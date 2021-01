Les ministres doivent agir maintenant sur le plan des écoles

Avant la pandémie, nous pensions savoir à quoi servait l’éducation: les mathématiques, les sciences et la lecture – l’acquisition de connaissances. Un an plus tard, la société absorbe pleinement le rôle central que jouent les écoles dans notre écosystème économique et social.

Pour les plus jeunes, c’est un terrain de jeu pour l’interaction sociale et le bien-être émotionnel. Pour les élèves défavorisés, un espace sûr pour apprendre et prendre un repas chaud. Pour nos travailleurs clés, un endroit qui leur permet de sortir et de faire leur travail.

Pour ces raisons et bien d’autres encore, nous souhaitons tous que les écoles rouvrent dès que possible.

Nous reconnaissons que le gouvernement se sent assiégé, ayant commis une erreur en ramenant les écoles un jour après les vacances de Noël. Mais l’embarras du Premier ministre n’est pas une raison suffisante pour l’inactivité.

Les enseignants, les parents et surtout les élèves ont besoin de clarté. Pas nécessairement une date gravée dans la pierre, mais un calendrier sur lequel ils peuvent travailler et planifier. C’est faisable. Nous savons que les écoles augmentent la transmission. Mais ils sont également bien familiarisés avec les bulles, testant et fonctionnant de manière sécurisée par Covid.

Le gouvernement devrait envisager toutes les options, y compris une réintroduction progressive des classes. Il doit veiller à ce que les personnes issues de milieux socialement défavorisés – qui souffrent le plus de l’apprentissage en ligne – soient admises en premier, aux côtés des plus jeunes apprenant les bases de la lecture et de l’écriture et des élèves plus âgés censés passer leurs GCSE et A-level.

Nous comprenons la tension émotionnelle de la vaccination des enseignants – nous voulons que ceux qui éduquent nos enfants se sentent en sécurité. Mais la question centrale est de savoir si nous pouvons envoyer nos jeunes se mélanger dans les écoles sans renvoyer les taux de transmission et les hospitalisations.

Il y a eu des moments au cours de cette pandémie où le gouvernement n’a eu aucune option. Ce n’est pas un de ces moments. Une voie raisonnable existe – le gouvernement doit prendre ces décisions maintenant et sans délai.

Aide à l’aviation

Peu d’industries – à part ces hommes que vous aviez l’habitude de voir à Trafalgar Square offrir des «câlins gratuits» – ont été plus touchées par la pandémie que l’aviation.

Le gouvernement a imposé des restrictions de plus en plus strictes au cours des derniers mois, de l’auto-isolement obligatoire à la suppression des couloirs de circulation et à l’annonce hier de la mise en quarantaine des hôtels. Les vacances d’été à l’étranger semblent également désespérément optimistes.

Les pertes s’accumulent. International Airlines Group, la société mère de British Airways, a annoncé une perte de 1,16 milliard de livres sterling au troisième trimestre de 2020. Crawley, près de Gatwick, a connu certaines des plus grandes pertes d’emplois du pays.

Les transporteurs aux États-Unis et en Europe ont reçu un soutien financier direct plus important que leurs concurrents britanniques, et le gouvernement souhaitera peut-être signaler une extension de l’allégement de la TVA maintenant plutôt que d’attendre le budget.

Pourtant, le changement climatique, et non Covid-19, est la menace à long terme la plus grave pour le secteur. Par conséquent, tout soutien supplémentaire à l’aviation devrait être lié à des objectifs environnementaux plus stricts, qui assureraient véritablement la pérennité de l’industrie.

N’esquivez pas le vote d’aide

La décision du gouvernement de réduire les dépenses de développement international du Royaume-Uni de son revenu statutaire de 0,7 pour cent de son revenu national brut l’année dernière a provoqué une énorme consternation.

Une chose est claire: le gouvernement ne peut tout simplement pas rater délibérément la cible. S’il estime qu’une réduction est juste, il devrait tenter de gagner un vote au Parlement sur cette base