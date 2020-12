Complètement rétabli, J Balvin communique qu’il se sent déjà beaucoup mieux | INSTAGRAM

Il est bien connu que le colombien à succès, représentant du genre urbain, J Balvin a eu (comme tout le monde) une année 2020 assez chargée, portant le fardeau de survivre à la contingence sanitaire mondiale, après avoir été infecté par la maladie et après cela, avoir souffert de puissants épisodes de deux des maladie mentale le plus souffert aujourd’hui par des personnes qui, véritablement sans aide professionnelle adéquate, ne peuvent pas se remettre, tout semble indiquer que le chanteur voit enfin la lumière au bout du tunnel.

Nous savons également que ces dernières semaines, l’interprète a ajouté réalisation après réussite, comme sa collaboration avec Jordan par Nike Et enfin, ses chaussures de tennis commémoratives ont été lancées, ce que le modèle porte bien sûr son nom, et on a vu qu’elles avaient un succès total dans les ventes, et plus encore avec de grandes célébrités internationales.

En plus d’avoir récemment remporté un Grammy du meilleur album de son genre musical, ayant fait la couverture d’un numéro spécial du célèbre magazine “Forbes” dans son pays, qui s’intitule “Les 50 plus créatifs”, une rumeur récente selon laquelle il attend un enfant avec son petite amie, le mannequin Valentina Ferrer, et cette semaine encore, il faisait la couverture d’un magazine économique bien connu en Colombie, les succès n’ont fait qu’augmenter pour lui.

Et, bien qu’en tant que tel, il n’ait rien mentionné ouvertement au public, comme dans une vidéo ou une sorte de message pour ses fans, hier il a partagé une image charmante de lui-même, où il se sent même beaucoup plus détendu et à l’aise avec lui-même, même tu pourrais dire que tu le vois très heureux.

En plus du fait qu’en légende, le Colombien a décidé d’écrire «Tôt ou tard, le soleil brille pour le monde entier», laissant entendre à ses amis, à sa famille et à des millions de followers qu’il se sent rassasié en ce moment, il a écrit dans l’article de divertissement .

Clairement ses amis les plus proches, sa famille, ses fidèles fans et clairement son partenaire, après avoir connu tous les détails qui l’affligeaient et savoir comment était sa santé mentale en ce moment, ce message était un soulagement total pour tout le monde, alors ils ont décidé de placer leurs des messages de soutien, vous faisant savoir que vous n’êtes pas seul et que vous pouvez toujours aller de l’avant, quelle que soit la difficulté d’une situation.

Les troubles mentaux, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens dans le monde, sont vraiment un problème grave qui doit être traité avec le plus grand sérieux possible (allez à la redondance), en plus ils doivent être entièrement pris en charge par un professionnel de la santé. certifié, comme J Balvin lui-même l’a mentionné depuis qu’il est dans ce processus.

Comme tout processus, cela prend du temps et comme littéralement “chaque tête est un monde”, le chemin de la guérison est différent pour chaque individu, tout dépend de la personne en question et du désir qu’elle a d’avancer, de même, Il sait que cela a aussi des hauts et des bas, mais tout cela avec patience et main dans la main avec les experts, cela peut sortir de la meilleure façon, et cela a été démontré à nouveau par le célèbre Colombien.

“La plus grande richesse est la santé, avec laquelle pouvoir profiter des petites choses et faire le grand” était l’un des messages que, pendant qu’il était en traitement, il a partagé depuis ses réseaux sociaux.

Même, il y a quelques semaines, il a décidé de s’exprimer à nouveau ouvertement, dans le podcast du également célèbre Becky G, où lui et elle parlaient des troubles mentaux dont ils ont souffert, comment ils les ont pris et sans oublier de faire une invitation attentive à la population en général doit être plus prudente et porter plus d’attention à ses émotions, et si c’est le cas de ne pas se sentir rassasié, consultez toujours un professionnel qui peut nous aider.