Dans cette crise, nous devons être ouverts aux nouvelles idées

Si vous pouvez acheter une paire de jeans skinny mal jugés ou une montre intelligente à deux heures du matin, vous devriez également pouvoir vous faire vacciner.

Il est donc bienvenu que Londres accueille un programme pilote de vaccination 24 heures sur 24, le chef du NHS England, Sir Simon Stevens, affirmant que cela pourrait se produire dans les 10 prochains jours.

Ce n’est pas le moment de se marier avec la façon dont les choses ont été faites auparavant – il s’agit d’une crise sanitaire sans précédent, et nous devons faire preuve d’une flexibilité maximale et d’une ouverture aux nouvelles idées.

Les jabs 24/7 ne sont pas à eux seuls une solution miracle – ils nécessiteraient des niveaux d’approvisionnement plus élevés, des approbations réglementaires plus rapides, ainsi que l’embauche de plus de personnel médical et la coopération des hôpitaux et des pharmacies.

Mais nous devons explorer toutes les options en ce qui concerne le déploiement du vaccin. Covid-19 est un grand essai contrôlé randomisé, impactant comme il le fait tous les pays du monde. Nous devons analyser les données au fur et à mesure et apprendre activement des déploiements d’autres pays.

Le gouvernement a pris un bon départ – la Grande-Bretagne vaccine maintenant un demi-million de personnes par jour, et cela pourrait encore augmenter. Les ministres méritent un grand crédit pour les premières commandes de vaccins et pour l’accélération du déploiement au cours des dernières semaines.

Le risque que le NHS soit submergé par les patients Covid-19 démontre l’urgence de faire vacciner la population le plus rapidement possible.

Les rendez-vous en milieu de nuit peuvent ne pas convenir aux personnes vulnérables ou âgées et ce n’est pas la réponse à tous les goulots d’étranglement ou problèmes de personnel.

Pour des raisons évidentes, amener une personne de 80 ans dans un centre de vaccination à 4 heures du matin peut ne pas être possible. Mais d’autres personnes vulnérables sauteront sur l’occasion.

Cela pourrait inclure les personnes d’autres groupes d’âge les plus à risque de contracter et de propager le virus en raison de leur profession – par exemple, les travailleurs des supermarchés, les chauffeurs de bus et les enseignants.

Nous pourrions également utiliser les milliers de lieux qui servent de bureaux de vote pour rapprocher les vaccinations de la population et nous devons nous assurer que le processus d’inscription des médecins, infirmières et pharmaciens à la retraite comme étant en mesure d’administrer le vaccin se déroule le plus facilement possible.

Nous devons également explorer toutes les voies pour accélérer la production de vaccins. Rien ne devrait être sur la table en ce moment de crise.

Écoutez les patrons, Boris

Le Premier ministre accueille aujourd’hui le premier de ses nouveaux sommets avec des chefs d’entreprise dans le but de réparer les dommages causés aux relations pendant le Brexit.

Il aura espéré que les propos de son gouvernement de créer un Singapour-sur-la-Tamise à faible taux d’imposition et à faible réglementation tomberont sur un terrain fertile.

Mais il n’aura qu’à moitié raison. Les récentes discussions sur la réduction des droits des travailleurs n’ont pas été bien accueillies dans de nombreuses salles de conseil. Ce sont des endroits beaucoup plus éclairés ces jours-ci que ne le pensent peut-être Boris Johnson et ses conseillers Brexiteer.

Plutôt que d’être obsédés par les règles sur les heures de travail maximales, la plupart sont plus soucieux de reconquérir les meilleurs et les plus brillants employés internationaux rebutés par le Brexit.

Cela dit, il y a des domaines dans lesquels les patrons veulent une meilleure réglementation. Les banquiers lui conseilleront de ne pas trop s’inquiéter de la conclusion d’accords de services financiers avec l’Europe si cela signifie que nous ne pouvons pas établir nos propres règles sur, par exemple, la finance verte et la fintech.

Les employeurs sont ravis que Johnson s’engage à nouveau avec eux. Ils espèrent juste qu’il les écoute plutôt que les idéologues les plus extrêmes derrière lui.