Quand les faits changent, je change d’avis », a déclaré John Maynard Keynes, le grand économiste britannique.

Boris Johnson ne peut certainement pas être accusé d’inflexibilité intellectuelle.

À propos du Brexit, des repas scolaires gratuits et d’un verrouillage national, le Premier ministre a transformé le demi-tour politique en une forme d’art.

La malléabilité est un outil utile dans l’arsenal de tout politicien, mais Covid-19 témoigne de ses rendements décroissants.

En l’espace de huit mois, Londres est passée d’un verrouillage où les gens devaient expliquer aux services de sécurité pourquoi ils étaient assis sur un banc de parc, à une situation où le gouvernement payait leur dîner, puis de nouveau en verrouillage.

Le gouvernement soutiendra que les faits ont changé.

Les infections à Covid-19 ont chuté après le verrouillage initial, mais ont de nouveau augmenté à l’automne, ce qui a nécessité cette dernière fermeture. Mais le virus n’a pas changé.

Le gouvernement a toujours su que la réouverture – sans système de test et de traçabilité fonctionnel ni vaccin – entraînerait une augmentation des cas et peut-être un retour éventuel au verrouillage.

Des erreurs peuvent bien sûr être commises lors de la gestion d’une crise comme celle-ci. Mais il ne peut y avoir aucune excuse pour l’avenir. Nous ne pouvons pas continuer à osciller entre le verrouillage et l’ouverture. Ce n’est bon ni pour les affaires ni pour notre santé mentale collective.

Premièrement, les coûts des verrouillages. Perdre le trading de novembre est dévastateur d’une manière que nous ne verrons pas complètement avant l’année prochaine. Deuxièmement, enfermez les gens jusqu’à juste avant Noël et ils deviendront fous lorsqu’ils seront libérés (voir le comportement la semaine dernière avant le verrouillage), les chiffres augmenteront à nouveau et un autre verrouillage sera nécessaire au cours de la nouvelle année.

Ce serait alors un glas pour des milliers d’entreprises qu’aucun congé ne pourrait réparer.

Depuis l’annonce du dernier verrouillage, nous avons appelé à plusieurs reprises à la clarté sur les conditions de sortie.

Nous voulons tous voir nos proches à Noël. Nous avons également besoin que les ministres expliquent comment nous pouvons le faire sans que cela conduise à un autre verrouillage. Et comment nous arrivons au printemps.

Embourbé par le Brexit

Donald Trump n’a pas bougé, mais les marchés l’ont fait. Les actions mondiales ont accueilli avec enthousiasme la conclusion du scrutin présidentiel américain et l’élection de Joe Biden.

Les actions en Asie et en Europe se sont ralliées à la certitude qu’une administration Biden pourrait apporter et au potentiel d’un plan de relance économique pour la plus grande économie du monde.

À un moment où la Grande-Bretagne devrait être soulevée par les marées de la reprise mondiale, nous sommes enlisés par le Brexit.

Il y a deux préoccupations principales. Le premier est que le Royaume-Uni et l’UE ne sont toujours pas proches d’un accord, coincés dans la boue autour des droits de pêche et des aides d’État.

Il y a aussi des inquiétudes concernant la relation Biden-Johnson, le Premier ministre payant le prix à la fois pour son mépris apparent pour l’accord du Vendredi saint et pour ses commentaires antérieurs sur l’héritage «partiellement kényan» de Barack Obama.

Au fur et à mesure que chaque semaine passe, nous nous rapprochons du 1er janvier 2021 sans aucune précision sur les relations commerciales avec nos partenaires commerciaux les plus proches et les plus importants. Les affaires fonctionnent dans le noir sur le jeu du poulet du gouvernement.

Il n’y a pas de vaccin contre l’incertitude du marché, et certainement aucun pour une sortie sans accord. Le parti supposé des affaires doit ouvrir les yeux sur les dommages que sa politique intransigeante du Brexit fait peser sur les entreprises et les familles à travers le pays.

Chaque pays est confronté à une pandémie, mais un seul choisit de quitter le bloc commercial le plus grand et le plus riche. Il pourrait bientôt devenir clair à quel point cela coûtera cher.