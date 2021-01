Les Londoniens doivent obtenir leur juste part de coups

Londres – et les Londoniens – commencent à tourner le coin sur Covid-19. Les cas sont en baisse dans tous les arrondissements, certaines zones enregistrant des réductions allant jusqu’à un tiers.

Mais deux forces critiques restent contre nous: les hospitalisations et la lenteur du déploiement des vaccins dans la capitale. Comme nous le révélons ce matin, le nombre de patients atteints de coronavirus dans nos hôpitaux approche les 8000, avec plus de 1200 personnes sous ventilateurs, ce qui fait un bilan sans précédent sur notre NHS.

L’autre facteur qui freine le capital est le déploiement du vaccin. La semaine dernière, nous avons révélé que Londres était à la traîne par rapport aux autres régions du pays. Maintenant, nous sommes les derniers. Environ 417225 coups ont été donnés aux Londoniens entre

8 décembre et 17 janvier, dont 88% étaient des premières doses. Cependant, cela se compare à 541 145 dans le nord-ouest, 681 317 dans le nord-est et 746 487 jabs dans les Midlands.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré lundi que les invitations à la vaccination des plus de 70 ans commenceraient à être envoyées dans les zones où «la majorité des plus de 80 ans» ont été vaccinés avec succès. Les Londoniens de plus de 70 ans n’ont pas besoin d’inspecter leur boîte aux lettres.

La réalité est que seuls 29,5% des plus de 80 ans de la capitale ont été traités, selon les premières statistiques régionales publiées la semaine dernière.

Les Londoniens ne devraient pas manquer les vaccins pour quelque raison que ce soit, notamment une formule qui profite aux zones rurales par rapport aux villes comme la nôtre avec une densité de population bien plus élevée.

C’est une question d’équité et doit être rectifiée immédiatement. Jusqu’à ce qu’il soit résolu, de nouvelles pressions s’exerceront sur notre service de santé et, tragiquement, nous verrons plus de décès.

Prolongez les 20 £ supplémentaires

Les ministres conservateurs aiment à dire, à propos du crédit universel, que le travail est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. Ils sont bien sûr corrects – le travail fournit la dignité, le sens du but et, surtout, le revenu sur lequel les gens comptent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Le problème pour le gouvernement est que près de 40 pour cent des personnes bénéficiant du crédit universel ont un emploi, c’est pourquoi on l’appelle une prestation liée à l’emploi.

Le vrai problème est donc double: une économie à bas salaires exacerbée par une crise sanitaire sans précédent.

Si le gouvernement pensait qu’il était juste d’introduire la majoration de 20 livres l’année dernière, alors on ne sait pas ce qui a changé depuis lors et qui justifierait la réduction des effectifs.

La Fondation Joseph Rowntree prédit que la réduction de l’augmentation de 20 £ par semaine poussera un demi-million de personnes dans la pauvreté, dont les deux cinquièmes sont des enfants. Cela ne constituerait pas une mise à niveau.

Le vote d’hier soir au Parlement n’était pas contraignant. Pourtant, si le Parti travailliste était censé «faire de la politique» pour forcer une division (à peine la critique oscillante que les conservateurs semblent penser que c’est), alors la décision du gouvernement de s’abstenir était tout aussi tactique.

En fin de compte, le milieu d’une urgence économique et sanitaire n’est pas le moment de commencer à équilibrer les comptes sur le dos des personnes vulnérables. La chancelière doit donc prolonger la hausse de 20 £.

S’il ne le fait pas, ceux qui bénéficient du crédit universel peuvent conclure qu’ils sont mieux à même de rechercher des contrats avec le gouvernement pour fournir des équipements de protection individuelle – cela s’est avéré un moyen d’obtenir un financement gouvernemental avec beaucoup moins de questions posées.