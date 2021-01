“

La joie n’est pas un luxe », me dit Grace Harry sur Zoom de New York. «La joie est un droit d’aînesse.»

C’est une déclaration sur la marque – Harry est un stratège de joie. Le fait est que nous venons de traverser un choc d’un an, et la pandémie n’est pas encore terminée et, eh bien, nous sommes en janvier. La joie se sent au mieux insaisissable, impossible au pire. Alors, comment pouvons-nous le trouver?

«C’est simple», dit Harry, qui était autrefois marié à Usher et dont les clients comprennent des entrepreneurs de haut vol, des auteurs à succès et des artistes comme Jay-Z et Lauryn Hill. «Faites une chose chaque jour qui vous apporte de la joie.»

La clé pour se sentir heureux, selon Harry, est de se construire une boîte à outils de techniques et d’activités qui suscitent la joie. Il s’agit de prendre de petits moments pour soi pendant la journée à partir du moment où vous vous réveillez. «Vous devez prendre une décision: comment voulez-vous vous sentir? Prenez cette décision, puis travaillez à créer ce que vous ressentez chaque jour », dit-elle. «L’essentiel est de commencer la journée de cette façon.»

Certains de ses clients gardent un livre de coloriage près du lit et font dix minutes de dessin au réveil, un autre écrit des messages stimulants sur le miroir de sa salle de bain, d’autres dansent comme si personne ne regardait leur chanson préférée dans la cuisine tout en prenant une tasse. de café. Harry appelle ses sessions «playdates» et elles peuvent durer entre une heure et un après-midi, les prix varient de 650 $ à 2000 $.

«Trouvez un peu de joie, même si c’est pour une minute pendant que vous prenez une merde le matin. Faites-en un moment, ayez quelque chose à côté de vous que vous lisez. Je fais, j’ai quelque chose que je lis tous les jours, ce qui me donne une perspective différente.

Que fait d’autre un stratège de la joie? «J’ai une soirée dansante pour me connecter avec mon corps, où je choisis des chansons de quand j’étais plus jeune qui me faisaient sentir comme la reine du monde – et je danse comme une personne folle sans jugement sur mon apparence. Cela change la donne à ma journée. » Elle a également récemment commencé les arts et l’artisanat. «J’ai peint, cousu, cravaché. J’ai joué et c’est transformateur.

La stratégie de Harry pour la joie se résume à une idée principale: se connecter avec notre enfant intérieur. Il fut un temps, quand nous étions petits, dit-elle, avant que le poids du monde et les attentes des autres ne commencent à nous écraser, que nous nous moquions de ce que les autres pensaient. Nous avons fait ce que nous voulions, quand nous voulions et nous avons vécu d’instant en instant à la recherche de joie.

«Si vous ne savez pas comment trouver ce qui suscite la joie pour vous, retournez à cette époque où vous étiez enfant,» dit Harry. «J’avais 11 ans quand j’ai eu mon moment le plus« dur à cuire, je dirige le monde ». J’ai commencé à revenir dans tous ces moments pour comprendre pourquoi je me sentais si libre. Si vous prenez juste une minute et pensez à ce qui était votre chose la plus préférée – la seule chose que vous aimiez faire et chaque fois que vous l’avez fait, vous vous sentiez comblé. Eh bien, c’est ce que vous devriez faire tous les matins.

Cela peut être aussi ridicule que vous le souhaitez. Harry, par exemple, adore les balançoires. «J’ai été placé en famille d’accueil, j’étais sans abri pendant un certain temps, mais chaque fois que je montais sur une balançoire et que je montais au-dessus du sol, j’avais l’impression que tout allait bien. Alors l’une des premières choses que j’ai faites quand je traversais un divorce avec mon troisième mari, je suis allée au parc sur toutes ces balançoires et je me suis souvenue que je me sentais bien toute seule.

Nous vivons tous – sauf les femmes en particulier, dit-elle – de façon trop performante maintenant, en nous inquiétant toujours de ce que les autres pensent; si les gens nous aiment; si nous sommes acceptés. «Nous nous rendons plus petits, en nous assurant que tout le monde est heureux, mais les seuls perdants sont nous. Quand nous sommes nés, il y a un certain nombre d’années – selon la complexité de vos parents – où vous avez vécu dans la croyance en votre propre joie. Vous avez balancé votre bras si vous en aviez envie, vous portiez deux chaussures différentes… c’était la vérité sur qui vous étiez parce que vous viviez complètement par ce que vous ressentiez. Mais maintenant, nous vivons de manière si performante pour nous assurer que nous sommes désirés et acceptés.

Est-ce que 2021 sera l’année où vous trouverez la joie? Fais la course aux balançoires …

La boîte à outils d’un stratège de la joie pour la joie

1. Gratitude. La gratitude change votre état d’esprit, alors dès que vous vous réveillez, parcourez une liste de choses qui vous rendent heureux, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Nous avons le temps de nous sentir tristes et déprimés, alors nous avons le temps de le faire.

2. Lorsque vous vous sentez déprimé ou anxieux, arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi. Soyez présent et demandez-vous: «Qu’est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je me sens nerveux? Peu sûr? Utilisez la façon dont vous vous sentez comme une information et prenez une seconde pour comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi.

3. Quelle est votre équipe? Il est essentiel que vous vous entouriez de gens qui sont honnêtes avec vous, qui vous aiment, qui sont heureux dans leur propre vie. Prenez vraiment le temps de configurer votre groupe central. Débarrassez-vous de tout poids mort et entourez-vous uniquement de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. La vie est un jeu et si vous voulez gagner, vous avez besoin de la meilleure équipe.

4. Appréciez-vous. Complimentez une chose à votre sujet chaque jour – peu importe que ce soit la tache de rousseur sur votre joue gauche, regardez-la avec amour, appréciez-la. Célébrez une chose à votre sujet chaque jour.

5. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Se dépasser. La bêtise est un outil alors téléphonez à votre ami le plus amusant, balancez-vous sur les balançoires, dansez autour de la maison. Rappelez-vous que vous avez déjà passé de bons moments et que vous passerez à nouveau de bons moments.

6. Faites des compliments aléatoires aux gens. Dites à quelqu’un que vous aimez son masque, son pull … Qui sait ce que cette petite gentillesse pourrait faire pour quelqu’un.

7. Faites quelque chose de méchant. Tout le monde devrait posséder un vibrateur.