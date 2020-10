Le Sénat des États-Unis votera mercredi sur un autre projet de loi d’allégement économique, mais il n’inclut pas de contrôle direct de relance. Le nouveau projet de loi vient du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et constitue une autre tentative de diviser le programme de secours en parties plus petites. Les chances d’adopter ce projet de loi sont minces, mais même si elles le font, les Américains n’obtiendront pas de chèque de relance.

La nouvelle facture de McConnell coûte 500 milliards de dollars et comprend le financement de quelques programmes majeurs du plan de relance – le programme de protection du chèque de paie (PPP), l’assurance-chômage, la sécurité scolaire, les vaccins et les tests de coronavirus, selon un rapport de Newsweek. Les démocrates du Congrès américain ont déjà abattu un projet de loi très similaire, arguant que les républicains essayaient de diviser le plan de relance pour fournir moins d’aide dans l’ensemble, et qu’un paquet cohérent était leur meilleure monnaie d’échange. Certains analystes politiques pensent qu’il s’agit d’un geste symbolique de McConnell, dans une autre tentative de présenter les démocrates comme “les méchants” dans cette négociation.

“Les familles de travailleurs ont passé des mois à attendre le Président [Nancy] Marie Antoinette de Pelosi agit pour arrêter “, a déclaré McConnell dans un communiqué samedi.” C’est un demi-billion de dollars de bien que le Congrès peut faire maintenant. “Il a ajouté que ce projet de loi n’était pas censé résoudre” tous les problèmes pour toujours “, mais il pourrait offrir «d’énormes quantités» d’aide aux Américains dans le besoin.

Bien que le vote ne soit pas ce que les démocrates espéraient, il s’agit d’un brusque changement de direction pour McConnell, qui a récemment laissé entendre qu’il ne passerait aucune mesure de relance avant l’élection présidentielle de 2020. Un rapport de NBC News spécule que McConnell et d’autres républicains prennent soudainement le coronavirus plus au sérieux, car ils voient à quel point il est important pour les électeurs des États qui sont essentiels pour eux – en particulier le Midwest, où le COVID-19 a frappé durement.

Pourtant, McConnell s’est révélé moins flexible que la Maison Blanche, où le président Donald Trump a augmenté le prix global du plan de relance jusqu’à 1,8 billion de dollars. C’est encore inférieur au prix demandé des démocrates de 2,2 billions de dollars, mais il est beaucoup plus proche que la limite de prix ferme de McConnell de 1 billion de dollars.

Quoi qu’il en soit, les analystes de tout le spectre politique affirment que le projet de loi de McConnell échouera presque certainement mercredi, et que la perspective d’une aide économique accrue devient de plus en plus mince. Le vote est prévu pour le mercredi 21 octobre.