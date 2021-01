Les ministres ont enfin suivi les mesures prises par d’autres pays il y a plusieurs mois. La question évidente demeure: qu’est-ce qui leur a pris si longtemps?

La Grande-Bretagne a déjà mis en place une quarantaine pour ceux qui arrivent de pays ne figurant pas sur la liste de sécurité, mais l’application de la loi pour ceux qui arrivent au Royaume-Uni est quasiment inexistante.

Le gouvernement a effectivement reconnu la valeur d’un test négatif à son arrivée en novembre, lorsqu’il a permis aux personnes disposant de telles preuves de réduire leur temps de quarantaine.

Beaucoup des pays les plus réussis dans la bataille contre Covid-19 ont depuis des mois imposé des restrictions sévères pour les arrivées internationales.

Un Australien rentrant chez lui est emmené dans un hôtel et contraint de se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Une telle politique comporte des coûts évidents.

Et le Royaume-Uni est bien plus interconnecté avec un continent à 21 miles de sa côte que nos amis Down Under. Mais cela sert à démontrer que le Gouvernement avait des options, même au plus fort de la pandémie, et a refusé de les déployer.

Cette politique est la réponse logique pour endiguer la vague d’importations d’infections. Les Britanniques se demanderont à juste titre combien de décès auraient pu être évités s’il avait été mis en place dès le départ.

Suis les règles

Pendant ce temps, il y a eu plus de 52 000 nouveaux cas enregistrés et 1 162 décès hier. Dix mois après le début de la pandémie, de tels chiffres ont peut-être perdu la capacité de choquer, mais ils ne sont pas moins tragiques.

Les Londoniens se sentent naturellement épuisés par ce virus et le troisième verrouillage national. Mais nous ne pouvons pas laisser tomber nos gardes. Nous avons trop sacrifié en sang et en trésors, et avec le déploiement d’un vaccin, nous avons l’espoir si nécessaire que cela se termine un jour bientôt.

La nouvelle souche de coronavirus, jusqu’à 70% plus contagieuse que l’ancienne, change la donne. En termes simples, cela signifie que ne pas porter de masque ou se tenir trop près d’un ami entraînera beaucoup plus d’infections et, finalement, la mort.

Nous devons donc nous en tenir aux règles. Même si nous sommes en janvier et qu’il semble que le soleil se couche environ 10 minutes après son lever, nous ne pouvons pas nous rassembler en grand nombre dans les parcs.

Nous payons déjà le prix d’une minorité qui a apprécié les soirées déguisées en réunions d’affaires à la fin de l’année dernière. Nous ne voulons pas l’imposition de mesures encore plus draconiennes.

Mais si nous ne parvenons pas à maintenir le cap, c’est ce que nous obtiendrons. Notre message aux Londoniens est donc simple: suivez les conseils, à la fois dans la lettre et dans l’esprit. Cela dépend de nous tous.

Il est temps d’y aller, Trump

La destitution prendra trop de temps. Le 25e amendement semble fantaisiste. Le Parti républicain doit réussir et forcer Trump à démissionner.