Un demi-million d’enfants de moins de 18 ans, qui n’avaient pas de problème de santé mentale pouvant être diagnostiqué avant la pandémie, auront besoin de soins de santé mentale en raison de l’impact économique, sanitaire et familial causé par Covid-19.

Et les données du NHS Digital montrent que les diagnostics de «trouble mental probable» chez les enfants, s’étant stabilisés à 10% pendant une décennie, sont passés à 17% en 2020.

Cela signifie plus de troubles de l’alimentation, d’automutilation et de pensées suicidaires, les chefs d’établissement avertissant que «le pire est à venir». Une pression supplémentaire pèsera inévitablement sur notre système de soins, avec des listes d’attente s’étalant sur des mois.

Nous ne serons peut-être pas bloqués au printemps, mais les conséquences économiques, émotionnelles et sanitaires de Covid-19 resteront avec nous bien plus longtemps. Il est vital que nous nous attrapions tôt. Le gouvernement doit investir davantage de ressources dans les services ambulatoires de santé mentale pour enfants et adolescents.

La loi de 2012 sur la santé et la protection sociale aurait dû instaurer une «parité d’estime» entre la santé mentale et la santé physique d’ici 2020. Ce n’est pas le cas.

En juin dernier, le gouvernement a investi 9 millions de livres dans des organismes de bienfaisance pour la santé mentale pour les aider à atteindre les plus démunis, parallèlement à une augmentation de 27 millions de livres pour l’organisme de bienfaisance Think Ahead. Et il s’est engagé à consacrer 2,3 milliards de livres supplémentaires chaque année à la santé mentale dans le cadre du plan à long terme du NHS.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Comme le président élu Joe Biden aime à le dire: «Ne me dites pas ce que vous appréciez, montrez-moi votre budget et je vous dirai ce que vous appréciez».

Checkpoint Chigwell

Le ministre de Londres l’a surnommé «Checkpoint Chigwell» – la redevance prévue pour la frontière du Grand Londres pourrait désormais s’élever jusqu’à 5,50 £ pour des véhicules plus polluants dans le cadre d’une série de mesures visant à boucher le trou noir financier de TfL.

Ce ne sont pas seulement les automobilistes qui vont être attaqués. Il est également proposé de déplacer la station Canary Wharf dans la zone 1, ce qui pourrait lever 25 millions de livres supplémentaires par an.

Les banquiers qui se rendent dans le quartier financier peuvent recevoir peu de sympathie, mais il y a des centaines de milliers d’habitants à Tower Hamlets, avec l’un des taux de pauvreté infantile les plus élevés du Royaume-Uni, qui peuvent difficilement se permettre une telle hausse de prix.

Nous reconnaissons les contraintes financières induites par la pandémie dans lesquelles TfL opère et soutenons l’objectif de décarbonation du réseau de transport de Londres. Cela signifie non seulement des augmentations de prix, mais aussi une prise en main des opérateurs ferroviaires défaillants et la montée en puissance de l’infrastructure de recharge électrique.

Nous ne pouvons pas encore pleinement nous attaquer à l’impact à long terme de la pandémie sur la façon dont nous vivons, travaillons et voyageons. Mais les Londoniens devront encore se déplacer et pour cela, ils auront besoin d’un réseau de transport de classe mondiale.

Bravo, Londres

L’Est de Londres, la partie la plus durement touchée de la capitale, fait partie des régions où le nombre de cas a diminué. Malgré les insultes des ministres, vous êtes resté à la maison, ayant manqué un véritable réveillon de Noël et du Nouvel An.

Vous avez pris le coup mentalement et vos entreprises ont été extrêmement perturbées, mais grâce à vous, le NHS ne sera pas débordé, vous sauvez des vies. C’est loin d’être terminé, mais vous pouvez être fier de vous être assommé et enfermé pendant ces jours de pluie.