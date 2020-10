Concours de costumes: distribution de “Hoy” et “Venga la Alegría” en litige | INSTAGRAM

Le vendredi 30 octobre dernier, les animateurs de “Venga la Alegría” et ceux du programme “Hoy” ont assisté à leurs forums respectifs mettant en vedette différents personnages de films d’horreur et de légendes mexicaines, à l’occasion de la célébration de la Halloween et le jour des morts.

Les communicateurs des deux programmes ont surpris leurs milliers de followers et le public de la télévision en se présentant devant les caméras avec d’excellents costumes faisant allusion à la date de Journée Mu3rtos, fête traditionnelle mexicaine célébrée le lundi 2 novembre prochain.

Avec un effort plus que remarquable dans chacune des caractérisations, les deux équipes qui mènent deux des matins les plus réussis actuellement pour le télévision mexicaine, a décidé de suivre les traditions du pays et de le célébrer de cette manière, cette fois à l’avance, la célébration du Jour des Morts, car comme on le sait, au Mexique, c’est une fête qui est célébrée avec une grande affection chaque année pour se souvenir des gens qui ne sont malheureusement plus sur ce plan terrestre.

C’est pour cette raison que les animateurs de la matinée de Televisa, “Hoy” et en même temps que celui de la chaîne de télévision de l’Ajusco, “Venga la Alegría” ont surpris lorsqu’ils sont allés au forum ce vendredi vêtus de costumes différents, ce fait a provoqué toute une cascade de commentaires sur différents réseaux sociaux, où les internautes ont donné leur avis et fait des commentaires sur quelle production avait le plus cherché à une meilleure caractérisation ou quel chef d’orchestre ou chef d’orchestre avait captivé par leur déguisement, et autres, tout en créant des divertissements en fonction de ces célébrations.

Et, bien que les thèmes des deux programmes soient totalement opposés, de la même manière les deux équipes de travail semblaient phénoménales, et, il convient de noter que les animateurs de l’émission “Hoy” ont décidé de faire leurs caractérisations avec des personnages emblématiques des films les plus emblématiques, comme “Los Locos Addams” et la série populaire “La Familia Monster”, tandis que les communicateurs de “Venga la Alegría” ont choisi de porter des costumes formidables faisant allusion aux légendes traditionnelles mexicaines.

C’est ainsi que nous avons pu voir Galilea Montijo déguisée en “Morticia Addams”, Paul Stanley qui a assisté au forum déguisé en “Oncle Lucas” charismatique, Andrea Escalona déguisée en “Merlina Addams”, tandis que Lambda García en “Monster allemand” “et Raúl Araiza en tant que fils de la famille” Monster “, de même, il convient de noter que le forum” Hoy “a été assisté en tant qu’invités par Ariel Miramontes,” Albertano “, qui portait un costume faisant allusion au film” Entretien avec le Vampiro “et l’actrice de comédie Liliana Arriaga, connue pour son personnage de” Chupitos “, qui s’est déguisée en sorcière.

En revanche, sur le plateau d’enregistrement de “Venga la Alegría”, nous avons pu voir Patricio Borguetti déguisé en vampire, Brandon Peniche dans la tenue du “Charro Negro”, Kristal Silva en “La Pascualita”, Anette Cuburú en infirmière dit “La Planchada”; Roger González s’est déguisé en «El Diablo», William Valdés en «El Nahual», Laura G en «La Llorona» et «El Capi» Pérez en «Malefica», la sorcière de la Belle au bois dormant.

Sans aucun doute, chacun des personnages que les pilotes ont recréés sont réalisés de la meilleure façon possible, chacun d’entre eux a pris son temps pour pouvoir parfaitement interpréter même le plus petit détail afin que son personnage puisse être vu. aussi réel que possible.

Et nous ne pouvons pas encore décider qui est l’équipe gagnante de ce concours de costumes, bien que nous puissions mentionner que la photo de groupe de l’équipe “Hoy” a rassemblé 16 774 likes à ce jour, et pour sa part, la photo de l’équipe de “Venga la Alegría” a 18, 308 Je l’aime bien, donc si nous optons pour des “j’aime”, le gagnant est l’équipe de TV Azteca.