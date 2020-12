Les deux planètes créeront ce qu’un astronome a décrit comme un “événement spectaculaire dans le ciel” le lundi 21 décembre – qui se trouve être également le solstice d’hiver.

Bien que les conjonctions – où les objets semblent très proches les uns des autres dans le ciel – ne soient pas rares, ce sera une conjonction “exceptionnellement proche” – la plus proche depuis 1623, a déclaré le professeur Michael Burton.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’effet Étoile de Noël:

(

L’astronome professeur Michael Burton, qui a déclaré que les astronomes devraient regarder vers le sud-ouest après le coucher du soleil le 21 décembre

/ PA)

Quelle est l’étoile de Noël?

Les deux plus grandes planètes du système solaire ne seront distantes que de 0,1 degré, un cinquième du diamètre de la pleine lune et apparaîtront ensemble comme l’objet le plus brillant du ciel, a déclaré le directeur de l’observatoire astronomique le plus ancien des îles britanniques. .

Le professeur Burton a déclaré: «Quand cela s’est produit, c’était dans le ciel de jour, donc les gens ne l’auraient pas vu parce qu’il aurait été trop léger.

“Le dernier qui aurait été en fait bien placé pour être vu était 1226, donc nous remontons 800 ans au dernier qui aurait été dans le ciel sombre pour être vu.”

L’astronome, du planétarium et observatoire d’Armagh en Irlande du Nord, a déclaré qu’une conjonction est une possibilité pour ce qui est devenu connu sous le nom d’étoile de Noël à partir de l’histoire de la naissance de Jésus.

Il a dit: “Certainement l’une des possibilités aurait pu être la rencontre de deux planètes.

«Toute la question de savoir ce qu’aurait pu être l’étoile de Noël est une question très intéressante en soi.

“Que ce soit une conjonction, une comète ou une supernova. Personne ne sait vraiment ce que c’était.”

Il a dit que la luminosité attendue dans le ciel plus tard à Roday est “une possibilité pour ce qui a été vu il y a 2000 ans”.

Comment puis-je voir l’étoile de Noël?

Le conseil aux astronomes passionnés est de regarder vers le sud-ouest le plus tôt possible après le coucher du soleil, avec le meilleur moment entre 16h30 et 18h, et si un télescope ou des jumelles aideront, le phénomène sera visible à l’œil nu – si le temps le permet .

“Nous devons croiser les doigts pour qu’il y ait un ciel dégagé”, a déclaré le professeur Burton.

Il disait: “Avec l’œil, la paire (de planètes) apparaîtra comme deux points lumineux brillants. Les jumelles montreront ces points sous forme de points légèrement plus grands: les téléspectateurs peuvent également être en mesure de distinguer les quatre plus grandes lunes de Jupiter, et peut-être Titan, la plus grande lune de Saturne.

“Avec un petit télescope, les deux planètes seront dans le même champ de vision, un événement exceptionnellement rare, et les ceintures de nuages ​​sur Jupiter et les anneaux de Saturne devraient être évidentes.”

Quel temps fera-t-il?

Le Met Office a prévu de fortes pluies nuageuses pour lundi, et a déclaré que la probabilité d’un ciel dégagé est plus grande dans la moitié nord du Royaume-Uni.

Même s’il y a du mauvais temps, la Royal Astronomical Society a déclaré que tout n’est pas perdu car “les deux planètes ne semblent se séparer que très lentement, et apparaîtront toujours inhabituellement rapprochées les jours suivants”.