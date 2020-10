Les tubes, trains, bus et pistes cyclables de Londres alimentent notre ville.

Ils sont – la plupart du temps – sûrs, propres et faciles à utiliser. Ils se sont également beaucoup améliorés – l’arrivée des incroyables bus Overground, peu polluants, des pistes cyclables sécurisées et, très tard mais en route, Crossrail.

Ce système est un énorme avantage. La plupart des grandes villes du monde n’ont rien d’aussi bon. Mais tout est menacé.

En temps normal, les voyageurs paient environ les trois quarts des frais de transport pour les coûts de Londres et des éléments tels que la taxe de congestion ajoutent plus. Ce n’est pas une ponction sur les ressources nationales, même si cela soutient une économie qui paie une grande partie des impôts britanniques. Mais cette fois n’est pas normal.

Le nombre de passagers s’est effondré, contrairement aux coûts. À moins que le gouvernement ne le renverse, notre système de transport commencera à s’effondrer.

Les bus seront moins fréquents. Les tubes vieilliront. Les stations seront plus sales; certains fermeront. Les tarifs seront plus élevés; l’utilisation de la voiture augmentera, tout comme la pollution de l’air. Nous reviendrons à un déclin misérable qui semblait normal dans les années 70 et 80.

Ce serait une catastrophe non seulement pour Londres mais aussi pour la Grande-Bretagne. Il doit donc y avoir un nouveau plan de sauvetage.

Des pourparlers sont en cours actuellement pour maintenir le système en marche après la fin de la première injection d’urgence de fonds convenue plus tôt cette année. Mais le réseau de transport de Londres ne peut pas vivre de sauvetages à court terme. L’accord devrait être à long terme – cinq ans – pour que TfL puisse planifier. En échange de l’argent, il devrait y avoir des demandes claires.

Le plus important est de forcer le port de masque sur le tube. Nous devons protéger les travailleurs qui maintiennent notre ville ouverte. Une urgence absolue est nécessaire pour agir contre les personnes qui ne portent pas de masques – la plupart d’entre nous les portent, mais ceux qui ne s’en sortent pas et mettent en danger tout le monde.

TfL Finance craint le plaidoyer de Boris Johnson pour le “ travail à domicile ”

Il doit y avoir une application – y compris par la police des transports. L’accord de financement devrait inclure la certitude sur Crossrail, pour faire le travail de sorte que la route s’ouvre l’année prochaine au plus tard.

Il devrait également demander à TfL de faire face à ses coûts élevés et fortement syndiqués sur le Tube. Surtout, il devrait faire passer Londres et garder le brillant système de transport de notre ville ouvert, sûr et opérationnel pour la reprise.

Blues universitaire

Les jeunes se rétablissent généralement rapidement du coronavirus. Mais d’une autre manière, la maladie les frappe durement.

Les étudiants pourront rentrer chez eux pour Noël, dit Williamson

Les écoles fermées. Les examens se sont effondrés dans le chaos. Les emplois disparaissent. Maintenant, les universités sont en difficulté: les étudiants de premier cycle paient des frais de scolarité et des loyers élevés, mais la vie sociale est limitée, tout comme les cours en face à face.

Certains craignent de ne pas être autorisés à rentrer chez eux pour Noël. C’est dur, injuste et ce n’est pas de leur faute.

Ce qui peut être fait? Le point de départ devrait être de ne pas stigmatiser les étudiants – ce que vient de faire le gouvernement écossais.

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils soient enfermés alors que tout le monde dans la région est toujours autorisé à sortir au pub. Ce n’est pas non plus le moment de parler d’interdiction de Noël, il est donc bon qu’aujourd’hui, le gouvernement ait exclu la mise en quarantaine.

Si nous abandonnons l’enseignement, nous abandonnons également les enfants et les étudiants. Mais Londres subit des pressions uniques: des universités et des étudiants de toute la ville, venant du monde entier.

Nous avons donc besoin de tests rapides, d’une bonne hygiène et d’un éloignement social dans les collèges et les universités. Les étudiants doivent jouer leur rôle.

