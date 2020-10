Lorsque j’ai vu pour la première fois le nouveau SUV électrique ID 4 de Volkswagen lors d’un événement de lancement étrangement vide à Brooklyn le mois dernier, les dirigeants de l’entreprise m’ont averti de ne pas faire les comparaisons évidentes avec d’autres véhicules électriques, à savoir Tesla. En effet, les véritables cibles de Volkswagen sont les VUS compacts à essence populaires, comme le Ford Escape, le Honda CR-V et le Toyota RAV4. VW a les yeux sur un prix plus élevé.

Quelques semaines plus tard, alors que je montais sur le siège avant de l’ID 4 pour un bref essai routier à travers Manhattan, mon objectif principal était de voir comment cette voiture se comparait à ces autres joueurs populaires. Les VUS compacts sont l’un des segments les plus populaires du marché automobile américain, et en tant que propriétaire de SUV compact moi-même (Subaru Outback 2010, quoi?), Je me sentais particulièrement qualifié pour découvrir les bizarreries de l’ID 4.

Je n’ai eu que 45 minutes environ avec la voiture, mais j’ai pu traverser un certain nombre de conditions de circulation différentes, de la circulation pare-chocs à pare-chocs dans le haut de Manhattan, à la circulation pare-chocs à pare-chocs dans le centre-ville, en passant par pare-chocs à- circulation pare-chocs sur l’autoroute West Side. Nous avons également traversé une variété de nids-de-poule, de gouffres et d’autres pockmarks qui caractérisent les rues de New York.

Ce qui veut dire que je ne tirais pas du canon sur une route de montagne brumeuse ou à travers un paysage urbain parfaitement vide comme dans une publicité pour voitures. C’était une vraie conduite en ville, rampant dans des couloirs bondés, se faufilant à travers d’étroits espaces entre les camions et les bus de la ville, joue par bajoue avec les autres conducteurs. Le genre de conditions qui vous montrent de quoi est faite une voiture.

À cet égard, l’ID 4 a tenu bon. La direction était réactive, les amortisseurs absorbaient principalement toutes les bosses de la route et l’accélération était agréablement couple-y comme on pourrait s’y attendre d’un moteur électrique à traction arrière. Mais l’ID 4 n’était ni voyante ni exigeante à ce sujet. La bonne chose à propos de cette voiture est qu’elle est indéfinissable mais pas ennuyeuse. Cela ressemble à une VW typique avec quelques fioritures futuristes. Je n’ai reçu aucun second regard des passants et j’ai pu me fondre dans mon environnement, ce qui n’est généralement pas le cas avec un nouvel EV. (Je te regarde, Polestar 2.)

Pourtant, il y a beaucoup de touches de design impressionnantes qui font que l’ID 4 se démarque des autres. Les phares à LED refluent vers l’arrière, donnant l’impression d’un mouvement vers l’avant. Le logo VW lumineux se trouve au milieu de l’avant sans calandre. Et la forme de l’ID 4 se déplace nettement dans l’air, VW citant un coefficient de traînée de 0,28.

En conduisant, vous vous attendriez à un vrombissement de moteur de bas niveau commun aux véhicules électriques, et vous auriez raison. Après tout, il n’y avait pas de combustion bruyante sous le capot pour rayonner dans tout l’intérieur du véhicule. Lorsque vous accélérez, le moteur émet définitivement un son plus aigu, mais pas de manière distrayante. Je ne peux pas dire à quoi ressemble la voiture de l’extérieur, mais les fabricants de véhicules électriques ajoutent de faux bruits afin de se conformer aux nouvelles réglementations en matière de sécurité des piétons. VW n’a pas encore révélé le son extérieur de l’ID 4, mais Porsche, une filiale de VW, propose un intérieur «Electric Sport Sound» de 500 $ dans le configurateur de sa voiture de sport électrique Taycan.

Grâce à un montant A étroit et une extrémité avant tronquée, j’avais l’impression de voir tout ce que j’étais censé voir depuis le siège du conducteur. Tant de SUV sur le marché aujourd’hui ont des frontaux gargantuesques, créant des angles morts dangereux pour les conducteurs qui pourraient être mortels, en particulier pour les enfants. Les SUV compacts n’ont généralement pas ce problème, mais il semble que VW a fait les choix de conception nécessaires pour assurer une visibilité maximale.

À l’intérieur, l’ID 4 était spacieuse et lumineuse. Le système d’éclairage de marque VW, ID Light, dégageait une ambiance festive, comme si je roulais dans mon propre club de danse sur roues. Une lumière bleue émanait du dessous du pare-brise, sous la console centrale et derrière les commandes des portes. J’aurais aimé avoir plus de temps pour jouer avec les paramètres de couleur, mais j’ai pu changer l’arrière-plan de l’écran d’infodivertissement de 10 pouces de l’orange au vert, au jaune et au bleu. C’était une touche de couleur bienvenue pour un intérieur de voiture.

Qu’en est-il d’autre de l’écran? Il était légèrement incliné vers le conducteur, il semblait donc accessible sans être gênant. L’interface était agréable et facile à naviguer. Et le placement du bouton d’accueil sur le côté gauche de l’écran était intuitif et facile d’accès.

L’assistant vocal, qui est activé en disant «Bonjour, ID», laisse beaucoup à désirer. Dans ses documents de presse, VW affirme que la fonctionnalité de l’ID 4 est «presque entièrement contrôlée par le toucher ou la commande vocale». Mais je me suis retrouvé à devoir me répéter beaucoup, et j’étais constamment trébuché par le long délai entre les mots de réveil et le fait de dire ce que vous voulez que l’assistant fasse. VW dit que l’assistant vocal est toujours en version bêta et sera beaucoup amélioré lorsque l’ID 4 commencera à être expédié aux clients au début de 2021.

Encore une fois, ce n’était qu’un bref test, mais le système avancé d’assistance à la conduite de l’ID 4 semblait être très performant, avec un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de voie, une détection d’angle mort et toutes les cloches et sifflets que l’on trouve généralement dans la plupart des nouvelles voitures.

Je ne peux pas parler de l’autonomie ou du temps de charge de la voiture, car je ne l’avais pas assez longtemps pour prendre des décisions sur l’un ou l’autre. VW affirme que l’ID 4 a une autonomie estimée par l’EPA de 250 miles, ce qui devrait être parfaitement adapté à la conduite en ville ou en banlieue. Le constructeur automobile pense également qu’il s’agit d’une estimation prudente, ce qui signifie qu’il pourrait finir par être plus proche de 300 miles après que le gouvernement ait eu l’occasion de le tester. Restez à l’écoute pour cela.

L’un des principaux arguments de vente de l’ID 4 est trois ans de charge gratuite avec le réseau de charge Electrify America de VW. Comme Tesla, VW a la peau dans le jeu en ce qui concerne l’infrastructure de charge des véhicules électriques, ce qui contribuera grandement à éloigner les acheteurs de la familiarité chaleureuse avec les moteurs à combustion. Electrify America possède environ 470 bornes de recharge aux États-Unis, avec plus de 2000 chargeurs rapides CC – bien que la société prévoit d’installer ou de développer environ 800 stations avec environ 3500 chargeurs rapides CC d’ici décembre 2021.

Un réseau de bornes de recharge rapide et fiable contribuera grandement à vendre l’ID 4 aux clients. Le prix de 40 000 $ (avant le crédit d’impôt de 7 500 $ du gouvernement fédéral pour les véhicules électriques) sera également utile. Mais il sera toujours difficile pour VW de détourner les acheteurs d’alternatives à bas prix comme le Honda CR-V (qui commence à 25150 $) ou le Toyota RAV4 (26050 $), d’autant plus que les géants japonais déploient des hybrides plus économes en carburant. modèles de leurs crossovers populaires.

L’ID 4 est un concurrent sérieux, avec son apparence sans effort et ses spécifications de premier ordre, mais si le prix est un indicateur, ce sera une bataille difficile pour que le crossover à batterie de VW se propage dans le courant dominant.