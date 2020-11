Mercredi, cependant, le prédécesseur de Boris Johnson a porté une puissante accusation à son successeur avec laquelle nous avons de plus en plus de mal à être en désaccord.

Elle l’a carrément attaqué pour s’être enfermé avec des chiffres «choisis pour soutenir la politique plutôt que la politique étant basée sur les chiffres».

Boris Johnson a réagi à l’époque – que ce soit à dessein ou à cause des circonstances – en sortant de la salle pendant qu’elle parlait.

Peut-être aurait-il dû rester pour écouter. Nous savons maintenant que les terrifiantes projections de mortalité de Chris Whitty étaient exagérées.

La pandémie et notre combat contre elle se sont embourbés dans des données, des projections et des graphiques contradictoires, chaque partie choisissant ce qui convient à son argument.

Et le public devient de plus en plus confus, avec le résultat net, il y a une chance très réelle que beaucoup ne se plient pas.

Il y a eu tellement de retournements chaotiques, de promesses vides et d’occasions manquées que la confiance en ce gouvernement dans la capacité réelle de mettre en place une stratégie sérieuse et une communication efficace a considérablement diminué.

Nous nous retrouvons à la Norme en train de défendre le système des Tiers et l’action régionale que notre Premier ministre exaltait si fermement il y a à peine une semaine et abandonné en 24 heures très chaotiques à cause d’une fuite au sommet de son gouvernement.

Si le Premier ministre avait attendu lundi, comme il le souhaitait, aurait-il agi différemment? Nous ne saurons jamais.

Notre politique a toujours été de soutenir le verrouillage si cela permettait d’éviter que le NHS ne soit submergé.

Les dernières statistiques de Londres sur les infections et les admissions à l’hôpital ne reflètent pas la décision de cette capitale d’entrer en lock-out avec la dévastation économique qui l’accompagne – un coût pour Londres de 6 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines semaines.

Les données actuelles suggèrent que le niveau 2 avait un effet positif. Une ville de près de neuf millions d’habitants avec un taux R de un où les infections n’ont jamais augmenté cet automne – et comme rapporté hier a maintenant vu les infections chuter dans 21 arrondissements de Londres – n’est pas sur le point de submerger les hôpitaux ou leur brillant personnel.

Pourtant, nous nous trouvons dans un lock-out qui, pour le commerce de détail et l’hôtellerie, est ruineux pendant cette période comme c’est traditionnellement quand ils font l’argent nécessaire pour les maintenir en vie pendant les mois de jachère.

De plus, nous avons des opinions divergentes de la part du gouvernement sur la question de savoir si nous émergerons le 2 décembre. Johnson insiste sur le fait que nous le ferons, mais l’extension précipitée de Rishi Sunak du programme de congé d’hier à mars signifie exactement le contraire.

Pendant ce temps, au cours des prochaines semaines, les entreprises fermeront leurs portes dans la capitale, plus d’emplois et de moyens de subsistance seront perdus.

Si les demi-tours deviennent le marqueur de ce gouvernement, ils peuvent à nouveau faire demi-tour car si les infections continuent de tomber à travers Londres, ils devraient nous sortir du verrouillage et revenir à un disjoncteur de deux semaines et laisser cette ville vivre à nouveau.

