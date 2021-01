Comment allons-nous équilibrer les comptes après Covid?

L’ère des verrouillages, de l’auto-isolement et de la capacité des ventilateurs sera avec nous jusqu’à ce que nous éradiquions Covid-19 ou que nous le réduisions à une infection bénigne.

Mais quand nous le faisons, le discours est susceptible de revenir à un discours familier – celui de la dette, du déficit et des dépenses.

La Grande-Bretagne a emprunté plus de 1 milliard de livres sterling par jour en décembre pour lutter contre le coronavirus, la dette nette du secteur public atteignant 2,13 billions de livres sterling selon les derniers chiffres du Bureau des statistiques nationales.

Les dépenses pendant une crise sont essentielles – sans le programme de congés ou le soutien aux entreprises, de nombreuses personnes seraient bien dans une situation bien pire avec notre économie confrontée à des cicatrices permanentes.

Car la Grande-Bretagne ne bénéficie plus de l’adhésion au plus grand marché unique ou union douanière du monde. Nous ne pouvons même pas faire du commerce dans certaines parties de notre pays sans remplir de nouveaux formulaires.

Le budget de mars devrait porter sur la meilleure façon de maintenir le soutien d’urgence aux personnes, aux entreprises et aux institutions culturelles qui s’accrochent désespérément jusqu’à l’été.

Mais une décision devra finalement être prise sur la manière dont la Grande-Bretagne paie son chemin dans le monde après Covid. Cela sera à certains égards encore plus difficile que la situation qui suivra la crise financière.

La Grande-Bretagne devra également convaincre les investisseurs et les créanciers étrangers qu’elle a le courage de remettre les finances publiques sur les rails. C’est une décision pour demain, mais avec laquelle nous devons lutter aujourd’hui.

Risques liés à l’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés est à la fois un prélèvement sur les bénéfices des entreprises et une mesure – quoique simpliste – d’ouverture d’un pays à l’entreprise.

Le chancelier Rishi Sunak envisagerait de faire passer le taux de l’impôt sur les sociétés de 19% actuellement à 23% en mars.

D’une part, cela fait que parler d’une Grande-Bretagne post-Brexit se métamorphosant en Singapour sur la Tamise semble aussi creux qu’à l’époque.

Le chancelier peut penser qu’il a peu d’options, encadré comme il l’est par le manifeste du parti conservateur de 2019, qui s’est engagé à ne pas augmenter les taux de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale et de la TVA.

Mais en raison du Brexit et des innombrables formalités administratives et barrières non tarifaires soudainement érigées, les entreprises sont déjà confrontées à une pression accrue et à des marges bénéficiaires réduites. Et cela sans la dévastation des verrouillages nationaux répétés.

Sunak doit veiller à ce que la Grande-Bretagne reste un endroit attrayant pour faire des affaires. Une augmentation de l’impôt sur les sociétés enverrait le message inverse.

Ne négligez pas le Beeb

Netflix a eu une bonne pandémie. Il a vu des millions de nouvelles inscriptions, à la fois en Grande-Bretagne et dans le monde, avec de nouveaux drames révolutionnaires tels que Bridgerton, ainsi que plusieurs verrouillages de vieux classiques que nous aimons revoir.

Ses frais augmentent également, mais plusieurs millions sont heureux de payer leurs sous-marins. Pourtant, nous entendons la plainte séculaire concernant les frais de licence de la BBC et les rapports de ceux qui refusent de payer.

Mais de l’internet à la télévision, à la radio et, plus récemment, à la mise en place de contenu éducatif pour les jeunes pendant le verrouillage, la BBC offre une valeur exceptionnelle.

Il ne peut continuer à le faire que si nous contribuons tous. Et ne le prenez pas pour acquis.