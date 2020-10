Le nouvel ensemble de Conan O’Brien pour son émission de fin de soirée a été cambriolé, a révélé le comédien lors de l’émission de lundi. Après s’être installé dans le célèbre Largo de Los Angeles à la discothèque Coronet afin de garder le lieu ouvert au milieu de la pandémie de coronavirus, O’Brien a révélé que “quelqu’un est entré par effraction dans notre petit théâtre et a pris une partie de notre équipement.”

S’adressant à la co-vedette Andy Richter, l’animateur a souligné: “Nous nous sommes fait voler, Andy! Volé!” Faisant référence au faux public découpé en carton installé dans les sièges au milieu, O’Brien a poursuivi: “Celui qui est entré par effraction ici devait regarder 350 découpes en carton de fans exubérants dans les yeux et dire: ‘Hé, ça ne me dérange pas. Je vais voler des s…. ‘”

Le producteur sur le terrain de l’émission a révélé que le cambrioleur présumé avait volé plusieurs ordinateurs portables du plateau, ainsi que l’ardoise du plateau, utilisée en partie pour marquer le début des scènes pendant le tournage. “C’est le plus bas. Je ne peux penser à rien de plus bas”, commenta O’Brien, ayant appris les éléments pris sur le plateau. “D’accord, les ordinateurs portables – très bien. Vous avez pris l’ardoise? C’est fou.”

C’était certainement un revers bizarre, mais l’équipe de Conan garde son sens de l’humour. O’Brien a plaisanté à Richter en disant que le spectacle devait vraiment se détériorer, car “personne ne s’introduit dans The Tonight Show et ne vole tout l’équipement”. Il a demandé: “Qu’est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes devenus ce groupe de garage qui circule. Nous avons notre fourgon et nous l’avons garé dans une allée, et quelqu’un est entré par effraction et a pris nos amplis. Qu’est-ce que c’est? Cela n’arrive pas aux autres animateurs de talk-shows. ” Craquant alors qu’il analysait à quel point le crime était bizarre, l’animateur a plaisanté, “Quel genre de nouveau bas est-ce pour nous. Mec, juste pour rire seul, ça vaut peut-être le coup.”

O’Brien a annoncé en juillet qu’il retournerait à Largo, mais qu’il ne reviendrait pas à avoir une audience en personne ou des interviews dans le cadre de la sécurité au milieu de la pandémie qui a tué plus de 225000 Américains jusqu’à présent. Au lieu de cela, les fans ont été encouragés à soumettre des photos d’eux-mêmes à utiliser comme découpes en carton dans le public pendant que les invités appellent via Zoom. “J’ai commencé à faire de l’improvisation au Coronet en 1986 et je suis heureux que nous ayons trouvé un moyen de maintenir en toute sécurité ce théâtre pendant ce verrouillage”, a déclaré O’Brien dans un communiqué à l’époque.