heureux la terre qui a besoin de héros », déclare Galileo dans la pièce de Bertolt Brecht, Life of Galileo.

Joe Biden est un sauveur improbable. Mais face au tweet compulsif, au sifflement de chien nationaliste blanc, à la cage des enfants migrants en chef, il est le héros constant dont les États-Unis ont besoin.

Tels sont les caprices du collège électoral – un effort délibéré de ses fondateurs pour assurer une voix démesurée aux électeurs blancs ruraux – que nous savons qui remportera le plus de voix demain. Qui sera le prochain président reste une question ouverte.

À certains égards, le président Trump peut se considérer comme malchanceux. Il y a quelques mois, il présidait un boom de l’emploi et une bourse écumeuse. Puis la pandémie a frappé.

Il n’est pas impossible de gagner une élection dans ces circonstances – Jacinda Ardern, néo-zélandaise, a montré que les électeurs récompenseront une administration compétente. Mais Trump n’a jamais été capable de diriger une telle réponse, même s’il était si enclin.

De ses projets d’extension des soins de santé à la lutte contre le changement climatique catastrophique, Biden est le candidat qui a les bonnes idées pour le pays.

Trump, de son côté, a mis en œuvre des réductions d’impôts pour les plus riches, est parti sur le chemin de la guerre avec l’OTAN, s’est retiré de l’Accord de Paris et s’est délecté de ses appels photographiques avec des adversaires naturels plutôt qu’avec des alliés américains.

Il y a eu de mauvais présidents avant. James Buchanan a supervisé un pays qui sombrait dans la guerre civile et Herbert Hoover la Grande Dépression.

Mais Trump, confronté à une pandémie, a décidé de ne pas tenter de la combattre. Présidant une nation aux tensions raciales toujours plus vives, il se délecta de les attiser.

Pour beaucoup, il est perçu comme une menace pour la démocratie américaine elle-même. Il ne devrait pas gagner un second mandat.

Restez vigilant face à la terreur

L’effroyable attaque terroriste à Vienne la nuit dernière, qui a jusqu’à présent fait quatre morts, fait suite aux meurtres tout aussi horribles la semaine dernière à Nice et à la récente décapitation de Samuel Paty dans une école non loin de Paris, et fournit des preuves plus déprimantes. de la menace permanente posée par les terroristes islamistes.

Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées, aux blessés et à toutes les autres personnes touchées par cette violence futile et profondément malavisée, dont notre pays et cette ville ont bien entendu souffert à de nombreuses reprises.

À cet égard, les événements récents sur le continent doivent servir de rappel de la nécessité d’une vigilance continue, même au milieu des distractions de la pandémie de coronavirus.

En effet, la police a continué d’avertir tout au long des derniers mois du risque que le verrouillage et les autres restrictions sur la vie des gens puissent à la fois alimenter la radicalisation et rendre plus difficile pour ceux qui pourraient normalement repérer les signes de le faire.

Ce sont des temps difficiles, mais les Londoniens ne doivent pas être distraits et doivent garder les yeux ouverts pour empêcher les terroristes potentiels de frapper ici aussi.

Continue de nager

Le gouvernement refuse de permettre aux activités telles que le tennis, le golf et la natation en plein air de se poursuivre pendant la période de confinement.

C’est un pas trop loin. L’exercice extérieur et socialement éloigné est sûr et crucial pour notre bien-être mental et physique pendant les mois sombres. Comme le dit Finding Nemo’s Dory, quand la vie vous déprime, «continuez à nager».