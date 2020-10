Comment une Catwoman entière, Aislinn Derbez a conquis Instagram | AP / . / .

La belle Aislinn Derbez a montré que son prochain rôle au cinéma pourrait très bien être de donner vie à l’ennemi juré de Batman, car elle a partagé une photo sur Instagram où elle est vue dans le plus pur style Catwoman.

La belle ex de Mauricio Ochmann On peut le voir sur l’image qu’elle a partagée sur son compte Instagram avec un look assez rebelle; Pour l’occasion, elle a posé semi-assise avec un body et un manteau en latex noir ouvert qui la rend vraiment spectaculaire, elle a complété sa tenue avec ses cheveux foncés totalement lâches.

Aislinn Derbez a montré sa silhouette et ses belles jambes sur ladite photo, qui a été prise de la fille d’Eugenio Derbez pour le magazine Esquire México.

Cela peut vous intéresser: José Eduardo décrit comment Aislinn et Mauricio ont fini

La publication dans laquelle l’actrice a l’air vraiment spectaculaire date du 7 décembre 2019 et apparemment, elle était encore assez bien avec Mauricio Ochmann, l’acteur n’ayant pas pu résister à commenter cette publication.

Vous êtes en feu, laissez venir les pompiers, a écrit le bel acteur au protagoniste de A la mala.

La fille d’Eugenio Derbez a été remplie de compliments pour cette photographie et a obtenu plus de 400 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Aislinn derbez Elle est devenue porte-parole des femmes dans ses réseaux sociaux, puisqu’elle a décidé de donner une voix pour qu’elle prenne conscience de tous les processus qu’elle doit traverser avant et après être devenue mère et qu’une grande partie de sa souffrance se vit en silence, devenant un tabou dans celui qui, en criant à haute voix, pouvait donner à une femme une paix énorme.

Depuis la naissance de son petit Kailanni, la célèbre actrice est devenue une promotrice de l’allaitement et de la liberté de le faire à la demande et n’importe où, sans que les autres ne le voient mal. À quelques reprises, elle a même posé en train d’allaiter sa fille sur les réseaux sociaux.

De plus, Aislinn Derbez a prouvé qu’un bébé ne voulait pas s’arrêter et a été vue lors de plusieurs excursions avec son bébé à la remorque.

Pour la célèbre fille d’Eugenio Derbez, le processus pour devenir mère n’était pas du tout facile, puisqu’elle a souffert d’une sorte de dépression post-partum, la situation s’est compliquée et c’était assez déroutant pour elle, ce qui a fini par nuire à sa relation avec l’acteur, aussi Mauricio Ochmann.

Le couple a fini par annoncer leur séparation, mais malgré cela, ils ont toujours fait preuve d’une très bonne communication pour leur petit Kailanni et ils peuvent même être vus ensemble profiter de moments avec elle.

Ce fut la propre famille d’Aislinn qui finit par révéler qu’elle ne voulait pas de divorce; cependant, cela a fini par être inévitable.

Un autre aspect très difficile pour Aislinn derbez c’était accepter son nouveau corps. La fille d’Eugenio Derbez a avoué avoir été très sévère avec elle-même et s’inquiéter d’avoir une silhouette mince peu de temps après être devenue mère.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La protagoniste d’A la mala a révélé qu’elle utilisait la thérapie pour accepter et aimer ce corps merveilleux qui lui permettait de donner vie à un être sain et beau.

Derbez a partagé une photo dans laquelle elle a avoué à ses abonnés qu’elle se sentait enfin à l’aise avec son corps, deux ans après l’entrée de Kailanni dans sa vie.

L’actrice a été durement critiquée par ceux qui ont dit qu’elle était trop maigre et qu’elle devrait manger plus et elle a répondu avec quelques photos d’elle peu de temps après qu’elle soit devenue mère.