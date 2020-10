Concert d’Halloween, Fortnite et J Balvin, excellente combinaison | INSTAGRAM

J Balvin montre que les Latinos ne s’arrêtent pas, et sont au niveau de toute autre célébrité internationale, car, il sera le premier latino-américain à donner un concert au sein de l’emblématique jeu vidéo royal de Batlle “Fortnite”.

Cela a été annoncé par le développeur du jeu vidéo populaire, Epic Games; le Colombien dirigera le parti de Halloween virtuel qui se tiendra le 31 octobre à 19h00, heure du centre du Mexique, à l’occasion de l’événement «Fortnitemares 2020: La Venganza de Midas», qui a débuté le 21 octobre.

«Il est arrivé quelques centaines d’années avant la fête. Tous les propriétaires de Party Trooper participant à la Fête de l’au-delà le vendredi 31 octobre, ils débloqueront le style exclusif J Balvin », indique le message publié depuis le compte Twitter officiel de l’entreprise.

Cela pourrait aussi vous intéresser: J Balvin annonce une collaboration avec McDonald’s Il a déjà son combo!

La présentation du désormais lauréat de quatre Latin Grammy Awards sera diffusée de la même manière sur «Houseparty», le réseau social de la société de jeux vidéo, en plus, Balvin aura comme invité le producteur également panaméen: Sech, pour chanter le nouveau single «La luz “.

Le concert aura lieu, là où les autres concerts qui ont été vus dans le jeu ont déjà eu lieu, c’est-à-dire dans le mode “Fortnite Fiesta Campal”, l’espace social sans combat du jeu dans lequel les joueurs Ils peuvent se retrouver avec leurs amis pour regarder des concerts, des films ou simplement passer un bon moment sans avoir à se battre pour se hisser au premier rang.

“Fortnitemares” sera le spectacle qui dirige l’événement de cette année, une célébration annuelle au sein du jeu qui a débuté mercredi dernier dans le jeu populaire et qui apportera, comme annoncé par la société Epic Games dans son communiqué, un “nouveau gameplay, des défis et récompenses en jeu. ”

De son côté, le plus grand représentant du reggaeton a fait une déclaration en se montrant très excité et reconnaissant d’avoir l’opportunité de se produire dans un concert qui sera diffusé à l’international.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

«Je suis toujours à la recherche de moyens innovants de me connecter avec des fans qui ont incroyablement soutenu ma carrière et ma musique, ainsi que de me faire connaître auprès de futurs fans», a déclaré Balvin, continuant de dire: «S’associer à Fortnite est une façon hors du commun de de se produire en concert en 2020, “montrant son bonheur à ce sujet.

Mais certaines personnes n’ont aucune idée de la façon dont ces événements se produisent, alors voici une explication détaillée: J Balvin et Epic Games donneront vie à ce spectacle en utilisant la technologie innovante XR (réalité croisée) avec des murs LED et un suivi. appareils photo.

Les fans, tant du jeu vidéo que de la chanteuse, ne voudront donc pas manquer cette présentation unique sur grand écran de “Fiesta Campal”, où J Balvin se produira, pour la première fois, dans un monde totalement virtuel créé exclusivement pour cet événement.

Alors oui, l’événement promet d’avoir un niveau épique élevé, à la fois avec la célébration et les autres activités impliquées, ainsi qu’avec le concert que le Colombien donnera.

Cette modalité d’événements virtuels est due à la contingence sanitaire mondiale, car elle interdit totalement aux gens de se rassembler et ainsi, des milliers et des milliers de personnes peuvent être présentes à un concert.

Et c’est cela, les costumes et les bonbons devront rester à la maison, car éviter les foules et une augmentation des infections est l’une des principales stratégies pour faire face à la situation sanitaire actuelle.

Cependant, il est nécessaire de mentionner que, une fois le concert terminé, les utilisateurs pourront voir l’événement le 1er novembre à 11 heures et plus tard à 16 heures, de la même manière aux heures du CDMX.