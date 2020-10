1/2

Compositeur d’Elvis Presley, Mac Davis perd la vie | AP

L’auteur des chansons du célèbre “King of Rock and Roll”, Elvis Presley, Mac Davis, la star dite de la musique country a perdu la vie à 78 ans, il l’a transcendée ce mercredi 30 septembre.

Des sujets tels que “Un peu moins de conversation“Et” In the Ghetto “a marqué le début de sa carrière où il a écrit les premières chansons pour le chanteur de Tennesee, Presley.

Il a été annoncé que Davis aurait subi une chirurgie cardiaque, mais certaines complications auraient empêché son rétablissement et il est parti entouré de sa famille et d’amis, a déclaré son manager Jim Morey dans un communiqué.

Qui était Mac Davis?

Tout au long de sa carrière, Davis a été auteur-compositeur, chanteur, acteur et présentateur de télévision, ce qui, quelques années plus tard, le conduirait à être intronisé au Songwriters Hall of Fame en plus d’obtenir le prix de l’artiste de l’année en 1974, et comme les grands aussi une star sur le Hollywood Walk of Fame.

L’artiste et compositeur Mac Davis est né à Lubbock, Texas et a grandi en Géorgie. Au cours de sa carrière, il a travaillé comme compositeur à Los Angeles pour la maison d’édition de Nancy Sinatra, mais en 1968 sa chanson “A Little Less Conversation” qui a été enregistrée par lui “King of Rock”, l’inoubliable Elvis Presley.

Il faut dire qu’à l’époque, il n’a atteint une telle popularité qu’après le départ de “El Rey”, comme on l’appelait aussi le chanteur, qui après son départ est devenu une figure immortelle, une grande légende de la musique.

Le thème «A Little Less Conversation» a été enregistré en différentes versions par plus de 30 artistes et est la chanson la plus utilisée à la télévision.

En 2002, Mac Davis a dominé les charts britanniques et est apparu dans une publicité Nike. De plus, le sujet faisait partie du film “Ocean’s 11” (“La grande arnaque”).

De même, il a contribué à la création de la chanson “Memories”, une émission spéciale qui a marqué le retour d’Elvis en 1968.

En 1970, il enregistre les chansons “Hooked on Music”, “It’s Hard to be Humble” et “Texas in my Rearview Mirror” et a des succès dans les charts pop.

En outre, le réseau NBC était le créneau de son programme “The Mac Davis Show”, et est apparu au cinéma et à la télévision, même avec Nick Nolte dans le tournage du film dans le football américain “North Dallas Forty” (Le destin d’un rebelle) est apparu à Broadway, dans “The Will Rogers Follies” et en tournée avec le groupe “Gallery” et obtient un succès pour sa chanson “I Believe in Music”.

Les chansons emblématiques de son auteur ont été enregistrées par Kenny Rogers (“Something’s Burning”), Dolly Parton (“White Limozeen”) et Ray Price (“Lonesomest Lonesome”). Il a également partagé les crédits avec Avicii avec “Addicted to You” et “Young Girls »de Bruno Mars.

Condoléances

Après la publication de la malheureuse nouvelle, des personnalités du syndicat artistique ont partagé des messages émotionnels déplorant leur perte et disant au revoir à l’un des grands artistes et compositeurs.

Merci, cher Seigneur Jésus-Christ, de m’avoir permis de rencontrer l’homme à qui vous avez donné le talent le plus incroyable », a écrit Reba McEntire dans un communiqué où elle a également déclaré qu’elle se sentait très chanceuse d’avoir fait partie de ses amis les plus proches,« elle laisse un grand héritage dans la musique. “, il a pointé

D’autre part, le chanteur country Kenny Chesney a également dédié de beaux mots au grand artiste.

C’était Mac: un cœur géant, un rire rapide et le plus grand esprit créatif. J’ai eu la chance que cela m’ait éclairé. Et Mac, qui était gai et drôle et a créé une famille autour de lui, n’a jamais cessé d’écrire des chansons merveilleuses, de créer de la musique et d’inspirer tout le monde autour de lui.

Alors que le président et chef de la direction de BMI, Mike O’Neil a déclaré entre autres détails que “au-delà de son talent extraordinaire, Mac était un ami dévoué et un défenseur des auteurs-compositeurs partout dans le monde.”

Sarah Trahern a noté que «la musique country a perdu un interprète, compositeur et artiste incroyable».