Le parti devait gagner les deux courses lors du second tour du scrutin en Géorgie d’hier pour prendre le contrôle de la Chambre haute par la plus petite des marges. Un partage 50-50 permet à la vice-présidente élue Kamala Harris de briser l’égalité en faveur de son parti.

Une majorité démocrate, aussi mince soit-elle, est un énorme coup de pouce pour Joe Biden. Cela lui donnera une main plus libre sur de larges pans de la politique intérieure, comme la relance budgétaire, et lui permettra de faire confirmer les nominations au cabinet et à la justice, même s’il restera contraint.

Il intervient le jour où le Congrès se réunit pour certifier le résultat de l’élection présidentielle de novembre.

Malgré les poursuites judiciaires et les mensonges, le président Trump reste prêt à quitter ses fonctions à midi le 20 janvier.

Un transfert pacifique du pouvoir, pierre angulaire de la démocratie libérale, devrait se poursuivre. Le système de freins et contrepoids, conçu par un groupe d’hommes du 18e siècle, devrait perdurer.

Mais la démocratie américaine a été mise à rude épreuve et, dans le processus, des dizaines de normes – que les perdants concèdent, que les présidents n’appellent pas les procureurs généraux des États pour exiger 11 780 voix – ont été violées. Un rubicon a été franchi.

Cela compte pour la Grande-Bretagne et, en fait, pour le reste du monde, car les États-Unis restent la nation la plus puissante du monde. Et une litanie de crises, du coronavirus au changement climatique, nécessite le leadership américain.

L’alternative est un monde sans chef ou pire, dirigé par un Parti communiste chinois accusé d’avoir commis un génocide au Xinjiang et d’avoir arrêté des manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

Trump sera parti et Biden pourra gouverner. Nous devons nous réjouir du fait que le système a fonctionné tout en reconnaissant le sectarisme doux des faibles attentes.

Williamson doit partir

Être enseignant est un travail difficile dans le meilleur des cas. Neuf mois après le début d’une pandémie et au début de Lockdown, la partie III n’est pas la meilleure des époques.

Chaque enseignant a la responsabilité de faire de son mieux dans des circonstances difficiles avec des ressources limitées.

On peut dire la même chose des directeurs d’école – pourtant, il est devenu clair que certaines écoles sont bien plus adaptées à des cours en direct et interactifs que d’autres.

Ensuite, il y a le régulateur. Ofqual doit s’assurer que des systèmes sont en place afin que nous ne voyions pas une répétition du chaos des examens de l’année dernière.

Les entreprises de télécommunications ont également un rôle à jouer – elles devraient toutes s’engager immédiatement à fournir des données gratuites aux jeunes pour combler la fracture numérique qui menace de faire dérailler les chances de survie de millions d’étudiants.

Pourtant, la responsabilité ultime incombe au secrétaire d’État. À une époque de division du Brexit, Gavin Williamson a uni le pays en estimant qu’il n’était tout simplement pas à la hauteur.

L’annonce que la BBC produira des programmes éducatifs est bien sûr la bienvenue, mais ce qui ferait bien plus de différence, c’est un plan gouvernemental pleinement réalisé sur l’apprentissage en ligne, des ordinateurs portables pour les étudiants et des données gratuites.

Il faut un village pour élever un enfant, comme le dit le proverbe. Cela ne peut pas attendre un remaniement. Williamson doit quitter la ville maintenant.