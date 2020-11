je

Si vous prenez un échantillon aléatoire de 1 000 adolescents et leur demandez s’ils pensent que leur couvre-feu est juste, vous obtiendrez probablement une forte réponse négative.

Il y a un sentiment similaire de frustration parmi les propriétaires d’entreprises à travers le pays à propos du couvre-feu imposé par le gouvernement.

La date limite de réception de 22 heures sera probablement repoussée d’une heure par rapport à décembre. En vérité, cela n’aurait jamais dû être en place.

Mais au lieu de changer de cap, le gouvernement a creusé et ne fait que faire demi-tour le jour où il sera enterré par les nouvelles sur les vaccins.

Le couvre-feu a été un coup de marteau supplémentaire pour les entreprises et a conduit à ces images épouvantables de personnes entassées dans les stations de métro à 22 h 05.

Pourtant, même les nouvelles règles n’ont guère de sens. Les pubs peuvent rester ouverts jusqu’à 23h, mais avec les dernières commandes à 22h.

Désormais, le gouvernement doit publier de toute urgence les données qui soutiennent un tel couvre-feu, ainsi que toute nouvelle règle de niveau, comme l’exige également le Covid Recovery Group.

Les députés et le public doivent avoir une confiance renouvelée dans le fait que les décisions vitales ne sont pas prises sur pied ou par simple opportunisme politique, ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Rishi à l’honneur

Préparez-vous pour plus de Brand Rishi – le chancelier revient sur le devant de la scène mercredi alors qu’il livre l’examen des dépenses.

Il fournira un aperçu supplémentaire des dommages économiques causés par le coronavirus, bien qu’il ne soit pas censé annoncer d’importantes augmentations d’impôts et des réductions de dépenses.

C’est absolument vrai. Prendre des décisions économiques à long terme pendant le verrouillage, c’est comme essayer de voir à quoi ressemble le temps sans ouvrir les rideaux.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni est toujours en mesure d’emprunter à des taux historiquement bas, et la plus grande menace pour notre reprise n’est pas la dette mais les séquelles économiques laissées par la pandémie.

Nous entendrons probablement beaucoup de discours de «mise à niveau». Nous sommes peut-être le journal de Londres, mais nous voulons voir prospérer toutes les régions du pays.

Mais nous pouvons aussi dire ce que la chancelière ne peut pas – que Londres reste le moteur de l’économie britannique, représentant près d’un quart du PIB britannique – et que si nous réussissons, les revenus pourront être dépensés pour soutenir la croissance dans le reste du pays. Nous ne devons pas être négligés.

Il est temps de lutter contre l’intimidation

Il ne fait aucun doute que la misogynie a joué un rôle dans cette affaire. Les hommes s’en sont sortis avec des comportements d’intimidation depuis la nuit des temps. Mais cet épisode a clarifié deux choses.

Premièrement, Boris Johnson est prêt à franchir les limites du goût exclusif et du bon goût pour garder à bord quelqu’un qu’il juge essentiel à son projet politique.

Et deuxièmement, les députés et les ministres doivent prendre au sérieux la formation à la gestion et à la lutte contre l’intimidation.

Les députés – dont certains tweetaient joyeusement leur dégoût du comportement de Patel et du soutien de Johnson à son égard – sont des employeurs notoirement défectueux.

L’année dernière, un rapport indépendant a été publié sur l’intimidation et le harcèlement du personnel parlementaire des députés.

Ce problème va bien au-delà de Patel. La réponse doit impliquer une plus grande formation obligatoire pour tous et c’est ce que le premier ministre devrait annoncer, et non les platitudes que nous avons entendues au cours de la fin de semaine.