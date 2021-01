Maintenez la pression sur le changement climatique

Une crise MONDIALE menace la vie et les moyens de subsistance de chaque personne sur la planète, exigeant à la fois un effort national sans précédent et un cadre d’action mondial.

Mais contrairement à Covid-19, il n’y a pas de vaccin contre le changement climatique. Seule la greffe dure de la percée technologique, de la grande ambition, de la coopération mondiale et de l’adaptation à notre maison plus chaleureuse et moins hospitalière.

Pourtant, pour la première fois, nous avons les plus grands émetteurs de la planète largement alignés sur la lutte contre les changements climatiques catastrophiques. Un nouveau président américain a renvoyé le pays à l’Accord de Paris sur le climat lors de son premier après-midi au pouvoir. L’UE reste attachée à une action difficile et la Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, s’est engagée l’an dernier à la neutralité carbone avant 2060 – le premier objectif de Pékin.

Les opposants ne se lèveront pas et ne reculeront pas. Il y a encore trop d’argent, de publicité et de muscle politique dans de nombreux pays pour nier le climat.

Ted Cruz, le sénateur américain profondément cynique et pro-Trump du Texas, a tweeté hier qu’en rejoignant l’Accord de Paris, Joe Biden avait indiqué qu’il «s’intéressait plus aux opinions des citoyens de Paris qu’aux emplois des citoyens de Pittsburgh». .

Croire que l’accord concerne spécifiquement les Parisiens revient à croire que Freddie Mercury était un membre réel de la famille royale. Cruz le sait, mais le tweet valait plus de 41 000 retweets et agaçait les bonnes personnes.

Bien sûr, Pittsburgh, en Pennsylvanie, est confrontée aux effets d’un réchauffement dangereux de la planète, tels que davantage d’inondations soudaines, de pertes agricoles et de décès respiratoires.

En Grande-Bretagne, Boris Johnson considère le changement climatique comme un élément clé dans sa quête pour rétablir les relations avec la nouvelle administration américaine. Et le Royaume-Uni aura l’occasion de convoquer les émetteurs du monde alors que Glasgow accueille la COP26 en novembre, qui devrait être les discussions sur le climat les plus importantes de l’histoire.

Il peut être tentant de dire «une crise à la fois – réparons d’abord Covid». La vérité est que nous manquons rapidement de temps. Il ne sert à rien d’éradiquer ou de réduire Covid-19 en un virus bénin, pour laisser derrière lui un monde sous l’emprise d’un changement climatique catastrophique.

Et la bonne nouvelle est que nous avons enfin les dirigeants les plus importants du monde qui marchent dans la même direction. Nous devons maintenir la pression.

Une voix calme

«Commençons à nouveau, nous tous. Montrer du respect. La politique ne doit pas être un feu qui fait rage. Ce sont les paroles de Biden à ses compatriotes américains hier soir, mais un message que nous pouvons tous apprécier.

Depuis quatre ans – des deux côtés de l’Atlantique – des guerres politiques et idéologiques font rage, avec des générations opposées.

Nous avons vécu une période de forte émotion, de colère et de langage de division utilisé de tous côtés, le plus manifestement par ceux qui sont au pouvoir. Mais nous devons tous prendre nos responsabilités – il y avait des mots de colère partout: sur les plateformes de médias sociaux, à la porte de l’école et dans la presse.

Beaucoup d’entre nous qui regardons hier ont peut-être vécu un rare moment de calme et de soulagement. L’homme orange en colère était parti.

Nous n’avons pas encore eu tout à fait le même discours d’unité de notre Premier ministre, mais avec le Brexit «terminé», il y a un changement radical d’humeur et un espoir que nous pourrons tous avancer avec une unité renouvelée pour forger ensemble un avenir plus fort. Nous avons besoin d’une pause du feu qui fait rage.