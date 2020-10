Les négociations pour un deuxième chèque de relance ont maintenant traîné assez longtemps pour qu’un deuxième paiement puisse sembler différent en fonction des mises à jour de votre statut de contribuable. Le premier remboursement de l’impact économique en avril était basé sur les déclarations de revenus fédérales américaines de 2018 ou 2019. Si le Congrès américain accepte un deuxième paiement, il pourrait tirer cette information d’une année différente.

Plus tôt cette année, le programme de contrôle de relance sans précédent a imposé une tâche herculéenne à l’Internal Revenue Service – émettre ces paiements à chaque Américain éligible en utilisant les informations les plus récentes de leurs impôts. Cela a permis à l’IRS de déterminer qui était admissible aux paiements en fonction de leur revenu brut annuel le plus récent (AGI) au dossier. Pourtant, au cours des mois qui ont suivi, des millions d’Américains se sont retrouvés au chômage, ce qui pourrait entraîner des changements drastiques de leurs revenus. Le fait de savoir si vous êtes éligible et le montant de l’aide à laquelle vous êtes éligible pourraient avoir changé pendant cette période.

Sur la base des négociations jusqu’à présent, il semble que le deuxième chèque de relance sera émis en utilisant des critères similaires au premier. Un paiement complet de 1 200 $ serait envoyé à toute personne ayant un AGI de 75 000 $ ou moins sur sa dernière déclaration de revenus. Le chèque de relance diminuerait progressivement en fonction des revenus provenant de là, et pour ceux qui ont un AGI de 99 000 $ ou plus, il n’y aurait aucun chèque.

Il y a aussi la question du statut de personne à charge – de nombreux jeunes adultes et membres âgés de la famille ont raté le premier chèque de relance parce qu’ils étaient déclarés comme personnes à charge, même s’ils étaient plus ou moins indépendants financièrement. En conséquence, bon nombre de ces personnes ont changé leur statut de personne à charge lors de leurs déclarations de 2019 dans l’espoir de réclamer le deuxième chèque de relance. Si votre statut de personne à charge a changé, votre admissibilité peut également avoir changé.

Lors du décaissement du premier chèque de relance, l’IRS a utilisé les informations pour les déclarations de revenus de 2019 déposées avant le 15 avril 2020. Pour celles déposées après, ils ont utilisé les informations des déclarations de revenus de 2018. Selon un rapport du CNET, il est possible que l’agence utilise également ces critères lors du deuxième contrôle de relance, même si elle dispose d’informations plus récentes.

Si tel est le cas, il faudra un peu plus de travail pour réclamer le montant total auquel vous avez droit pour votre chèque de relance. Vous serez en mesure de montrer l’écart sur votre déclaration de revenus 2020 lorsque vous produirez en 2021, en indiquant ce qui vous est dû. L’IRS a déclaré qu’il publierait plus de détails sur ce processus à l’approche de la saison des impôts 2020. En attendant, le Congrès pourrait adopter un autre plan de relance après l’élection présidentielle de 2020.