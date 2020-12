Confessions: Emilia Clarke parle de scènes fortes de Daenerys Targaryen | INSTAGRAM

Sans aucun doute, la longue histoire de la série à succès “Game of Thrones” apporte d’innombrables détails, ainsi que des scènes totalement emblématiques, des dialogues captivants, des paysages paradisiaques et fantastiques et autres, cependant, cette fois, nous avons décidé de vous montrer ce que pour le public ont été les meilleures scènes de la belle et talentueuse Emilia Clarke, personnifiée comme la mère des dragons, mais avec un détail particulier.

Bien que nous sachions que l’intrigue de l’histoire est pratiquement à cent pour cent pas1onale et charnelle, eh bien, il y a eu de nombreuses fois où nous avons pu observer presque tous les personnages exécutant des scènes de d3snud0s, sans aucun doute, les scènes préférées de cette nature étaient exactement les interprété par les Britanniques, tout en restant personnifié comme Daenerys Targaryen.

Et c’est que cela faisait huit ans au total que nous avons pu voir la belle et talentueuse actrice alors qu’elle se déshabillait, le public était ravi à chaque fois que cela se produisait, et la production de la célèbre série l’a remarqué, alors ils ont décidé de le faire à plusieurs reprises.

Le succès de ces scènes a été si grand qu’elles sont devenues une icône de l’histoire fantaisiste, à tel point qu’il existe de nombreuses pages Internet consacrées à la réalisation des scènes susmentionnées, et il y a même eu des votes.

Certains des plus appréciés ont été lorsque son frère a enlevé sa toge, avant de prendre un bain, avant de la donner comme épouse à Khal Drogo, la scène de la nuit de noces avec lui-même, même si cela à lui seul a fini par susciter beaucoup de controverse, puisque, évidemment, il s’agit d’un v1ol @ ci0n.

D’autre part, il y a la scène où plus tard Khaleesi elle-même décide de se rendre à son mari d’une manière romantique et pas1onale, une autre scène préférée du public, c’est quand Daenerys se retrouve dans la baignoire avec Daario, il convient de mentionner qu’après avoir perdu Khal Drogo était difficile d’accepter un nouvel homme comme compagnon de notre Khalessi, mais la chimie avec Daario était impossible à ignorer.

Enfin, nous avons la scène avec Jon Snow, qui était en désaccord encore et encore sur l’acceptation de Daenerys comme reine, et quand il l’a finalement fait, disons simplement que le lit était très proche.

De même, ses scènes s3nsu @ les étaient celles qui l’ont amenée à avoir les téléspectateurs la bouche ouverte, mais il y a quelque chose de nuageux et sombre autour de ces scènes, car on sait qu’elle n’a pas passé un bon moment sur le plateau. de ce type de séquence.

Emilia avait 23 ans quand elle a obtenu le rôle de Daenerys Targaryen, elle vient de sortir de l’école d’art dramatique, alors elle a accepté le poste sans hésitation, en lisant le scénario, elle s’est rendu compte que plusieurs nus étaient envisagés, et elle a pensé que ils étaient pleinement justifiés.

Pourtant, lorsqu’elle était sur le plateau complètement d3snud @ et entourée de gens, “je ne savais pas ce qu’on attendait de moi, je ne savais pas ce qu’ils voulaient de moi et je ne savais pas ce que je voulais”, a déclaré l’actrice.

De la même manière, elle a avoué qu’elle se disait: “même si je sens que quelque chose ne va pas, je vais pleurer dans la salle de bain, alors je reviendrai, on fera la scène et tout ira bien”, en plus, elle a indiqué que son partenaire Jason Momoa l’a aidée à propos porter la situation au cours des premiers chapitres de la série.

Mais à mesure que son personnage devenait plus pertinent dans l’histoire, Clarke était suffisamment puissante pour réduire le nombre de nus et choisir les séquences dans lesquelles elle devrait apparaître pieds nus. Bien que cela ne signifie pas que ce n’était pas encore inconfortable pour elle.

Ses scènes risquées étaient l’un des problèmes les plus controversés de la fiction à succès, avec les nombreux v1olaci0n3s et vi0l3nc1a qui sont apparus à plusieurs reprises, mais l’interprète a avoué qu’à une occasion, elle a remercié les créateurs pour une scène de sexe Khaleesi cela lui faisait ressentir le contraire.

Il s’agit de la scène qui déborde de passion, avec son bel amant Daario Naharis, il est dans la quatrième saison de l’histoire, quand il avoue que Daenerys est la seule femme qui l’intéresse, après cette confession, la mère des dragons lui ordonne pour se déshabiller, l’acte terminé, Emilia avoua que c’était la scène qu’elle attendait.

Elle a reçu beaucoup de critiques pour avoir fait de nombreuses scènes de ce type, pour être particulièrement anti-féministe, cependant, Clarke ne le pense pas, puisqu’elle a mentionné que le vrai problème est que ce sont les mêmes femmes qui détestent les autres femmes pour ne pas oser faire de même. qu’eux.