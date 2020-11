Lors d’une conférence de presse non moins remarquable et consternante d’avoir été pré-briefée, le président a exigé que les votes exceptionnels dans les principaux États swing ne soient pas comptés, de peur qu’ils ne soient fortement pro-Biden.

Rien de tout cela ne devrait surprendre. Trump a jeté le doute sur la légitimité de l’élection de 2016 – un concours qu’il a remporté. Il était donc tout à fait prévisible qu’il ferait de même pour une élection qui pourrait pourtant aller contre lui.

Ce que nous savons, c’est qu’il ne s’agit pas d’un glissement de terrain Biden. Trump s’est accroché à la Floride grâce au soutien des électeurs hispaniques, tandis que Biden a rendu l’Arizona bleu pour la première fois depuis 1996.

Comme la dernière fois, tout se résumera à des marges étroites dans les États du Midwest du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie.

La bonne nouvelle est que le jour des élections s’est déroulé sans heurts. Il n’y a pas eu de pannes majeures, alors que le taux de participation devrait atteindre les niveaux les plus élevés en plus de cent ans.

Dans une démocratie normale et mature, il ne resterait plus qu’à compter les votes, puis rentrer chez soi. Mais c’est aux États-Unis, c’est rarement aussi simple.

Des poursuites sont en cours et Trump se tourne vers la Cour suprême – un organe qu’il a rempli de sceptiques du droit de vote – pour réduire le décompte.

C’est faux et sans valeur juridique. Que Trump dise à haute voix la partie silencieuse ne fait pas de lui moins un danger pour la démocratie.

C’est un moment crucial pour les États-Unis. Quel que soit le résultat, chaque vote doit être compté.

en relation

Pintes pour aider les pubs

Ce journal mène des campagnes de longue date sur certains des problèmes les plus importants qui affectent le pays, de notre fonds pour les sans-abri à l’appel Food for London Now et notre dernier à permettre aux fans de football de revenir dans les stades.

Les bières à emporter pendant le verrouillage peuvent ne pas sembler avoir la même gravité, mais le fait de pouvoir rapporter de l’argent pendant cette période permettra de sauver les maisons historiques de la ville de la dévastation.

Cela contraste avec le verrouillage du printemps, lorsque les gens se présentent simplement au pub pour prendre leur boisson.

Cela n’a pas non plus de sens, étant donné que les supermarchés et les hors-licences pourront toujours vendre de l’alcool en vertu de la réglementation.

Nous devrions aider les pubs à affronter les prochaines semaines en facilitant la prise d’un verre pour les gens. Ce serait un petit changement pour rendre le verrouillage un peu supportable et sauver les pubs emblématiques de Londres.

Guérissez, Maradona

S’il est peut-être le plus célèbre dans ce pays pour l’incident de la «main de Dieu» lors de la Coupe du monde de 1986, il est également largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide.