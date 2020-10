Les cloches de mariage pourraient-elles sonner pour un membre de la famille Duggar? Les fans semblent certainement le penser après que Justin Duggar, 17 ans, et sa petite amie Claire Spivey ont partagé une nouvelle vidéo sur Instagram. Ce clip, dans lequel les deux adolescents semblaient éperdument amoureux l’un de l’autre, a suscité des spéculations selon lesquelles un «engagement de Noël» serait dans quelques semaines.

Partagée mardi avec ses followers, la vidéo était un remerciement aux fans de la famille TLC pour leur “soutien et leur enthousiasme” après que le couple eut annoncé sa fréquentation. Dans le clip, Justin a déclaré que lui et Spivey, 19 ans, étaient “enthousiasmés par ce que Dieu a fait cette année dernière”, Spivey taquinant qu’ils “ont hâte de partager plus de notre histoire avec vous très bientôt.” Partageant un regard adorable et affectueux les uns sur les autres et un petit rire, ils ont terminé la vidéo par un “merci”.

Le message a suscité de nombreuses réactions de la part des fans de Counting On, dont beaucoup ont vu Justin grandir à l’écran. Alors que beaucoup n’ont pas pu s’empêcher de dire à quel point le nouveau couple semble amoureux, plusieurs autres n’ont pas pu s’empêcher de supposer que leur relation se dirigeait bientôt vers l’allée. Commentant le clip, une personne a déclaré: “J’appelle un engagement de Noël.” Plusieurs personnes semblaient être d’accord, certaines semblant même croire que Justin pourrait poser la question avant Thanksgiving, une personne écrivant, “beaucoup de raisons d’être reconnaissant!” Étant donné que son anniversaire est le 15 novembre, cependant, le premier commentateur a suggéré que Thanksgiving pourrait être “trop ​​proche de son anniversaire, ils mettront un peu d’espace entre les deux.”

Alors que les gens spéculaient sur le moment où l’adolescent tomberait à un genou, certains semblaient croire qu’il l’a peut-être déjà fait. Soulignant leur langage corporel dans le clip, une personne a écrit: «Ils ont l’air de se tenir la main, ils doivent être engagés», avec une autre écriture «peut dire que vous êtes engagés et que vous vous tenez les mains / les bras». Les Duggar’s ont des règles strictes concernant les parades nuptiales, avec Today rapportant en 2014 que la tenue de main n’est pas autorisée avant leur fiancée, bien que le média ait noté que “les Duggars demandent à leurs filles et à leurs beaus de fixer leurs propres limites sur le plan physique. , et de partager ces limites avec eux. “

Pour l’instant, les fans devront simplement garder un œil sur le compte Instagram de Justin pour de nouvelles mises à jour sur sa relation avec Spivey. Le couple s’est rencontré au printemps 2019, bien que leurs familles se connaissent depuis plus de deux décennies, et ont d’abord fait connaissance en sortant avec un groupe d’amis pour manger de la restauration rapide. Après avoir passé plus de temps ensemble, leur relation s’est transformée en quelque chose de plus, et à la fin du mois de septembre, Justin et Spivey ont annoncé qu’ils se fréquentaient, Justin déclarant à l’époque qu’il “savait qu’elle était la bonne. … Je suis tellement béni pour l’avoir dans ma vie. “