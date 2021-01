B

En novembre, l’Evening Standard a annoncé qu’il s’associerait à TikTok et au National Youth Theatre pour créer le Future Theatre Fund.

Mis en place pour aider les nouveaux talents dans un secteur gravement touché par la pandémie, 12 prix de 10000 £ seront attribués à 12 récipiendaires, qui se verront également attribuer un mentor pour fournir une orientation et un soutien de carrière clés.

Il y aura deux gagnants de chacune des six catégories: par intérim; mise en scène ou création de théâtre; aspect visuel; conception audio; théâtre musical; et le TikTok Breakout Award, tous jugés par un groupe d’experts présidé par Paul Roseby, directeur artistique et PDG du National Youth Theatre.

Alors que les candidatures pour les cinq premiers passeront par des institutions telles que des écoles d’art dramatique et des théâtres, le TikTok Breakout Award est ouvert à ceux qui n’ont pas de formation formelle, quelle que soit votre spécialité théâtrale.

Comment participer?

Le TikTok Breakout Award est ouvert à toute personne vivant au Royaume-Uni âgée de 18 ans et plus.

Pour participer, les candidats doivent créer et soumettre un TikTok en réponse au brief suivant: “Aidez-nous à mettre cette année derrière nous; créez un TikTok en utilisant votre discipline théâtrale spécialisée – quelle qu’elle soit – et transmettez-nous vos espoirs et vos rêves pour votre future carrière théâtrale. “

Le TikTok doit être balisé à la fois avec #TikTokBreakoutStar et #FutureTheatreFund. Les candidats devront partager le lien vers le TikTok sur le formulaire d’inscription, ainsi que répondre à quelques questions sur leur voyage et comment le fonds de 10000 £ les aiderait.

Retrouvez le formulaire d’inscription ci-dessous ou via le panneau de découverte sur TikTok, où vous trouverez également les conditions générales complètes. Les inscriptions se terminent le 31 janvier à 23 h 59

Le Evening Standard Future Theatre Fund, en association avec TikTok et en partenariat avec le National Youth Theatre, soutient les talents émergents du théâtre britannique. Les candidats peuvent entrer ici et en savoir plus sur standard.co.uk/futuretheatrefund