, voire les magnifiques célébrations auxquelles ils assistent en couple.

Leur relation allait si bien qu’ils ont même fait des voyages en famille, dont je ne connais pas grand-chose pour les raisons évoquées ci-dessus.

Dans l’interview, le célèbre musicien Travis a révélé que lorsque Stormi est né, il a beaucoup pleuré avec émotion.

Quand ma fille est née, je l’ai juste entendue pleurer. C’était fou”.

D’un autre côté, depuis quelques semaines, les Kardashian ont averti qu’ils ne fêteraient pas Noël comme ils le font habituellement en raison de l’éventualité.

Cependant, le plus petit et le plus grand du clan a profité du fait que Rosalía a fait la fête et s’est joint à son parti pour en profiter au maximum.

Il est important de mentionner que Kylie Elle est devenue très proche de Rosalía depuis que la chanteuse a déménagé à Los Angeles et depuis, elle a assisté à plusieurs événements des célébrités les plus célèbres à la télévision et a même reçu des cadeaux de Kourtney, alors elle ne nous a pas pris pour surprise qu’ils fêtent tous les deux Noël à la maison.

