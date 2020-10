La vétéran de la télévision et trois fois nominée aux Emmy Awards, Conchata Ferrell, surtout connue pour avoir joué la gouvernante Berta dans la sitcom CBS Two and a Half Men, est décédée à l’âge de 77 ans.

Selon la date limite de notre site sœur, Ferrell est décédé lundi à l’hôpital Sherman Oaks de Californie, entouré de sa famille.

Ferrell a été hospitalisée en mai et a passé un mois en soins intensifs, au cours duquel elle a subi une crise cardiaque. Elle était sous respirateur et dialysée et était incapable de parler ou de communiquer. L’hospitalisation était liée à une infection rénale dont Ferrell a souffert en décembre dernier qui l’a également amenée à l’hôpital.

Actrice de théâtre primée dans les années 1970, Ferrell a souvent été invitée à la télévision tout au long des années 80 et 90 dans des émissions comme Buffy the Vampire Slayer, Friends, Who’s the Boss? et Night Court. (Elle a également eu des rôles de soutien mémorables dans des films comme Edward Scissorhands, Erin Brockovich et M. Deeds.) Elle a remporté une nomination aux Emmy pour la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique en 1992 pour son rôle d’avocate du divertissement Susan Bloom sur LA Law de NBC.

En 2003, elle a pris le rôle de la femme de ménage insultante Berta sur CBS ‘Two and a Half Men; c’était un rôle récurrent au début, mais Ferrell a été promu régulier de la série dans la saison 2 et est resté avec la série pendant toute sa course de 12 saisons. Elle a gagné deux autres hochements de tête aux Emmy en 2005 et 2007 pour Meilleure actrice de soutien dans une série comique. Le dernier rôle télévisé de Ferrell était dans cinq épisodes de The Ranch de Netflix en 2017.

TAGS: Conchata Ferrell, deux hommes et demi

