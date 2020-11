W

hen Winston Churchill a perdu les élections générales de 1945, sa femme Clémentine lui a dit que cela pourrait être une bénédiction déguisée. «Pour le moment, cela semble assez bien déguisé», a-t-il répondu.

Les références de Churchill peuvent être exagérées, mais en ce moment de crise nationale, nous essaierons n’importe quoi pour attirer l’attention du premier ministre.

Parce que si Boris Johnson a un plan, il est également assez bien déguisé. La réponse de plus en plus incompétente à Covid-19 nous inquiète tous et conduira le public à ne pas respecter les restrictions.

Quelques jours après avoir ridiculisé l’appel de Keir Starmer pour un disjoncteur national, le Premier ministre a annoncé qu’il ferait exactement cela.

A partir de jeudi, l’Angleterre sera en lock-out pendant quatre semaines, nous a-t-il dit, seulement pour Michael Gove de dire hier que cela pourrait être plus long.

Voici le plan en six points d’Evening Standard pour s’assurer que le prix de ce verrouillage vaut la peine d’être payé:

Nous avons besoin d’un effort national sur le test et la traçabilité, dirigé personnellement par Boris Johnson. Le PM devrait consacrer toutes les ressources de son bureau à éliminer les goulots d’étranglement et les faibles taux de contact, qui n’étaient que de 60,3% au cours de la semaine se terminant le 21 octobre. Seulement 20% des personnes présentant des symptômes de Covid-19 en Angleterre déclarent s’auto-isoler complètement en restant à la maison. Le gouvernement doit augmenter les indemnités légales de maladie et les indemnités pour isolement personnel. Une indemnité de maladie adéquate est l’une des interventions les plus efficaces, mais à ce jour, elle ne couvre pas les travailleurs à zéro heure ni ceux qui opèrent dans l’économie des petits boulots. Cela doit être réglé de toute urgence. Et avec des tests plus rapides et de meilleure qualité pour que les gens puissent quitter après 7 à 10 jours. Avec cette conformité augmentera. Il devrait y avoir des objectifs de conformité de 50 à 70%, avec des itinéraires clairs pour y parvenir Une explication claire de la façon dont nous sortons du verrouillage – sur la base de paramètres tels que le taux de R, la capacité de l’hôpital et un calendrier réaliste pour le moment où un vaccin peut devenir disponible . – Un accord immédiat sur le Brexit, afin que la bande passante de Whitehall ne soit pas épuisée et que les entreprises aient une certaine certitude quant à notre relation commerciale avec l’UE, qui devrait être considérablement perturbée dans quelques semaines. des mesures pour minimiser les infections dans les établissements d’enseignement afin qu’ils ne soient pas obligés de fermer dans les semaines à venir. Les jeunes et les parents ont également besoin de clarté sur les GCSES et les A-levels. Nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons fait l’année dernière, à la fois le demi-tour et le recours à des simulacres au lieu d’examens. ce gouvernement. Rishi Sunak a prolongé le congé quelques heures seulement avant la fin, et sa conviction que le changement «rapide» des données n’aurait pas pu être prédit étire la crédulité.

En plus de ces six points urgents, nous avons besoin d’un réel espoir et non de fausses promesses, et des plans approfondis pour une reprise une fois que les vaccins prendront racine devraient être esquissés au cours de la nouvelle année.

Le mois dernier, John Edmunds, membre du SAGE, a déclaré aux députés que «la chose la plus difficile à prédire est le comportement du gouvernement… Pour le moment, il est difficile de dire ce que le gouvernement va faire.

C’est, pour le dire légèrement, pervers. En cas de crise, le gouvernement doit à la fois maîtriser les événements et paraître en contrôle. Ils échouent actuellement sur les deux.