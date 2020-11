T

Les rues de Londres n’étaient pas tout à fait désertes ce matin. Les parents transportaient les enfants à l’école, les travailleurs essentiels se rendant au travail en métro et à vélo. Mais lorsque la brume s’est levée, il est devenu clair que le verrouillage était de retour.

Le Evening Standard a longtemps fait campagne pour que la capitale reste ouverte tant que le NHS n’est pas débordé. Nous savons que le verrouillage est profondément dommageable pour notre économie, nos moyens de subsistance et notre santé mentale.

Les quatre prochaines semaines devraient effacer environ 6 milliards de livres sterling de la production économique de Londres alors que des milliers de magasins, restaurants et pubs sont contraints de fermer jusqu’en décembre.

Les cas continuent d’augmenter chez les personnes âgées, ce qui pourrait entraîner des décès plus tragiques, mais c’est aussi, comme le gouvernement l’a lui-même dit, en raison du décalage entre l’infection et les soins intensifs.

Nous avons besoin de quelques jours de plus de ces données pour continuer dans cette direction positive à la baisse pour que cela soit une preuve ferme que les mesures régionales de niveau 2 ici dans la capitale et les messages de vigilance très forts du gouvernement fonctionnaient, en fait.

Mais le gouvernement a déclaré tout au long de la pandémie qu’il serait dirigé par la science et les événements de la semaine dernière montrent qu’il n’a pas peur d’un revirement.

Donc, si les cas à Londres continuent de baisser, selon l’Evening Standard, Londres devrait sortir tôt du verrouillage. Soit à trois semaines, soit même un retour à l’idée d’un bref disjoncteur de deux semaines.

Chaque semaine perdue est une entreprise en faillite et plus de pertes d’emplois, sans parler du coût des congés. Espérons que nous aurons une bonne joie de Noël. Etc.

en relation

La prochaine bataille de Biden

La réalité politique est qu’il est difficile pour les démocrates de prendre le contrôle d’une chambre si peu représentative que le Wyoming fortement républicain et ses 550000 personnes ont le même nombre de sénateurs que les 40 millions d’habitants de Californie.

Dépourvu d’une majorité au Sénat, l’ambitieux programme national de Biden est mort à son arrivée.

Les grands changements systématiques que les démocrates voulaient adopter, comme rendre la démocratie américaine plus libre et plus juste, seront désormais bloqués. Cela signifie également que le plan de relance économique dont nous avons tant besoin sera beaucoup plus petit.

Les républicains, qui, lorsqu’ils sont au pouvoir, dépensent d’énormes sommes en réductions d’impôts pour les riches, vont soudainement retrouver leur engagement à vie en faveur de la rectitude fiscale, comme ils l’ont fait sous Obama.

Sans le trio de la présidence, du Sénat et de la Chambre des représentants, et avec une super majorité conservatrice 6-3 à la Cour suprême, une administration Biden sera paralysée dans ses efforts pour transformer l’Amérique après quatre ans de Trumpisme.

en relation

Souffler à Streetsmart

StreetSmart, l’organisation caritative qui collecte des fonds pour les sans-abri grâce à de petits dons dans des restaurants britanniques, ne pourra plus faire son travail en raison du verrouillage.

Ce n’est qu’un exemple de l’impact terrible qu’aura la fermeture de notre secteur hôtelier.