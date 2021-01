E

Même si beaucoup d’entre nous, les gauchistes, avons pleuré de joie quand Obama a gagné, il n’a pas réellement affecté nos vies de manière significative. Puis vint Donald Trump. Il ne nous a pas tellement touchés, mais nous a attrapés par le… Ma propre carrière et ma psychologie ont été énormément façonnées par cet homme-bébé rencontre un frat-garçon rencontre un voyou politique. En tant que diffuseur, je l’avoue, Trump était bon pour les affaires. Les chaînes de télévision avaient besoin d’heures d’analyse. J’ai eu la chance d’être recruté par CNN International en tant qu’expert et cela m’a conduit à être réservé sur de nombreux autres spectacles.

Mais la nature du débat politique a changé presque instantanément car l’une des premières choses que Trump a faites a été l’interdiction des musulmans. Le racisme et le sectarisme étaient fermement à l’ordre du jour et le coup de sifflet de chien a été diffusé dans le monde entier par la Maison Blanche. Soudain, j’ai eu ces débats houleux sur la question de savoir si tous les musulmans étaient des terroristes et je m’excusais pour le 11 septembre. Avant de commencer, je travaillais ce jour-là. On m’a dit: “Mais il ne dit que ce que les ‘vrais gens’ pensent Ayesha.” «C’est tellement rafraîchissant de pouvoir répéter ces choses.» Euh, pas tellement si vous êtes le brun qui se fait harceler à la télévision nationale.

Au cours des années Trump, nous avons moins débattu de politique, de stratégie et d’économie et avons crié davantage sur des sujets que j’ai toujours supposés ne plus être discutés – non pas à cause de la culture d’annulation, mais à cause de l’évolution humaine et de la décence. Colin Kaepernick avait-il tort de prendre le genou? Y avait-il deux côtés à Charlottesville? Et ces débats n’étaient guère des joutes cérébrales nuancées. C’étaient des micro versions des guerres culturelles qu’il a déclenchées et qui ont déchiré l’Amérique. J’avais toujours été une personne aux manières douces qui ferait une blague pour désamorcer la tension, pourtant je me suis transformée en cette bête grondante et rougie. Et c’était avant la périménopause. Je sortais souvent du plateau et j’étais secoué. J’adore un débat fougueux et animé, mais c’était différent. L’appât de course est devenu la nouvelle norme sur nos ondes. Je sais que d’autres diffuseurs et producteurs de couleurs ressentaient la même chose. Tout ce que nous savions avait été déchiré.

Appelez-moi un Lefty fou, très bien. Ou une feminazi, si vous devez. Mais les discussions à caractère raciste qui vous laisseraient tremblants et des jours d’abus d’extrême droite en ligne étaient la nouvelle viande et la nouvelle boisson de «l’infodivertissement» clickbait, et elles étaient horribles. Trump a rendu le racisme encore plus grand des deux côtés de l’Atlantique. Jusqu’à son arrivée, je ne me suis même jamais vraiment senti comme une vraie musulmane – ce que mon habit de Sancerre confirmera – mais son islamophobie et son racisme ont tout changé. Ironiquement, il m’a fait me sentir plus musulmane que mes parents ou n’importe quel imam. Il a fait de la politique sur l’identité. Ses prédications haineuses et son incompétence au niveau des armes n’ont pas seulement laissé l’Amérique en lambeaux, elles ont marqué tant d’individus. Je vais acclamer les Bidens alors qu’ils emménagent à la Maison Blanche. Mais j’espère qu’ils feront nettoyer l’endroit en profondeur.

Theresa May a écrit une pièce époustouflante plongeant son stylet Russell et Bromley dans Boris Johnson. Je reçois sa colère glaciale. Il a fait de sa vie un enfer et a finalement attrapé son travail. Elle critique ses menaces de violer le droit international en relation avec le Brexit et décrit la décision de réduire le budget de l’aide internationale comme «l’abandon de notre position de leadership moral mondial». Des trucs forts avec lesquels je suis d’accord. Mais n’oublions pas, c’est May qui a poussé l’environnement hostile qui a conduit au scandale Windrush et s’est précipité à bout de souffle pour dérouler le tapis rouge à Trump.