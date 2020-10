Conchata Ferrell, l’actrice de personnage bien-aimée qui jouait la gouvernante Berta dans la sitcom CBS Two and a Half Men, est décédée à l’âge de 77 ans. Selon Deadline, la mort de Ferrell était le résultat de complications qu’elle a subies à la suite d’un arrêt cardiaque. Elle est décédée lundi à 12h30, heure du Pacifique, à l’hôpital Sherman Oaks de Sherman Oaks, en Californie.

Elle serait décédée paisiblement entourée de sa famille et de ses amis. Ferrell a été confronté à plusieurs problèmes de santé ces derniers mois, notamment une infection rénale en décembre 2019 et une crise cardiaque plus tôt cette année. Ferrell a remporté trois nominations aux Emmy au cours de sa carrière, qui a commencé dans les années 1970.

Ferrell a parlé de ses problèmes de santé pour la première fois en février, lorsqu’elle a dit à TMZ qu’elle avait été hospitalisée en décembre alors qu’elle était en vacances à Charleston, en Virginie occidentale. L’actrice a déclaré qu’elle avait contracté une infection rénale et qu’elle avait été dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de Charleston pendant plusieurs semaines avant de retourner à Los Angeles en janvier. À son retour en Californie, elle était à nouveau capable de marcher.

La santé de Ferrell a pris une mauvaise tournure en mai. Elle était de retour à l’hôpital et a subi un arrêt cardiaque, qui a duré 10 minutes, a déclaré son mari Arnie Anderson à TMZ. Après quatre semaines aux soins intensifs, Ferrell a été transféré dans un établissement de soins de longue durée et placé dans une unité respiratoire et dialyse. Anderson a déclaré qu’il ne pouvait pas lui rendre visite en raison de la pandémie de coronavirus.

Ferrell est née à Loudendale, en Virginie occidentale, et a commencé sa carrière sur scène, apparaissant dans des productions off-Broadway. En 1974, elle fait ses débuts à la télévision dans un épisode de Maude. L’année suivante, elle a joué dans Hot I Baltimore de Norman Lear, une série ABC de courte durée basée sur la pièce off-Broadway du même nom. Tout au long des années 1970, l’actrice est apparue dans des épisodes de The Rockford Files, Blansky’s Beauties, Good Times, One Day at a Time et The Love Boat. Elle a également joué un petit rôle dans le film Network de Sidney Lumet en 1976.

Ferrell a continué à apparaître régulièrement dans des films et à la télévision tout au long des années 1980 avant d’être choisie pour le rôle de Susan Bloom dans LA Law. Elle est apparue dans 20 épisodes de la série et a remporté sa première nomination aux Emmy pour la meilleure actrice de soutien en 1992. Les autres crédits des années 90 de Ferrell incluent True Romance, Hearts Afire, Walker, Texas Ranger, Teen Angel et JAG. Elle a joué dans l’épisode Friends “The One With Joey’s Porsche” en 1999.

La plupart des gens se souviendront de Ferrell pour avoir joué Berta sur Two and a Half Men pendant les 12 saisons de la série, même après le départ de Charlie Sheen. Elle a été nominée aux Emmys en 2005 et 2007. Le personnage est devenu un favori des fans grâce à l’habitude de Ferrell de voler des scènes de Sheen, Jon Cryer et plus tard Ashton Kutcher. «C’est cette personne que j’aimerais pouvoir être, et quelqu’un que je pense que nous souhaitons tous être: quelqu’un qui peut juste dire ce qu’il pense et ne pas s’en soucier», a déclaré Ferrell à AV Club à propos de Berta.

Le dernier rôle de Ferrell était Shirley sur The Ranch de Netflix, qui l’a réunie avec Kutcher. Elle laisse dans le deuil son mari Anderson, sa fille Samanta et ses deux belles-filles.