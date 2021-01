Le 1er janvier 2021, l’épisode spécial de Doctor Who, intitulé The Dalek Revolution, est sorti. Un chapitre qui clôt la saison 12 et, en plus, Raviver les rumeurs selon lesquelles Jodie Whittaker dira au revoir au personnage du docteur.

Au-delà de ça, Doctor Who nous a montré que c’est une série avec de grands personnages. Certains d’entre eux sont les Daleks eux-mêmes, qui sont apparus dans l’épisode spécial de 2021. Ainsi que Jack, dont on se souvient comment c’est qu’une blague, peut-être mieux dit, une occurrence du showrunner du moment, a fait de lui un personnage fantastique dans Doctor Who canon.

Nous vous recommandons ne continuez pas à lire si vous n’avez pas vu toutes les aventures du dixième Docteur, c’est-à-dire celle de David Tennant. Un fait qui peut ressembler à un casse-tête, mais dont nous avons déjà donné un itinéraire pour ne pas se perdre dans l’univers de Doctor Who.

Le particulier Jack Harkness

Le capitaine Jack Herkness est apparu pour la première fois en 2005, dans l’épisode The Empty Child, à l’époque du neuvième docteur (Christopher Eccleston). Plus tard, il a fait partie d’autres chapitres, ainsi que du spin-off de Doctor Who, la série appelée Torchwood. Jack a été joué à ce jour par un seul acteur: John Barrowman.

Comme nous le savons bien, Jack est, ou du moins on suppose, l’être mythique “Le visage de Boe”. On le sait car le même personnage le suggère dans la finale de la saison 3 de l’ère moderne de Doctor Who, dans l’épisode The Last of the Time Lords. Et est-ce que Jack explique qu’il a été la première personne de la péninsule de Boeshane à s’inscrire en tant qu’agent du temps, ce qui lui a valu le surnom de “Le visage de Boe”.

À l’époque, le docteur et Martha étaient choqués et le public aussi. C’est devenu un fait du canon Doctor Who bien qu’il ne soit pas confirmé avec toutes ses lettres. Quoi qu’il en soit, il est une partie importante du personnage et de l’histoire globale de cette longue série de science-fiction britannique.

D’un événement à un événement du canon de ‘Doctor Who’

Russell T Davies, un ancien showrunner de Doctor Who, a commenté la question dans le New Jersey Star Ledger. Davies a expliqué que ce n’était pas exactement prévu.

J’ai passé beaucoup de temps à penser à l’immortalité de Jack, et un jour, il m’est venu à l’esprit qu’il y avait un autre personnage immortel dans la série. Ça m’a fait rire … J’ai mes propres théories personnelles, mais dès que ça devient trop vrai ou trop faux, la blague meurt.

Le mystère en la matière n’est pas petit, mais la relation entre Jack et le visage de Boe est une question réglée pour de nombreux fans de la série. C’est génial de toute façon, même si pour le showrunner, ce n’était qu’un événement sans beaucoup de fond. Maintenant, cette aura de mystère a en quelque sorte fait survivre la question en tant que quelque chose de mémorable et d’attachant, l’un de ceux qui se produisent dans cette série. Surtout parce que cela a beaucoup de sens, et parce que tous les deux, Jack et le visage de Boe, sont des personnages surprenants et formidables dans l’univers de Doctor Who.

En revanche, il y a aussi un petit clin d’oeil sur le sujet dans un autre épisode de Doctor Who. Ceci dans le chapitre Gridlock (Jam), le troisième de la troisième saison. Et c’est alors que le Visage de Boe appelle le Docteur “vieil ami”, ce qui implique que les deux personnages s’étaient déjà rencontrés auparavant. Ce dialogue a été ajouté en post-production grâce à Julie Gardner, productrice exécutive de l’émission, qui a également confirmé au San Diego Comic-Con en 2008 qu’en effet, “The Face of Boe” est Jack..

Il ne reste plus qu’à profiter de cette merveilleuse série de la BBC qui a tant de traditions, de personnages et d’épisodes à apprécier de manière considérable.

L’article Comment une blague est devenue un événement majeur dans «Doctor Who» a été publié dans Hypertext.