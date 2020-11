UNE

s le gouvernement gallois confirme que tous les examens doivent être annulés cette année, avec des notes basées sur l’évaluation en classe, l’accent s’est inévitablement tourné vers ce qui se passera en Angleterre.

Kirsty Williams, la ministre galloise de l’Éducation, a défendu cette décision, affirmant que la pandémie avait rendu impossible de garantir des règles du jeu équitables pour les examens.

Les examens d’anglais ont déjà été repoussés de trois semaines pour donner aux étudiants plus de temps pour rattraper leur retard, mais étant donné l’histoire de ce gouvernement de demi-tours spectaculaires dans tous les espaces, qui sait quelle sera la politique finale. (Peu importe notre manque de confiance dans le fait que Gavin Williamson est l’homme qu’il faut en tant que secrétaire à l’éducation).

Ce manque de clarté exerce une pression incalculable sur les jeunes, déjà confrontés à l’énorme perturbation de leur vie par la pandémie.

Ils ne peuvent pas être sûrs que leurs simulacres ne compteront pas, ou si l’évaluation sera basée sur le travail scolaire, ce qui signifie que chaque leçon peut déterminer leur note finale.

Le mois dernier, le directeur par intérim d’Ofqual Glenys Stacey n’a pas été en mesure d’exclure des éventualités telles que l’utilisation de simulacres.

Il y a également des appels pour des articles plus courts de 90 minutes et un programme plus restreint en réponse à cette année scolaire tronquée.

Enfin, aujourd’hui, la ministre des Universités, Michelle Donelan, a annoncé que le gouvernement n’abandonnerait pas les examens en Angleterre car «nous pensons que les tests sont la meilleure forme d’évaluation».

Mais cela ne vient qu’après avoir été rebondi dans une déclaration du Pays de Galles. Encore une fois, le gouvernement semble diriger le pays en réaction à tout ce qui fait la une des journaux, ce n’est pas une stratégie sérieuse en soi.

Le Evening Standard a demandé à plusieurs reprises que les examens aient lieu cet été.

Cependant, nous pensons également que des articles plus courts sont nécessaires et une explication sur la manière dont ils prendront en compte les différentes expériences des élèves ces derniers mois doit également être clarifiée. Et maintenant.

Avec les développements de vaccins prometteurs de cette semaine, il y a un réel espoir que nous revenions à une version de normalité d’ici l’été, mais jusqu’en mars, il restera beaucoup de perturbations pour les élèves.

Le but de Clarke

Sa performance calamiteuse hier devant la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport n’était pas le cas d’un homme d’une certaine génération tombant sous le coup d’une nomenclature en évolution rapide car, malgré ses excuses immédiates et son explication pour son utilisation du mot «coloré », Clarke a une forme en matière de langage.

Il y a seulement trois ans, devant le même comité, il a qualifié le racisme institutionnel de «fluff».

Cette fois, comme s’il rayait une liste de préjugés, il a réussi à calomnier les Asiatiques britanniques, les femmes et la communauté LGBT +.

À l’époque, Clarke avait promis que la FA procéderait à un examen culturel complet. De toute évidence, cela n’a pas été possible avec lui restant à la barre.

La présence d’hommes comme lui au sommet de la FA s’apparente à une équipe en 2020 jouant la gueule de bois, dans une formation 4-4-2. Il appartient à une autre époque.

Beaucoup de bon travail est fait dans le football et les commentaires de Clarke minent totalement cela.