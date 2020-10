Compte sa première fois, Niurka Marcos exprime ses sentiments | INSTAGRAM

Si on sait quelque chose sur Niurka Marcos, la célèbre starlette cubaine, c’est qu’elle est une femme intrépide qui n’a pas peur de ce qu’on dit d’elle, donc elle a eu une vie pleine de décisions et cette fois on va aborder celle qu’elle a prise à seulement 13 ans. ans.

C’est le moment où Niurka a eu sa première relation sexuelle, qui s’est produite très jeune âge, donc au moment de débuter sa carrière de danseuse au Mexique au cours des 4 dernières années de cet événement.

Le célèbre a donné plus de détails sur cette action, être honnête avec les médias de divertissement une fois de plus et en précisant que c’était avec son premier petit ami, qui l’a beaucoup aimé, en fait, elle considère qu’elle est une femme née pour briser ce que la société établit normalement comme correct, même si elle avoue avoir péché l’hypocrisie pour sauver apparences, mais pas plus.

Niurka étant Niurka à son meilleur, comme elle l’a écrit elle-même sur son compte Instagram, recevant des milliers de commentaires à l’appui d’une partie de la substance, car elle est considérée comme l’un des artistes les plus réels et les plus francs qui existe, comme elle le dit. tout ce que vous pensez et ressentez ouvertement.

C’est la grande confession qui a provoqué la polémique chez certaines personnes comme d’habitude et une certaine libération et satisfaction de la part d’autres utilisateurs qui se sentent identifiés à la starlette cubaine.

À 53 ans, Niurka Marcos continue d’être l’une des actrices et chanteuses stars les plus appréciées des Mexicains en plus d’apparaître dans divers programmes où elle finit par ravir les téléspectateurs avec sa belle silhouette, qu’elle préserve grâce aux routines de exercice.

En fait, son Instagram regorge de vidéos et de photographies dans lesquelles il apparaît en train de faire de l’exercice, alors montrer des muscles et des courbes incroyables lui semble une chose quotidienne et nécessaire car il veut que ses fans soient bien chouchoutés avec ses clichés.

Pour cette raison, il est très important qu’une personne comme Niurka Marcos ait représenté autant de femmes exprimant leurs sentiments sur leur sexualité, car nous savons qu’elle prend les choses avec humour et a soudainement tendance à faire des choses folles, mais rien d’extraordinaire.

Les commentaires qu’il en a reçus sont les suivants: “Niurka est l’une des personnes les plus sincères, réelles et uniques dont je sais qu’elle n’a pas de filtres Hahaha”, “Elle est l’un des plus beaux des romans, celui que j’ai le plus aimé était Salomé”, “J’adore la sincérité de Niurka”, “Que Dieu vous bénisse, bénédictions Niurka.”

En fait, dans l’émission où Niurka Marcos est apparue, elle a passé beaucoup de temps jusqu’à ce qu’il soit temps de sortir de là, alors elle est partie avec tout et sans regarder en arrière, laissant cette partie très intime d’elle enregistrée pour la postérité.

Pour cette raison, nous pouvons vous assurer que sa carrière débutant à 17 ans a été quelque chose qui l’a également marquée, en commençant comme danseuse dans des boîtes de nuit, la Tropicana de Mérida est l’une d’entre elles au Yucatán, puis en commençant dans le monde Quel serait son avenir en starlette

Au Mexique, il a également rencontré son premier amour, un Mexicain de Mazatlán, pour ensuite déménager en Basse-Californie et avoir son premier enfant.

La vie de Niurka a connu des hauts et des bas, mais elle est toujours restée ferme dans sa manière d’être, donc tout ce qui lui est arrivé n’a été rien de plus qu’un moyen de faire d’elle la femme forte et controversée qu’elle est devenue. .

Après avoir vécu des situations personnelles pas si agréables, elle a étudié pendant 4 ans à l’École nationale de cirque de Cuba, elle y a donc acquis de nombreuses compétences qu’elle a développées à son retour au Mexique, en participant à des spectacles et en devenant animatrice de télévision.

C’est ainsi qu’elle a obtenu son travail dans la pièce qui l’a rendue si célèbre en tant qu’aventurière dirigée par Carmen Salinas et avec laquelle elle s’est fait connaître, étant l’une des plus populaires du Mexique.

Enfin, il convient de mentionner qu’il a également été reçu qu’ils l’ont incluse dans des feuilletons tels que «Tres mujeres», «Salomé» et «Je ne t’oublierai jamais». En fait, cela travaillait à la télévision, en fait c’était que travaillant à la télévision en faisant des interviews, elle a rencontré le Le producteur Juan Osorio avec qui nous savons déjà a une longue histoire, mais cela reste pour un autre sujet.