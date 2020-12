Confession!, Celia Lora présente son amour, une femme | Instagram

Celia Lora a fait une forte confession au milieu de Noël, la belle camarade de jeu a partagé une photo dans laquelle elle présume que ce qu’elle dit est son amour, une belle femme blonde.

La fille de Alex Lora Il y a 23 heures, il a publié une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il apparaît de dos et pose d’une manière très familière avec une blonde qui, selon lui, est son amour et «la plus belle de toutes». Dans l’image, les deux sont à merveille avec leurs silhouettes courbes dans un pantalon en latex ajusté; Celia Lora a capté l’attention avec ses beaux et grands yeux clairs, tandis que son partenaire, Michel, a montré son visage d’ange.

Cette publication a dépassé les 180 000 likes et a suscité de vives réactions chez les internautes. Pas le très Lizbeth Rodriguez Il a pu résister à des commentaires sur la publication et sans aucun zèle a souligné qu’il y avait trop de beauté dans cette image.

Récemment, la star de Rive d’Acapulco et Lizbeth Rodríguez étaient ensemble dans le projet Barak, El Experimento, à la veille de l’Halloween et c’est là que l’amitié entre les deux filles est devenue plus solide; qui n’hésitaient pas à jouer comme s’ils étaient en couple.

Lizbeth Rodríguez et Célia lora Ils ont partagé qu’ils n’avaient aucun problème à être affectueux avec une femme et ils disent qu’ils sont sûrs à quel point ils aiment les hommes, à tel point qu’ils se sont même embrassés pendant Barak; Cependant, le baiser n’a pas été bien capturé par les caméras et les adeptes des deux ont demandé qu’il soit répété.

Les deux influenceurs n’ont pas lésiné sur les compliments l’un à l’autre et continuent de le faire sur les réseaux sociaux, les internautes apprécient vraiment que les deux fassent du contenu ensemble.

Récemment, Celia Lora a surpris en avouant que ses pairs Chela et Alex Lora ne sont pas aussi libéraux qu’ils le paraissent. La star de MTV Il a avoué que sa mère avait réagi avec “le cri dans le ciel” lorsqu’elle a découvert qu’il posait pour un célèbre magazine masculin; Cependant, la belle Boss a avoué que cela avait toujours été son rêve et que ce qui figurait dans ce magazine n’était pas du tout ce que sa mère imaginait.

Elle a également partagé qu’elle avait acheté ces magazines depuis l’âge de 16 ans et qu’elle admirait les femmes qui y figuraient, souhaitant en faire partie, et enfin, son rêve est devenu réalité.

Quand il s’agit de dire les choses telles qu’elles sont, Celia Lora n’est pas limitée et n’a cessé de faire des aveux à la fois sur sa chaîne YouTube et dans sa célèbre Bureau de l’amour, une émission qu’il a réalisée avec MTV et a été diffusée le jeudi sur sa page Facebook.

Dans la Love Clinic, l’influenceuse a répondu aux questions de ses followers et a fini par donner de fortes révélations personnelles; parmi lesquels on a découvert pourquoi elle ne veut pas avoir une relation stable. Celia Lora a avoué que son dernier partenaire était trop jaloux et qu’elle avait même vu des choses là où elles n’étaient pas. Cet homme est venu inventer qu’il l’avait laissé dans un joint pour aller aux toilettes avec une femme; soulignant que la célèbre femme ne se souvenait pas de ce qu’elle avait fait à «sa fête».

Mais ce n’était qu’une des nombreuses choses qui ont mis fin à leur relation et qui font penser à Celia Lora que la meilleure chose est le polyamour et le fait de ne pas s’engager envers qui que ce soit, le tout pour ne pas souffrir. Et quant à son mode de vie, la star a souligné qu’elle n’envisage jamais de le changer, que la fête fait partie d’elle et que parce qu’elle vit comme elle vit, elle a les emplois qu’elle occupe actuellement.