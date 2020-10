UNE

près de quelques mois difficiles dans le monde de la musique live, les choses commencent à s’améliorer.

Il semble que même si Londres entre dans un verrouillage de niveau 3, les concerts ne devraient pas être trop largement affectés. Les règles stipulent qu’en vertu de ces restrictions, les gens ne sont pas autorisés à rencontrer d’autres ménages à l’intérieur, donc tant que votre soirée de concert se compose soit de personnes avec lesquelles vous vivez, soit de quelqu’un de votre bulle de soutien, vous être bien. Tout cela est sujet à changement, bien sûr, mais pour le moment, les billets sont en vente et la musique joue.

Voici notre tour d’horizon des salles qui accueillent actuellement des concerts en direct, avec nos moments forts sélectionnés pour chacun – avec tout, du jazz au synth-punk.

Les meilleurs films de concert: de Stop Making Sense à Homecoming

Arrêtez de faire du sens (1984)

Certains considèrent que c’est le meilleur film de concert de tous les temps, et il est difficile de dire le contraire. Stop Making Sense est à la fois un concert de rock, une représentation théâtrale et un cinéma d’art et essai, dirigé de main de maître par Jonathan Demme, lauréat d’un Oscar, dont les caméras voient tout mais ne sont jamais intrusives. Ils attrapent les étincelles excentriques du leader David Byrne et volent des regards sur des moments véritablement joyeux partagés par ses camarades de groupe Talking Heads. Tout est chorégraphié à un tee-shirt, la scène se construisant progressivement autour de Byrne alors que d’autres musiciens émergent un par un. Pourtant, il tomberait à plat s’il n’y avait pas l’éclat du groupe. Il est difficile de décrire à quel point Talking Heads est merveilleusement bon ici – la vigueur de Life Of Pendant Wartime, la romance au sol de This Must Be The Place – mais, heureusement, nous n’avons pas à le faire. Le film capture tout cela et plus encore.

Retrouvailles (2019)

Le retour à la maison est la plus grande et la plus grande déclaration de Beyoncé. En 137 minutes, nous voyons chacun de ses côtés: l’humain, le surhumain et le leader à la fois politique et artistique. Le film couvre ses deux nuits en tête d’affiche Coachella et les huit mois de préparation fervente qui l’ont précédé. Nous sommes laissés dans le processus créatif de Beyoncé, car elle est obsédée par les moindres détails et le message général de la série. Elle a été la première femme noire à figurer en tête de l’affiche du festival, et des citations d’icônes culturelles noires telles que Nina Simone et Toni Morrison intercalent les images magistralement éditées. L’équipe de 200 interprètes, triés sur le volet par Beyoncé dans des collèges et universités historiquement noirs, est capturée dans toute son énergie explosive. Mais c’est Queen Bey qui reste le point focal magnétique, comme nous le rappellent les clichés de la foule ravie.

. pour Coachella

Puissance de l’âme (2008)

En 1974, la ville de Kinshasa au Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) se préparait à accueillir le Rumble in the Jungle. Le combat des poids lourds entre Muhammad Ali et George Foreman devait être accompagné d’un festival de musique mais, une semaine avant le combat, Foreman s’est blessé à l’œil, reportant le match. Le festival, connu sous le nom de Zaïre 74, a dû se dérouler comme prévu et fait l’objet de ce documentaire vivant. C’est d’une franchise fascinante, avec des extraits d’Ali discutant de la politique raciale de l’époque, mais le meilleur de tous est, bien sûr, la musique. James Brown est le showman irisé, Bill Withers est extrêmement discret et BB King délivre un coup de langue après un coup de langue dévastateur. Le concert a été presque oublié à l’ombre du match de boxe, qui a eu lieu cinq semaines plus tard, mais Soul Power le ramène dans la lumière qu’il mérite.

Björk: Biophilia Live (2014)

Biophilia Live est superbe non pas parce que c’est un film d’un grand concert, mais plutôt parce qu’il tire le meilleur parti d’être un film. C’est un voyage psychédélique, superposant des images du concert de Björk en 2013 à l’Alexandra Palace avec des visuels de post-production d’étoiles de mer tremblantes, de vrilles sous-marines et de valses microbiennes. Cela en fait une montre immersive, et sans les acclamations occasionnelles de la foule, vous pourriez facilement oublier qu’il s’agit d’un concert. Pourtant, il y a beaucoup à apprécier dans le côté musical des choses, de l’excellent choeur de voix féminines de 24 personnes aux instruments innovants sur scène, dont beaucoup ont été inventés juste pour l’album.

Nirvana: en direct à la lecture (2009)

Beaucoup considèrent le plateau MTV Unplugged de Nirvana ou Live at the Paramount comme le plus grand moment du groupe filmé, mais il y a une insouciance transfixante à Live at Reading qui en fait un visionnement essentiel. Capturé en 1992 alors qu’ils faisaient la tête du festival anglais, c’était la dernière fois que Nirvana jouait ici. Des rumeurs ont tourbillonné avant le spectacle – le groupe était censé s’effondrer sous le poids des dépendances de Kurt Cobain. Le chanteur a répondu avec un sourire narquois, arrivant sur scène en fauteuil roulant et vêtu d’une blouse d’hôpital. Il s’est levé, s’est effondré théâtralement, s’est relevé, puis s’est lancé dans un ensemble excoriant de 25 chansons. C’était Nirvana à son meilleur – l’insolence de Cobain est passionnante, et Dave Grohl est herculéen à la batterie. Tout est capturé avec une production minimale, laissé glorieusement brut.

La dernière valse (1978)

Les rockeurs canado-américains The Band avaient clairement des amis haut placés, et lorsqu’ils se sont réunis pour jouer ce concert d’adieu à San Francisco, ils ont fait appel à quelques faveurs – Bob Dylan, Ronnie Wood, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Neil Young, Muddy Waters, Neil Diamond et bien d’autres sont tous venus. Ils ont même enrôlé Martin Scorsese, qui a tourné le tout avec une élégance typique. Il y a un sentiment de fête dès le départ, Scorsese décidant de placer des images du rappel comme sa première scène. Malgré sa distribution étoilée, il y a des moments de faillibilité attachante ici, comme quand Eric Clapton souffre d’une sangle de guitare défectueuse à mi-chemin d’un solo. Mais surtout, c’est l’occasion de se remémorer un rare rassemblement de certains des plus grands musiciens du XXe siècle.

Madstock! (1992)

Le soir du 8 août 1992, les tours du nord de Londres ont commencé à trembler. Les résidents ont paniqué; la police a reçu des rapports de fenêtres brisées. Serait-ce un tremblement de terre? Hélas, ce n’était pas un frémissement de la ligne de faille peu connue d’Islington-Haringey – c’était un concert de Madness à Finsbury Park. La théorie veut que, lorsque le groupe de ska s’est lancé dans une chanson, le public («35 000 types légèrement en surpoids», comme l’a dit le leader Suggs plus tard) a tout sauté à la fois. L’impact à leur atterrissage a résonné à travers le bassin de Londres sous le parc, faisant trembler le sol sur des kilomètres à la ronde. Regarder les images maintenant, tout a du sens. Alors que le bruit sourd d’ouverture de One Step Beyond entre en jeu, la foule commence à skank en masse et l’énergie sismique plonge à peine dans l’ensemble. Le film est un rappel réconfortant des choses étranges et brillantes qui peuvent se produire une fois que nous sommes tous autorisés à rentrer à distance les uns des autres – avec des excuses aux voisins.

Impressionnant; SI *** dans ‘Shot That! (2006)

Dans la perspective du concert de retour à guichets fermés des Beastie Boys au Madison Square Garden en 2004, le groupe a distribué 50 caméscopes à des amis et des fans avec des billets pour le spectacle. Les instructions étaient simples: filmez tout et rendez-nous les caméscopes par la suite. Les images de chaque appareil ont ensuite été assemblées pour un tour de film à sensations fortes et lo-fi. C’est une montre agitée – toute personne sujette au mal de mer devrait se tenir à l’écart – mais il y a quelques joyaux humoristiques parmi le carnage. À un moment donné, un fan documente une pause aux toilettes pendant un jam instrumental prolongé, et à un autre, la caméra zoome sur un Ben Stiller involontaire alors qu’il bouche les paroles. Dans un coup de chance particulier, un cinéaste choisit même ce qui semble être un jeune Donald Glover avant la célébrité s’amusant dans la foule.

Le Jazz Cafe

C’est un mois particulièrement fort au Jazz Cafe, avec un programme complet de concerts dans lesquels se retrouver. Le mercurial Black Midi, dont l’expérimentation sauvage les a marqués comme l’un des jeunes groupes les plus excitants du Royaume-Uni, joue le 12 novembre, tandis que d’autres moments forts incluent la chanteuse de jazz Zara McFarlane (18 novembre) et la productrice électronique Georgia faisant équipe avec le collectif LGBTQ + Little Gay Brother (8 novembre).

Cour de Brixton

(Jake Davis)

L’espace extérieur de Brixton Jamm, Brixton Courtyard, qui a ouvert ses portes plus tôt cette année, se poursuit dans les mois les plus froids, armé de radiateurs et d’une line-up de DJ tueur. Le succès irlandais Or: la dirigera les decks le 14 novembre, avec une prise de contrôle de Hot Chip pour le 28 novembre. Notting Hill Carnival soutient Channel One tous les dimanches pour leur créneau hebdomadaire également.

Costa del Tottenham

Un autre endroit pour la foule des clubs est à Tottenham Hale, avec l’espace extérieur multi-lieux de The Cause, Costa Del Tottenham. Les DJ de Faith – Terry Farley, Stuart Patterson et Dave Jarvis – arrivent le 7 novembre, tandis que l’équipe de Threads Radio s’occupe des choses le 13 novembre. Le Local Social du 28 novembre avec Feelings, Heels and Souls et Sofie K sera un autre moment fort.

Ronnie Scott’s

Le repaire de jazz de Soho a été l’une des premières salles de concert à rouvrir à Londres après le verrouillage, et il se poursuit à un rythme soutenu jusqu’en novembre. L’icône Afrobeat Dele Sosimi s’associe à Lokkhi Terra pour une explosion de sons allant du Bangladesh à Cuba le 15 novembre, tandis que le collectif Maisha dirigé par Jake Long joue le 19 novembre dans le cadre de l’EFG London Jazz Festival. Un autre rendez-vous du festival se présente sous la forme d’Ashley Henry, Joe Armon-Jones et Sarah Tandy le 20 novembre.

Club 606

Un autre lieu participant à l’EFG London Jazz Festival est le 606 Club, à Chelsea. Les concerts à surveiller ici incluent la chanteuse écossaise montante Georgia Cécile, qui montera sur scène le 15 novembre et Alina Bzhezhinska, la harpiste poussant l’instrument dans de nouvelles directions avec son Hipharp Quintet.

Centre Barbican

(Cassie Kinoshi de SEED Ensemble)

L’offre d’automne du Barbican est en grande partie un arrangement en direct, mais le lieu accueille une poignée d’invités socialement éloignés pour des performances tout au long de la saison. Encore une fois, tout est question de jazz en novembre. Tout d’abord, le voyage SEED Ensemble de Cassie Kinoshi à travers l’œuvre de Pharaoh Sanders le 14 novembre, tandis que le 18 novembre, Shabaka Hutchings montre sa maîtrise de la clarinette en interprétant des pièces d’Aaron Copland et Igor Stravinsky.

Contes de nuit

Les Londoniens de l’Est peuvent obtenir leur dose de DJ dans ce spot de Hackney, qui a une programmation empilée pour novembre. Erol Alkan, toujours imprévisible, arrive le 1er novembre, suivi des vétérans du dancefloor Horse Meat Disco le 6 novembre. Plus tard dans le mois, c’est au tour de la favorite de la maison Maya Jane Coles, qui fait tourner des morceaux le 22 novembre.

Le Clapham Grand

(Lianne La Havas / .)

Lianne La Havas, James Bay, The Staves, Jack Garratt et Bear’s Dean joueront chacun deux concerts socialement distants au Clapham Grand du 25 au 29 novembre dans le cadre de la série Communion Presents. Il reste encore quelques billets pour la première représentation des Staves le 27 novembre, bien que tous les autres soient épuisés. Vous pouvez rejoindre la liste d’attente, au cas où quelqu’un abandonnerait.

21-25 St John’s Hill, SW11 1TT, dice.fm

Robe en papier Vintage

Ce lieu de Hackney accueille une poignée de concerts en novembre. Le 1er novembre, Craig Shaw et les Excellos livrent leur rythme et leur blues vintage, suivis de l’artiste alt-pop Ruby Duff le 5 novembre.

Moulin à vent Brixton

(Creative Commons)

Toujours le lieu idéal pour attraper des groupes à la hausse, Windmill Brixton est un bastion de la musique populaire dans la capitale. Ses spectacles sont toujours très demandés, en particulier avec Covid qui réduit la capacité – de nombreux spectacles de novembre de la salle sont déjà épuisés. Mais il y a encore des concerts auxquels vous pouvez participer: réservez dès maintenant pour assister aux spectacles des rockers du sud de Londres Peeping Drexels le 5 novembre et du groupe indépendant américain / britannique Prima Queen le 16 novembre.

Oslo Hackney

C’est juste le seul concert à Oslo Hackney ce mois-ci – ou plutôt, un artiste jouant deux fois. Les synth-punks londoniens Powerplant se produiront le 7 novembre, d’abord à 18h, puis à nouveau à 20h. Il reste encore quelques billets pour le premier, mais le dernier concert est déjà complet.

Salle d’assemblée d’Islington

(Pays noir, nouvelle route)

Une poignée de concerts à distance sociale seront organisés par Islington Assembly Hall en novembre. Tout d’abord, c’est la multi-instrumentiste galloise Gwenifer Raymond, qui livre sa propre interprétation du style de guitare américain primitif, le 14 novembre. Puis, Black Country, New Road, sept musiciens, joue deux soirs les 20 et 21 novembre. les spectacles sont gratuits, bien que vous puissiez obtenir un accès prioritaire aux billets en précommandant le prochain album du groupe, For The First Time.