Après 50 ans, il est temps pour Joe Biden de commencer

Si, comme l’a fait remarquer Harold Wilson, une semaine, c’est long en politique, qu’est-ce que cela dit de la carrière de Joe Biden, qui sera cet après-midi assermenté en tant que 46e président des États-Unis?

Biden a pris ses fonctions pour la première fois – au conseil du comté de New Castle – en janvier 1971. Pour le contexte, c’était peu de temps avant que les astronautes d’Apollo 14 ne montent sur la lune.

L’image de la main droite de Biden alors qu’il prête serment aujourd’hui se répandra dans le monde entier, preuve que la démocratie américaine a perduré.

Il n’y aura ni foule ni poignée de main gracieuse d’un président sortant, mais la constitution n’impose pas un tel apparat.

Biden hérite de multiples crises. Il doit s’attaquer à la pandémie, relancer l’économie américaine et reconstruire les alliances mondiales que Trump a volontairement brisées.

Il y a aussi l’élection historique de Kamala Harris en tant que première femme vice-présidente et femme de couleur dans le rôle.

L’Amérique ne sera plus dirigée par un homme qui suggère à ses citoyens de s’injecter de l’eau de Javel. Les choses reviendront probablement à la normale. Mais un retour au statu quo est impossible.

Les dommages infligés aux États-Unis, à la liberté et à l’idée même de vérité resteront avec nous pendant des années. À l’étranger, les relations ont changé – une Chine montante et une Europe consciente qu’elle ne peut plus compter sur la protection inconditionnelle des États-Unis.

Les nobles ambitions de Biden ne seront pas atteintes au cours de ses 100 premiers jours. Mais, comme John F. Kennedy l’a fait remarquer il y a 60 ans aujourd’hui, «commençons».

Mettre fin au chaos des examens

Du test de caractère de Biden au système d’examen anglais. Les étudiants et les enseignants attendent toujours de connaître leur sort et le résultat d’une consultation qui se terminera la semaine prochaine.

Nous pouvons être compréhensifs quant à la situation difficile dans laquelle le gouvernement s’est retrouvé en surévaluation, tout en reconnaissant qu’il a gaspillé des mois sans même envisager un plan B.

Comme nous le rapportons aujourd’hui, nous avons maintenant une cohorte entière d’étudiants assis en détresse et démoralisés à la maison. Beaucoup ont passé leurs vacances à réviser pour se moquer, maintenant ils n’ont aucune direction.

Les parents ne savent pas comment guider ou conseiller. Beaucoup au niveau GCSE n’ont pas passé d’examens depuis l’âge de 11 ans. Comment cela affectera-t-il leur capacité au niveau A? Cela sera-t-il pris en compte? Il y a une rigueur et un objectif attachés aux examens, désormais entièrement supprimés.

Même en temps normal, nous n’avons pas un système éducatif équitable et nous ne devons pas prétendre le contraire. L’apprentissage à domicile a énormément amplifié le problème.

Mais au lieu de jeter toutes les ressources pour soutenir ceux qui en sont désavantagés – et il existe une myriade de façons de le faire – tout en modifiant davantage notre système actuel, ils ont paniqué et ont essayé d’en créer un tout nouveau avec peu de temps et sans prévoyance. Le résultat? L’écosystème éducatif jeté dans le chaos pour chaque élève du pays.

Ce sont David Cameron et Michael Gove qui, il y a quelques années à peine, ont remis la rigueur des examens au centre de l’apprentissage. Pourtant, ce gouvernement conservateur s’est immédiatement plié.

Trop souvent, vous entendez se faufiler dans le discours autour de cet été des arguments en faveur de la suppression du système actuel – ce n’est pas le moment. Protégez d’abord les étudiants de cette année. N’utilisez pas la pandémie comme excuse pour commencer à débattre d’un changement global.

Il est encore possible, avec les vaccins à venir, de faire en sorte que les examens soient encore modifiés mais également remis au premier plan cet été – et pour une aide immédiate et ciblée pour ceux qui sont le plus laissés pour compte.

Gavin Williamson et Ofqual ne peuvent pas être blâmés pour un virus – mais ils devraient absolument assumer la responsabilité de leur manque de planification et du chaos qui a suivi