La belle comédienne Paty Navidad est redevenue une tendance sur les réseaux sociaux en faisant des déclarations peu convaincantes de la majorité et maintenant ses propos avaient une cible directe: Papa Francisco.

Paty Noël Il a accusé le Pape François d’avoir tenté contre la vie et contre Dieu en soutenant ceux qu’il soutient et l’a appelé «communiste».

L’actrice qui a atteint une grande renommée grâce à son personnage d’Alicia Ferreira dans La Fea Más Bella a souligné que bien qu’elle soit catholique, l’actuel chef de file de cette église ne la représente pas.

Paty Navidad a accusé le pontife de soutenir des personnes aux fins peu correctes pour accéder au pouvoir dans l’un des pays les plus puissants du monde.

Pape jésuite-communiste, faisant une politique en faveur de Bid3n et d’un agenda mondialiste, contre la liberté et la vie et Dieu. Je suis catholique et ce Pape ne me représente pas, a écrit le célèbre sur Twitter.

Le célèbre a également accusé la droite mexicaine de soutenir ceux qui recherchent le socialisme, le communisme et la dictature et s’assure qu’ils ont le nouvel ordre mondial chinois à leur ordre du jour.

La soi-disant droite mexicaine soutient la gauche américaine, elle dit qu’elle ne veut pas de socialisme, de communisme ou de dictature, mais elle soutient et défend Bid3n, qui s’accompagne d’un agenda chinois communiste, dictatorial et tyrannique du Nouvel ordre mondial. Ainsi le mensonge et l’hypocrisie de certains vendus.

La belle Paty Navidad est devenue une tendance constante dans les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie actuelle de coronavirus dans le monde; puisqu’il a souligné que ce virus n’existe pas et a même souligné qu’il a été inventé dans le but de contrôler les êtres humains.

Noël est l’une de ces personnes qui soutiennent la théorie selon laquelle le covid-19 a été créé par la Chine afin de contrôler le monde et son économie. Cette théorie garantit que le pays asiatique a créé une monnaie virtuelle qui est utilisée au moyen de micropuces dans le corps humain.

Selon Paty Noël et ceux qui soutiennent cette théorie, le covonavirus finira par détrôner l’économie mondiale et la seule monnaie qui restera forte sera celle de la Chine, pour laquelle tout le monde voudra se procurer la puce électronique pour y accéder.

Les théories incluent également que les vaccins contre Covid-19 contiendront ladite micropuce et avec elle contrôleront l’être humain; certains autres assurent que ce vaccin sera une stérilisation pour éviter la surpopulation mondiale.

Beaucoup applaudissent Patricia Noël et ils la soutiennent pour être une femme forte et ne pas avoir peur de dire ce qu’elle pense et ressent vraiment. Les propos de la célèbre actrice ont résonné sur les réseaux sociaux et font constamment l’actualité.

Parmi ses déclarations qui ont le plus fait sensation est celle dans laquelle elle a décrit le masque comme un “museau”, notant qu’elle n’utiliserait pas de muselière, comme beaucoup de gens le font pour se protéger du coronavirus.

L’actrice sinaloenne a également utilisé son compte Twitter pour partager son soutien inconditionnel à l’actuel président des États-Unis; La même personne qui veut répéter la période et l’a souligné, avait été victime du coronavirus de manière planifiée. La belle actrice a même été vue portant une casquette faisant allusion à ce personnage et répète encore et encore que c’est le meilleur pour le monde d’aujourd’hui.

Il y a ceux qui assurent que les paroles de Noël la touchent déjà professionnellement, car il y a des rumeurs selon lesquelles la belle actrice a perdu un rôle de premier plan en raison de ses polémiques constantes sur les réseaux sociaux.

Patricia Noël Elle a toujours prouvé qu’elle était une femme intelligente, belle et talentueuse; Dès son plus jeune âge, elle a commencé sa carrière dans les telenovelas et est devenue l’un des visages préférés des Mexicains et pour ne pas suffire, cette belle femme s’est également aventurée dans le monde de la musique, ce qui lui a également laissé de nombreuses bonnes expériences.